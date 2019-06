Oroscopo di oggi 6 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 6 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 6 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Hai voglia di staccarti dalla tua lista di cose da fare e divertirti. Si tratta principalmente di provare qualcosa di nuovo. Mentre la luna nel tuo regno di romanticismo e ricreazione si scontra con Urano ribelle, un appuntamento con i tuoi amici o cari in un posto dove non sei mai stato prima farebbe il trucco. Che tu sia accoppiato o in cerca di qualcuno di speciale, probabilmente avrai una nuova prospettiva su ciò che ti serve in una relazione. Tuttavia, Urano può richiedere un punto di vista estremo, quindi non fare nulla di drastico.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Stai cercando di cambiare la tua vita a casa. Mentre la luna si scontra con Urano ribelle, puoi vedere la tua famiglia o proprietà in una luce diversa. Di conseguenza, potresti avere l'impulso di rinfrescare il tuo arredamento, lasciare andare una tradizione di famiglia o chiudere la distanza tra te e un determinato parente. Tuttavia, questa influenza può scuotere un po' il tuo senso di sicurezza se sei resistente a cambiare o almeno a ottenere una nuova prospettiva su quest'area della tua vita

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Aspettati una visione improvvisa del tuo passato. Mentre la luna nel tuo settore dell'intelletto si scontra con Urano nella tua zona incosciente, probabilmente ti troverai a pensare a una persona o una situazione che ha influenzato la tua vita. Principalmente, si tratta di ottenere una nuova prospettiva sulla questione e di rilasciare la presa che ha su di te, se presente. Prendi in considerazione un po' di tempo per l'introspezione, che calmerà il tuo intelletto in modo da poter accedere al tuo mondo interiore. Allora sarai in grado di vedere le cose più chiaramente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei stanco di preoccuparti quando si tratta delle tue finanze. Mentre la luna nella tua zona dei soldi si scontra con Urano ribelle, un'improvvisa spinta a cambiare il modo in cui gestisci il denaro potrebbe venire su di te. Forse sei stufo di essere così responsabile del pagamento delle bollette, o ti piacerebbe esplorare una nuova via per fare soldi. Il primo può richiedere un acquisto d'impulso, mentre il secondo può portare a un'opportunità di guadagnare qualche soldo in più, che può derivare da un'idea insolita o innovativa. Che cambiamento potresti fare per aumentare il flusso di denaro che entra nella tua vita? Rifletti e troverai la risposta.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Mentre la luna nel tuo segno si scontra con Urano ribelle, potresti trovarti insolitamente irrequieto o ansioso. L'impulso a fare la tua stessa cosa ti può spingere a mettere da parte il lavoro per una parte della giornata e impegnarti in un'attività che ti eccita. Come segno di fuoco creativo, è necessario interrompere ogni tanto la routine per essere pienamente coinvolti nella vita. Inoltre, questa influenza può scatenare un lampo di intuizione sulla tua vita emotiva che chiarisce un problema con cui hai lottato. Basta non andare agli estremi per risolverlo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Se il bisogno di più libertà ti viene improvvisamente sopra, è perché la luna nella tua zona inconscia si scontra con Urano ribelle. Principalmente, questa influenza sta risvegliando un bisogno che hai messo nel dimenticatoio dentro di te. E con Urano sulla scena, la necessità probabilmente consiste nel liberare tutto ciò che ti trattiene dall'esprimere la verità su chi sei. Ciò non comporterà necessariamente un cambiamento drastico (non lasciare ancora il tuo lavoro diurno), ma significa scoprire se/come nascondere la tua unicità dal mondo. Un modello familiare può essere coinvolto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Mentre la luna nella tua zona sociale si scontra con Urano ribelle, probabilmente ti connetteresti con qualcuno che può offrire un punto di vista unico. Forse l'esperienza di vita di questa persona è drammaticamente diversa dalla tua a causa della sua religione, stile di vita o background culturale. Con la Venere sociale come governante, puoi relazionarti a una vasta gamma di personalità e ora è il momento di uscire dalla tua cerchia sociale e creare un nuovo contatto. O forse uno dei tuoi amici attuali offrirà una nuova prospettiva su qualcosa su cui ti stai concentrando.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Se ti senti bloccato in una specifica carreggiata nel tuo lavoro è perché la luna nella tua zona di carriera si scontra con il ribelle di Urano. Stai desiderando una nuova esperienza che coinvolge il tuo lavoro, che può comportare l'utilizzo uno o più dei tuoi talenti unici e ottenere il riconoscimento che meriti. Questo non significa che devi lasciare il tuo lavoro, ma forse è il momento di esplorare usi alternativi per le tue capacità, o svilupparne uno nuovo. Per lo meno, oggi riceverai una panoramica sul motivo per cui hai scelto il tuo attuale lavoro e da dove puoi andare da qui.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei irrequieto per un'avventura. Mentre la luna nel tuo regno di esplorazione si scontra con Urano ribelle, ti sarà difficile prendersi cura delle questioni banali che ti tengono ancorato. Questa non è una grande influenza, quindi non aspettarti di partire per parti sconosciute, almeno non oggi. In effetti, puoi fare un po' di esplorazione vicino a casa, che può essere semplice come controllare una nuova mostra d'arte o raggiungere un amico per scambiare idee di viaggio. Partecipare a una discussione spirituale porterebbe anche soddisfazione. Se sei curioso di sapere dove è diretta la tua vita, guarda dentro di te e avrai l’illuminazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai ricevendo una sveglia che coinvolge la tua vita interiore. Mentre la luna nel tuo regno di guarigione si scontra con l'illuminato Urano, l'improvvisa sensazione di un cambiamento imminente potrebbe farti un po' rumore. Potrebbe essere un semplice problema che richiede di esaminare una difficoltà a livello emotivo perché sei pronto a risolverlo, anche se potresti non saperlo ancora. Principalmente, questa influenza ti incoraggia a rilasciare limiti interni che ti impediscono di esprimere il tuo vero sé. Sei disposto a condividere la tua unicità con il mondo?

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Oggi non sei incline al compromesso o alla collaborazione. Mentre la luna nella tua zona di associazione si scontra con Urano, è probabile che ti ribelli contro chiunque ti dica cosa fare. Questo non è nuovo per te è solo che questa influenza sta intensificando il tuo bisogno di libertà. Tuttavia, essere resistenti a soddisfare la richiesta di qualcun altro non è il vero problema; ciò che ti sta guidando è l'impulso di essere la tua persona ed esprimere il tuo vero sé. Quindi, invece di contrastare il volere con il tuo altro significativo o qualcun altro vicino a te, pensa a nuovi modi per esprimere la verità su chi sei.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

