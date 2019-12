Oroscopo di oggi 6 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 6 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i tuoi desideri personali sono molto pressanti, quindi è naturale che tu voglia metterti al primo posto. Fai attenzione che il tuo atteggiamento "io per primo" non allontana un Capricorno importante nel tuo campo. Non puoi permetterti di ignorare i loro desideri.

Amore / Amicizia: è un caso dei tuoi bisogni rispetto alle aspettative del tuo interesse amoroso mentre la Luna in Ariete si oppone a Giunone nella Bilancia pensata per le relazioni. Concentrarsi sugli interessi personali significa non dare al proprio partner ciò che desidera. Devi decidere chi ha la precedenza. Se non sei collegato, goditi il ​​tuo singolo stato. Mettere gli altri al primo posto può sembrare un peso che non vuoi sopportare.

Carriera / Finanza: sei sensibile e percettivo con la luna nel tuo segno. Sebbene con la luna che crea un raduno di pianeti nel Capricorno dal naso duro, potresti non raccogliere ciò che ci si aspetta da te. Sei un avvocato e hai le tue idee su come fare le cose. A meno che la tua strada non sia allineata con lo status quo, potresti essere fuori dal comune. L'innovazione potrebbe non essere accolta oggi. Se vuoi compiacere i superiori, segui ciò che è provato e vero.

Crescita personale / spiritualità: le tue insicurezze possono sembrare più grandi della vita quando l’espanso Giove si scontra con Chirone ferito nel tuo segno. Basta un solo passo falso per far esplodere le cose in modo sproporzionato. Tutti falliscono. Ciò che conta è che ti alzi e vai avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: le opinioni e l'energia di altre persone possono influenzarti molto più di quanto pensi. È bene essere consapevoli di ciò che è tuo e di ciò che è loro. Soprattutto con un Pesci le cui emozioni sono ovunque. Hai abbastanza da affrontare senza affrontare la spazzatura psichica di qualcuno.

Amore / Amicizia: ci deve essere una seria fiducia tra te e il tuo interesse amoroso prima di fare una rivelazione potenzialmente scioccante. Mercurio, in contrasto con Eris discordante, suggerisce che la tua divulgazione potrebbe diventare davvero disordinata quando dici troppo poco o dici di più di quanto il tuo partner sia pronto ad ascoltare. Se non è un problema cruciale, salvalo per un altro giorno. I single dovrebbero evitare di condividere informazioni discutibili con una nuova conoscenza.

Carriera / Finanza: è meraviglioso che tu sia così appassionato di quello che fai. Ti rende desideroso di imparare il più possibile. Tuttavia, la passione non equivale alla produttività quando ti carichi di dati eccessivi. La quadratura ardente di Venere dedicata a Giunone nella tua casa di lavoro suggerisce che potresti andare troppo lontano. Verifica che ciò che stai imparando sia utile e pertinente alle tue attività.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione che il tuo attaccamento a un amico o gruppo non offuschi la tua prospettiva. La sensazione che le cose non siano esattamente ciò che sembrano merita uno sguardo più profondo mentre la luna si unisce a Nettuno in Pesci sensibili. Fidati del tuo intuito.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: al fine di avere relazioni sane, al lavoro e al gioco, devi fare il duro con il liscio. Ciò significa sapere quando scegliere le tue battaglie. Non tutto vale la pena litigare, soprattutto quando si ha a che fare con un Capricorno testardo.

Amore / Amicizia: sei piuttosto socievole con la luna in Ariete in uscita. Questa sera quando trigona lo spirito del Sole in Sagittario, trascorrere del tempo con la tua gente preferita sarà all'ordine del giorno. Le bevande dopo il lavoro con i tuoi amici o un appuntamento con il tuo partner saranno il modo perfetto per rilassarsi. La tensione potrebbe sorgere se ti aspetti troppo dagli altri. È meglio seguire il flusso e concentrarti sul goderti il ​​tuo tempo insieme.

Carriera / Finanza: il supporto di un collega potrebbe essere più un ostacolo che un aiuto. Diventa una relazione imbarazzante quando qualcuno fa così tanto per te che inizi a sentirti in debito. Sai che un giorno dovrai restituire il favore, ed è stressante averlo appeso sopra la testa. Inoltre, può impedirti di sviluppare le tue capacità ed esercitare la tua intraprendenza. A meno che tu non sia disperato, di' di no.

