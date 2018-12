Oroscopo di oggi 6 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 6 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 6 dicembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, in questa giornata, le Stelle ti consigliano di fare attenzione a non prendere decisioni importanti e ad essere saggio nelle nuove occasioni lavorative. In ambito affettivo, lei ti farà felice con parole di elogio. Un consiglio: evita di avere con lei una doppia personalità.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, le afflizioni odierne rischiano di mandare a monte i tuoi progetti in ambito lavorativo, gli influssi planetari ti consigliano quindi di temporeggiare e di rimandare le decisioni importanti. In ambito affettivo, se hai intenzione di fare una vacanza con lei non hai che da proporglielo, ti dirà sì.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, alti e bassi in questa fase, forse un po' di scontentezza dovuta alla mancata realizzazione di un tuo progetto in ambito lavorativo. In ambito affettivo, osa pure senza timore perché sei protetto dalle stelle e sarai favorito nelle nuove situazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, questa giornata grazie agli influssi positivi delle Stelle promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto in ambito lavorativo. In ambito affettivo, avrai l'opportunità di fare una cena simpatica in compagnia di nuove conoscenze.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, le questioni personali oggi ti affliggono e non ti fanno vedere quanto di positivo esiste attorno a te. In ambito lavorativo, riuscirai a primeggiare e a prenderti una soddisfazione verso chi non credeva nei tuoi progetti o cercava di sminuirli. In ambito affettivo, grande fortuna se sei single.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, gli Astri in questa giornata suggeriscono per te buone opportunità grazie alla tua tenacia ed al tuo saperci fare. In amore, un dubbio ti assale ma non è come pensi tu, le stelle ti consigliano di analizzare il tuo approccio con lei.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, in questa fase riuscirai a prenderti un tuo spazio personale e a trascurare il tuo ambito lavorativo per permetterti una piccola gita con una persona da poco conosciuta che ti piace parecchio. Un consiglio: rinnova il tuo look.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, le Stelle in questa giornata renderanno emozionante la tua sfera amorosa, supererai i diverbi e troverai una buona armonia nel rapporto con la partner. In ambito lavorativo, sarai un po' suscettibile a causa di un rimprovero che ti verrà fatto; sii superiore!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, non crucciarti se non sei riuscito ad avere delle spiegazioni chiare o comunque ad avere un quadro giusto della tua situazione affettiva, perché sarà il tempo a darti ragione. In ambito lavorativo, si prevede un incontro interessante e di buon auspicio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Capricorno, guardati bene attorno prima di fare una critica in ambito lavorativo, non sei infallibile ed in questa fase potresti non avere ragione! In ambito affettivo, evita di rintanarti in casa e cerca di coinvolgere la tua partner in un'uscita fuori programma.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Acquario, dovrai affrontare un piccolo problema con un familiare ma grazie al tuo dinamismo riuscirai a risolvere la questione senza trascurare le tue necessità. In ambito lavorativo, se desideri un cambiamento dovrai attendere ancora. In ambito affettivo, potrai trascorrere ore piacevoli in compagnia della partner.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Pesci, in questa giornata l'assenza di novità ti farà sentire triste, soprattutto per quanto riguarda il tuo settore affettivo. In ambito lavorativo, un piccolo problema teconologico ti farà saltare i nervi ma non è il caso che ti agiti, tutto si risolverà in breve tempo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 6 dicembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani