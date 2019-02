Oroscopo di oggi 6 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 6 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 6 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : La reminiscenza può portare una visione importante del tuo mondo interiore. Mentre la Luna viaggia attraverso il tuo regno inconscio, una persona o una situazione del tuo passato potrebbe venire in mente, specialmente se tutto ciò che hai sperimentato ha ancora una presa su di te, nel bene o nel male. Se quest'ultimo è vero, allora prendersi del tempo per l'introspezione farà luce su ciò che è necessario sapere. Potresti anche avere un'idea di una vita passata che spiega il karma coinvolto e ciò che hai imparato da esso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Un amico solidale solleverà il tuo morale. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno sociale sta risvegliando il tuo bisogno di appartenenza, rendendo questo un momento ideale per raggiungere un amico che capisce da dove vieni. Principalmente, si tratta di connessione emotiva, quindi partecipare a un gruppo di discussione che accresce il tuo benessere può offrire un supporto simile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: La tua guida interiore sta prendendo il comando. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di maggiore consapevolezza sta risvegliando i tuoi sentimenti riguardo le tue credenze spirituali e / o la fede in un potere più alto, qualunque cosa significhi per te. Soprattutto, dovrai prestare attenzione alle tue emozioni per accedere alla guida a tua disposizione, che può venire attraverso un'intuizione istintiva che ti porta in una certa direzione. Inoltre, un cenno di Urano può scatenare un'improvvisa intuizione sulla tua spiritualità, cultura o desiderio di esplorare il mondo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: La tua guida interiore sta prendendo il comando. Mentre la Luna viaggia attraverso il tuo regno di maggiore consapevolezza, potresti ricevere un messaggio intuitivo sulla tua vita o qualcuno vicino a te. Soprattutto, dovrai prestare attenzione al tuo mondo interiore per notare l'intuizione, la réverie sveglia o un'altra forma di esperienza psichica. Prendendo un po’ di tempo per la pace e la tranquillità e concentrandosi sulle tue pratiche spirituali, per almeno parte del giorno, migliorerà il processo. Puoi anche essere ispirato a partecipare a un gruppo spirituale con cui ti senti a tuo agio.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Hai bisogno di un po' di tempo per ricaricare. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di guarigione ti incoraggia a prendere tempo da solo, specialmente se sei stato occupato a prendersi cura degli altri. Probabilmente ti dedichi alla ricerca dell'anima della tua vita emotiva e delle relazioni con le persone più vicine a te. Il viaggio interiore, a sua volta, risveglierà i tuoi doni psichici e porterà intuizioni su tutto ciò che è nella tua mente, se puoi solo sintonizzare il mondo per un po'.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Il tuo bisogno di connessione è in primo piano. Mentre la Luna viaggia attraverso la tua zona di associazione, sarai ispirato ad iniziare una conversazione o un'attività significativa con il tuo amico o amico più vicino. Principalmente, hai bisogno dello scambio di sentimenti con qualcuno sulla tua lunghezza d'onda. Cosa sei ispirato a condividere oggi, Vergine? Inoltre, questa influenza può scatenare emozioni sullo stato della tua vita amorosa, specialmente se sei stato frustrato, solo o contento. Concentrarsi su qualunque cosa tu stia provando può portare a una comprensione preziosa della tua relazione attuale o futura.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Divertirsi con qualcuno che ami è ciò che oggi è tutto. La Luna che viaggia attraverso il tuo settore di romanticismo e ricreazione può ispirare una data spontanea con la tua dolce metà, un gioco divertente con i tuoi figli o un'attività vivace con un amico che ti fa ridere. E dal momento che anche il tuo settore della creatività è coinvolto, ora è un momento eccellente per gettarti in un progetto che ti porta gioia. Per di più, un cenno a Urano può portare alla comprensione di una relazione intima o del desiderio di un partner.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Prendere una pausa dai compiti banali è la tua missione oggi. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di romanticismo e ricreazione ti sta ispirando a mettere da parte alcune delle tue attività quotidiane per divertirti. Come tale, questo è un momento eccellente per un appuntamento vivace con la tua dolce metà o la cena con gli amici che tirano fuori il meglio di te. Non sono permessi gli oppositori!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: Ti piacciono le conversazioni interessanti e stimolanti. Questo sarà particolarmente vero oggi dato che la Luna viaggia attraverso la tua zona intellettuale e risveglia il tuo bisogno di esprimerti. Si tratta di connettersi con le persone attraverso le tue parole, rendendo questo un momento ideale per aprire e condividere ciò che è nella tua mente e nel tuo cuore. Inoltre, un cenno di Urano può innescare la tua brillantezza durante una conversazione o portare un'idea intrigante che vorresti esplorare. Aprendo la tua mente a un nuovo sguardo su qualunque cosa ti concentri, migliorerai il processo di autoguarigione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: La tua curiosità sta prendendo il comando. La Luna che viaggia attraverso il tuo settore dell'intelletto può ricordare un argomento di interesse personale di cui vuoi saperne di più. Pertanto, potresti essere indotto a contattare un amico, un familiare o un collega che abbia le conoscenze da offrire. E dal momento che sei in uno stato d'animo di condivisione, se la conversazione include uno scambio di notizie personali, tanto meglio. Inoltre, questo è il momento ideale per intraprendere un viaggio interiore per acquisire conoscenza del tuo mondo interiore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Le tue emozioni stanno prendendo il centro della scena. La Luna che viaggia attraverso il tuo segno ti sta spingendo ad esprimere i tuoi sentimenti in una conversazione, un messaggio o attraverso i social media. Fondamentalmente, il tuo intelletto è in secondo piano rispetto ai tuoi sentimenti, il che rende questo momento eccellente per concentrarsi su questioni personali, ma potrebbe mancare la tua logica o attenzione ai dettagli. Tuttavia, il cenno di accompagnamento di Urano offrirà una dose di obiettività quando ne avrai bisogno. Questa influenza ispirerà anche una nuova prospettiva su qualunque cosa ti concentri.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Uno sguardo al passato può portare un momento aha sul presente. Mentre la Luna viaggia attraverso il tuo regno inconscio, una persona o una situazione del tuo passato potrebbe venire in mente per far luce su qualcosa che sta accadendo nella tua vita ora. Inoltre, un cenno di Urano può innescare un improvviso cambiamento nella tua prospettiva sulla questione, che ti aiuterà a rilasciare ogni tuo sentimento negativo su ciò che è successo.