Crescita personale / spiritualità: le persone possono essere inflessibili mentre la luna si scontra con i pianeti in Capricorno irremovibile. Andare d'accordo potrebbe richiedere di andare d'accordo con il loro piano. Hai l'intero fine settimana per fare quello che vuoi fare. Perché non essere un giocatore di squadra oggi?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: trovare l'equilibrio tra affermare i propri bisogni ed essere egoisti è essenziale. Ciò che è appropriato in una situazione potrebbe non essere applicabile a tutti i livelli. Buona fortuna a capire cosa funziona con un Capricorno. La capra è particolarmente difficile da accontentare.

Amore / Amicizia: potresti sentirti più un custode che un partner mentre Cerere si scontra con i nodi della luna. È stressante quando ti aspetti di soddisfare ogni desiderio di qualcuno. Aggiungi un cenno del fuoco della Luna dell'Ariete nella tua decima casa pubblica e la gente sembra notare che ne stai approfittando. Chiaramente, è tempo di affermare le tue esigenze. I single devono aumentare di livello ciò che stanno cercando in un compagno. Puoi scioperare se è un orso mamma / papà che stai cercando.

Carriera / Finanza: con lo scontro competitivo dell'Ariete con Saturno irremovibile, potresti ottenere la spalla fredda da un collega. Questa persona potrebbe non pensare che sia il loro lavoro sostenere la tua ambizione. Prima di reagire, controlla se stai agendo egoisticamente. Se desideri assistenza, devi essere aperto alla condivisione del palco. Un cambiamento di atteggiamento può rendere la giornata produttiva.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta il sole nella tua zona benessere lo rende un momento eccellente per rivedere le tue esigenze di fitness. Piccoli ritocchi nella dieta e nei piani di allenamento possono aiutare a ridurre lo stress. Anche ottenere un riposo adeguato è cruciale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la tua energia e motivazione sono alte. Non lasciarti attaccare dai tipi di fango inumidire il tuo spirito. Evita le persone negative e trova un Sagittario entusiasta con cui uscire. È un sollievo trascorrere del tempo con una persona che non rende tutto un problema.

Amore / Amicizia: quando la vivace Luna in Ariete contatta il sole nell'avventuroso Sagittario, sarà bello stare con qualcuno che apprezza la tua natura estroversa. È il momento perfetto per un'emozionante escursione con il tuo compagno preferito. Se sei single, cogli l'opportunità di flirtare con qualcuno che attira la tua attenzione. Il tuo calore e l'atmosfera divertente ti rendono super attraente. Chi non risica non rosica.

Carriera / Finanza: il tuo entusiasmo di espandersi con un incarico potrebbe incontrare resistenza mentre la Luna in Ariete si scontra con un ammasso di corpi planetari nel restrittivo Capricorno. Ci sono un numero di cerchi che devi saltare prima di poter avanzare. Buona fortuna a convincere le persone del valore di portare le cose in una direzione più eccitante quando è più opportuno seguire lo status quo.

Crescita personale / spiritualità: dedica del tempo alla ricreazione. L'allineamento della luna / sole di oggi aumenta il tuo piacere quando fai ciò che ti piace. Vai duro e divertiti con il tuo hobby preferito o perditi in un videogioco. Non tutto deve essere uno sforzo serio. Lascia che il tuo bambino interiore si diverta.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: l'attenzione è rivolta a casa e famiglia. Quindi, alla fine della giornata, potresti essere desideroso di ritirarti nel tuo nido. Tuttavia, potresti voler godere di una ricerca e sviluppo low-key con un amico. Perché non invitare un allegro Sagittario per una serata accogliente?

Amore / Amicizia: E’ un momento divertente mentre la petulante Luna in Ariete piazza i pianeti in Capricorno inflessibile. Potrebbe rovinare un appuntamento o una serata divertente con gli amici. La luna che si armonizza con il sole nella tua zona di casa suggerisce che una notte rilassante potrebbe essere più di tuo gradimento. Hai tutto il fine settimana per socializzare. Avere un pasto delizioso e poi rannicchiarsi sul divano per leggere un libro o recuperare i tuoi spettacoli preferiti può essere rigenerante.

Carriera / Finanza: uno scontro minore su denaro o spese può far sentire qualcuno come se la sua generosità fosse data per scontata. Non dare per scontato che tutti condividano gli stessi valori che hai intorno al denaro. È meglio chiarire i termini se condividi risorse o dividi una fattura.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività e il tuo senso di divertimento potrebbero sentirti soffocato. È meglio non spingerti se non sei dell'umore giusto. L'energia cresce e diminuisce. Osserva i tuoi cicli e onora il tuo ritmo unico. Prendere un timeout può aiutarti a ripristinare e portare una nuova prospettiva ai tuoi sforzi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: potresti non vedere gli occhi con la maggior parte delle persone intorno a te, ma non lasciare che sia motivo di preoccupazione. Potresti imparare qualcosa di prezioso quando vedi le cose dalla loro prospettiva. Ascolta un Ariete infuocato quando ti dicono cosa è cosa.

Amore / Amicizia: prendi sul serio i tuoi doveri relazionali. Quindi, è preoccupante quando il tuo partner non pensa di fare abbastanza. È difficile soddisfare le esigenze di qualcuno in quanto il petulante Ariete Luna si oppone al devoto Giunone nel tuo segno. Se convivi, contempla se fai la tua giusta parte in casa. I single dovrebbero cercare la disconnessione tra ciò che pensano che dovrebbe apparire una partnership e ciò che realmente è. Trovare la tua partita può dipendere dal colmare il divario.

Carriera / Finanza: coordinare i tuoi sforzi con un partner richiede un'enorme quantità di lavoro mentre l'Ariete Luna indipendente si scontra con i Nodi. Invece di aiutarci a vicenda, ti metti in mezzo. Potresti avere idee diverse su ciò che è importante. Se per il momento riesci a rimandare la partnership, fallo. Domani dovrebbe essere più semplice accedere alla stessa pagina.

Crescita personale / spiritualità: lascia spazio all'idea che il modo in cui vedi te stesso potrebbe essere diverso da come le altre persone ti vedono. Se ti senti coraggioso, chiedi a qualcuno di cui ti fidi di dirti ciò che è fantastico di te e cosa potrebbe usare il lavoro. Potrebbe essere una rivelazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: la tua creatività e lo spirito di divertimento malizioso che porti possono rendere piacevole una giornata. Puoi essere decisamente seducente. Un Capricorno riservato potrebbe trovarti difficile resistere. Chiedi quello che vuoi mentre hai l'attenzione del Capricorno.

Amore / Amicizia: i tuoi poteri di persuasione sono al punto in cui il comunicatore Mercurio contatta il potente Plutone. Puoi facilmente convincere qualcuno a vedere le cose dal tuo punto di vista. Il tuo tono, le tue parole e le domande che poni hanno un impatto e ti aiutano a scoprire ciò che vuoi sapere. Quindi, se c'è una conversazione critica che devi avere, ora è il momento. Per i single, una vasta ricerca sui social media potrebbe rivelare qualcosa che una recente conoscenza non ti sta dicendo.

Carriera / Finanza: è facile essere motivati ​​quando si ha un atteggiamento positivo. Venere armoniosa, guidata da Marte, ti offre tutto il necessario per alzarti e andare. Indipendentemente da ciò che hai in agenda, andrà più agevolmente quando la tua vibrazione è ottimista. Quello che pensi e dici imposta il tono energetico per le tue attività. Aggiorna la tua storia in modo energico prima di iniziare la giornata.

Crescita personale / spiritualità: sei eccitato ed è super stimolante. Le persone si divertono un mondo quando ti lasciano andare. Perché modificare le tue parole o azioni? È bello essere il tuo sé autentico piuttosto che recitare un ruolo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la tua personalità è così extra. Alcune situazioni richiedono che si abbassi il volume. A volte è più importante che tu permetta ad altre persone (come un leone creativo) di brillare piuttosto che accendere i riflettori. Non ti renderà meno una stella.

Amore / Amicizia: la tua idea di divertimento potrebbe essere diversa da quella in cui si trova un amico o il tuo interesse amoroso. L'impulsiva Luna dell'Ariete che si scontra con i pianeti del Capricorno conservatore avverte che anche la spesa potrebbe essere motivo di preoccupazione. Una parte va bene con gli schizzi, mentre l'altra non pensa che sia un'idea saggia. Ti consigliamo di ottenere il valore dei tuoi soldi se hai intenzione di concedervi il lusso. Se l'agenda non è degna di una pazzia, ricorrere al piano B.

Carriera / Finanza: può essere difficile valutare quanta o quanta influenza dovresti esercitare su un incarico con il sole nel tuo segno in contrasto con Vesta dedicato. Per capirlo occorrerà scoprire quanto siano ricettivi i colleghi alle tue idee. È meglio chiedere che assumere.

Crescita personale / spiritualità: il tuo cuore e la tua mente funzionano perfettamente in sincronia mentre la luna ardente dell'Ariete si allinea al sole. Questa spinta di fiducia può essere la ricarica che termina la giornata in bellezza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: fai attenzione ai modi in cui rendi la tua vita più dura di quanto deve essere. Non tutto ciò che fai deve comportare la ricerca di una montagna da scalare. Per consigli utili su come rilassarsi, lasciarsi andare e andare con il flusso, guarda a Pesci rilassati.

Amore / amicizia: se sei stanco di giocare a badante, non c'è nessuno da incolpare se non te stesso. Mentre coltivare Cerere si scontra con i nodi della luna, è uno sforzo inutile. Le persone nella tua vita sono più capaci di quanto tu gli dia credito. E se non lo sono, fai loro un disservizio occupandoti di ogni loro esigenza. Sii consapevole delle dinamiche relazionali che devono cambiare.

Carriera / Finanza: irritabilità e affaticamento sono segni sicuri che stai facendo troppo. Essere un lavoratore rispettoso non significa che devi sempre andare oltre. Le aspettative che poni su te stesso come la luna e commetti Giunone si scontrano con un miscuglio di pianeti nel tuo segno. Ci sono miglia da percorrere prima di raggiungere il prossimo traguardo. Prendi la rampa di uscita fino alla fermata di riposo successiva.

Crescita personale / spiritualità: potresti non essere soddisfatto se i tuoi bisogni più elementari non vengono soddisfatti. È tempo di darti la stessa cura e attenzione che dai al tuo lavoro e ai tuoi cari. Riposo, alimentazione, esercizio fisico e divertimento non sono solo opzioni. Sono necessità. Aumenta la cura di te stesso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: stai combattendo per tutti intorno a te, ma chi sta combattendo per te? Non lasciare che la ricerca della giustizia per gli altri sia una distrazione dal fare ciò che devi fare per te stesso. Un Sagittario intelligente può aiutarti a mettere le tue priorità in prospettiva.

Amore / Amicizia: con la seria Luna in Marte che quadra i pianeti nel Capricorno dogmatico, potresti sentirti frainteso, in particolare da qualcuno che vede il mondo in bianco o nero. Ci sono un sacco di sfumature nel mezzo, ed è dove risiedi attualmente. Mentre la luna contatta il sole nel saggio Sagittario, troverai supporto in un amico. Una persona non deve capire ogni piccola cosa su di te per prenderti e avere le spalle.

Carriera / Finanza: cercare i meno abbienti e gli sfavoriti è l'impostazione predefinita. Non c'è niente di sbagliato nell'essere premuroso e generoso. Nutrire Cerere che si scontra con i nodi di una luna è un avvertimento a non gettare i propri interessi sotto il bus a favore di cercare gli altri. È più importante che mai migliorare le proprie esigenze, in particolare sul posto di lavoro. Riporta la testa nel gioco.

Crescita personale / spiritualità: la ricerca della saggezza è una cosa nobile, specialmente quando arricchisce la tua vita. Prenditi un momento per integrare qualcosa che hai imparato prima di immergerti più a fondo. Assapora ed esplora i modi per applicarlo alle tue faccende quotidiane.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sei bravo a gestire alcune relazioni, ma poi ci sono quelli in cui dedichi del tempo che non forniscono un ritorno. Dai uno sguardo più profondo e determina se c'è amore e rispetto reciproci. Un'amicizia con un Capricorno può richiedere un adattamento.

Amore / Amicizia: l'amicizia diventa appiccicosa quando qualcuno si preoccupa troppo. Gli amici dovrebbero guardarsi l'un l'altro. Anche se può sembrare più immischiarsi quando Cerere si scontra con i nodi della luna. A volte, devi rimanere nella tua corsia e dare a un amico spazio per risolvere i loro problemi piuttosto che dire loro cosa dovrebbero fare. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile quando dici a qualcuno di farsi gli affari propri.

Carriera / Finanza: ti trovi sicuro, talentuoso e intelligente come la luna in Ariete che si autoavvia contatta il sole e lo stratega Pallade. I superiori potrebbero notare che stai facendo le mosse giuste. Va tutto bene a condizione che le attività di oggi non comportino la gestione di denaro o risorse essenziali. Questa è un'area in cui le tue scelte potrebbero essere fuori dal comune. Un errore potrebbe influire su un progetto di squadra. Agisci con cura.

Crescita personale / spiritualità: andare continuamente d'accordo con altre persone quando non è in linea con ciò che si desidera fare è un'abitudine che è necessario rompere. La tua felicità aumenterà quando inizierai ad affermarti e a dire di no. Piccoli passi possono aiutarti a recuperare il tuo potere.

