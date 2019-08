Oroscopo di oggi 6 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 6 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 6 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Mentre la luna si sposta nello Scorpione oggi la tua comprensione di questioni importanti si approfondisce, quindi assicurati di ascoltare la tua intuizione e di dedicare un po' di tempo tranquillo al diario o all'auto-riflessione in modo che la tua natura attiva non ti faccia trascurare le tue intuizioni più profonde. Mercurio, il pianeta che governa la comunicazione sta quadrando il medio cielo oggi, quindi evita piccoli litigi al lavoro e cerca modi per essere utile.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Mentre la luna di oggi si sposta nello Scorpione, di fronte ai tuoi pianeti taurini, evidenzia la tua casa di relazioni impegnate e porta un'atmosfera sexy insieme a un'opportunità per approfondire la tua connessione con il tuo partner. Se sei single, è un grande giorno per visualizzare il tipo di partner che desideri e poi magnetizzarlo nella tua vita. Se rimandate a fare commissioni durante il fine settimana per concentrarvi sulla vostra vita sociale, oggi avrete l'energia per recuperare le cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : La Luna in Scorpione di oggi attiva il settore nella tua carta che regola il lavoro e l'attenzione ai dettagli. Mentre la tua energia è normalmente molto attiva e sociale, oggi è un grande giorno per guardarsi dentro e ascoltare la tua intuizione riguardo al lavoro, così come la tua salute generale. Se hai acceso la candela ad entrambe le estremità, considera i modi per restringere la concentrazione e prenderti più cura di te. Considera di alleviare lo stress programmando un massaggio per te alla fine della giornata lavorativa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : La tua intuizione è sulla velocità di curvatura oggi, poiché la luna in Scorpione è un adorabile trigono per i tuoi pianeti in Cancro. Sarebbe opportuno dedicare un po' di tempo alla meditazione e alla profonda riflessione, poiché le guide e gli insegnanti hanno messaggi che vorrebbero consegnare. La tua creatività è messa in evidenza oggi, quindi se senti una spinta a fermarti in un negozio di artigianato o in un museo d'arte durante la pausa pranzo o dopo il lavoro, lasciati seguire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Fai un respiro profondo e concentrati su ciò che vuoi piuttosto che su ciò che non vuoi. La luna di oggi nello Scorpione può far nascere ricordi ed emozioni sepolte in anticipo che possono sentirsi a disagio... Non preoccuparti, passeranno rapidamente come nuvole sopra il sole e trionferà la tua disposizione solare. Usalo come un'opportunità per pulire la casa emotiva ed eliminare la spazzatura. Le opportunità di carriera sono evidenziate per te in questo momento e improvvisi cambiamenti promettono bene per buoni risultati personali.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La luna in Scorpione oggi è amica dei tuoi pianeti della Vergine e ti offre l'opportunità di immergerti più a fondo nell'esplorazione di ciò che apprezzi, di ciò che conta davvero per te e che tipo di futuro vuoi creare per te stesso. È anche un ottimo momento per concentrarsi su relazioni, collaborazioni e rendersi conto che per avere qualcosa dobbiamo essere in grado di darlo. Metti da parte il dubbio e concentrati invece sui doni e sui talenti che hai, e su come puoi attivarli e utilizzarli più pienamente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Il tuo amore e apprezzamento per l'equilibrio, l'armonia e la bellezza possono diventare un po' rischiosi quando appare la luna in Scorpione. L'emozione, in particolare quella sepolta, fa la sua comparsa e può a volte sentirsi a disagio e buttarti fuori centro. Passerà, nel frattempo, a farne uso per dare un'occhiata più da vicino a ciò che conta davvero per te, a ciò che apprezzi veramente. Se stai vivendo una vita in armonia con il tuo io più profondo, traccia un piano di cambiamento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Oggi è un giorno di potere per te, con la luna che transita e attiva i tuoi pianeti nativi dello Scorpione, sei pieno di forza, intuizione e consapevolezza di te stesso. Mentre questo è un giorno che gli altri possono trovare piuttosto a disagio emotivamente, sei proprio a casa. Assicurati di dedicare un po' di tempo alla calma introspezione in modo che tu sia presente e disponibile a ricevere messaggi intuitivi che ti arrivano. Se non tieni un diario, oggi è un buon giorno per iniziare quella pratica.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Allegri, amanti del divertimento e avventurosi, i pianeti del Leone transitano nel settore che governa la tua mente superiore e l'esplorazione sostiene la natura essenziale di chi sei. La luna nello Scorpione nella casa degli affari spirituali, dei sogni e della meditazione ti chiede di stare fermo e di riflettere sui tuoi sogni, obiettivi e desideri. Non è un compito facile per te con tutta la tua energia e passione, ma ti trarrà davvero beneficio nel goderti un momento tranquillo per te stesso oggi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Un periodo potente per te con Plutone e Saturno nel tuo segno solare si rafforza oggi mentre la luna si sposta nello Scorpione. Sei reso profondamente consapevole di chi e cosa sta funzionando nella tua vita, e di chi e cosa non lo è. Il cambiamento è in corso ed è una buona cosa. Le amicizie sono evidenziate oggi; potresti sentire qualcuno da cui non hai notizie da anni. Di' di sì a quella richiesta di amicizia di Facebook, vai avanti e pianifica di pranzare con un vecchio amico questo fine settimana.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Le cose possono diventare rischiose al lavoro oggi sulla luna in Scorpione e crea un angolo difficile rispetto al tuo Sole dell'Acquario nella casa della carriera. Mantieni la calma, rifiuta di essere attratto dal dramma e pratica l'osservazione invece di reagire. Porta avanti lo stesso comportamento nelle tue relazioni personali e puoi evitare scontri emotivi. Rimani centrato, sii la pace che desideri vedere nel mondo e trasforma le sfide in un'opportunità.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Bene, oggi è uno di quei giorni in cui tutto sembra andare per il verso giusto. La luna in Scorpione è un bellissimo trigono per i tuoi pianeti Pesci e la tua conoscenza intuitiva ti rafforza e ti guida perfettamente. Un vecchio amico potrebbe contattarti oggi e ha bisogno di consigli e indicazioni: saprai istintivamente come rispondere. E potresti essere in grado di condividere un complimento del tuo capo in una promozione o addirittura in un aumento di stipendio. Rimani concentrato sul positivo e il positivo rimarrà concentrato su di te.

