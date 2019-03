Oroscopo di oggi 6 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 6 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 6 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Trascorrere del tempo da solo non è tua abitudine, ma farlo oggi potenzia la tua intuizione. Mentre la Luna Nuova in Pesci illumina il tuo regno subliminale, sarai super-ricettivo ai messaggi psichici, specialmente quando sei calmo e silenzioso. Inoltre, una fusione con l'etereo Nettuno intensificherà ulteriormente i tuoi doni psichici. Apriti ad un ricordo, una fantasticheria o una riminiscenza di una vita passata che contenga un messaggio per te. Nettuno risveglierà anche la tua immaginazione mentre pasticcia con il tuo senso della realtà, quindi cerca di rimanere un po' radicato alla realtà.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : La socializzazione aprirà le porte a nuove esperienze durante le prossime due settimane. La nuova Luna in Pesci nel tuo ambito sociale rende questo un momento ideale per incontri amichevoli e nuove persone sulla tua lunghezza d'onda. Tuttavia, una fusione con Nettuno significa che dovrai scegliere con certezza chi ti connetti. Da un lato, sarai attratto da persone che sono altamente spirituali o artistiche, ma potresti anche incontrare qualcuno che è ingannevole, eccessivamente bisognoso o che si occupa di una dipendenza. Prestare attenzione alla tua intuizione ti guiderà verso le persone che amano il tuo vero sé.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Ampliare la portata del tuo lavoro sarà il tuo obiettivo durante le prossime due settimane. Mentre la Luna nuova in Pesci porta un nuovo ciclo alla tua carriera, sarai motivato a ottenere una nuova prospettiva sul tuo lavoro e su dove sei diretto professionalmente. Fare chiarezza sulla tua direzione può aprire una porta a un'opportunità. Tuttavia, una fusione con Nettuno nebuloso può buttarti fuori pista innescando disillusioni o dubbi sulla tua capacità di successo. Prendendo tempo per l'introspezione aumenterà la tua chiarezza. Nettuno può anche aiutarti a metterti in contatto con lo scopo della tua vita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Concentrarti sulle tue pratiche spirituali rafforzerà la tua guida interiore nelle prossime settimane. Mentre la Luna Nuova in Pesci risveglia la tua più alta consapevolezza, sarai in sintonia con i messaggi della tua anima e dei tuoi aiutanti spirituali. In quanto tale, essere alla ricerca di una guida attraverso una visione, una sensazione o un sogno. Inoltre, una fusione con Nettuno etereo rafforzerà il tuo senso di connessione, qualunque cosa significhi per te. Questo è anche un momento eccellente per analizzare le tue credenze spirituali per vedere se sono ancora in sintonia con te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : È di nuovo quel momento! Mercurio che diventa retrogrado oggi farà confusione con le comunicazioni nelle prossime tre settimane. Questa volta è in Pesci, quindi tra oggi e il 27 marzo, le tue comunicazioni riguardanti la guarigione, la sessualità, le tasse o i rapporti con altre persone potrebbero andare male. E qualsiasi piano che fai coinvolgendo una o più di quelle aree dovrà probabilmente essere rivisto dopo che Mercurio diventerà diretto. D'altra parte, questa influenza favorisce il contatto con le emozioni che necessitano di guarigione o, su una nota pratica, analizzando la tua strategia fiscale.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sei aperto a intuizioni su una relazione. Mentre la Luna si unisce a Mercurio nella tua zona di associazione, parlare della tua vita amorosa o del desiderio di incontrare qualcuno di speciale porterà una nuova prospettiva sull'argomento. Quindi, se avvii una discussione con il tuo compagno o ti fidi del tuo migliore amico, condividere ciò che hai nel cuore può portare le informazioni di cui hai bisogno. Inoltre, l'equilibrio tra la tua mente e le emozioni ti aiuterà a vedere chiaramente la situazione, rendendo questo un ottimo momento per analizzare un problema di relazione che stai affrontando.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Razionalizzare la tua vita quotidiana migliorerà il tuo benessere nelle prossime settimane. Questo è il messaggio della Luna nuova in Pesci, che sta portando una nuova prospettiva sul tuo lavoro, sul regime di fitness e sul desiderio di fare la differenza nel mondo. Inoltre, una fusione con Nettuno etereo intensificherà la tua intuizione mentre affronti le tue attività quotidiane. Tuttavia, può anche offuscare il tuo giudizio sui tuoi obiettivi, specialmente se le tue aspettative non sono realistiche. Verificarti periodicamente con la tua guida interiore ti aiuterà a vedere le cose chiaramente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Ora è il momento di condividere il tuo cuore. Mentre la Luna nuova in Pesci porta un nuovo ciclo di romanticismo e creatività, sarai ispirato a divertirti con la tua dolce metà. Oppure, se stai cercando qualcuno di speciale, esci e incontra nuove persone. Tuttavia, una fusione con Nettuno etereo potrebbe offuscare il giudizio sul romanticismo, innescando dubbi non necessari o aspettative non realistiche. D'altra parte, se il romanticismo oggi non è cosa per te, questo è il momento ideale per rallegrarti e divertirti concentrandoti su un hobby, giocando con i tuoi figli o semplicemente facendo le tue cose.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Essere consapevoli della tua situazione sarà la missione durante le prossime attività quotidiane tra le mura di casa. Questo perché la Luna nuova in Pesci sta portando un nuovo ciclo alla tua vita domestica, che può ispirarti a passare più tempo con la tua famiglia, valutare un progetto di miglioramento della casa o iniziare il processo di acquisto di una proprietà. Tuttavia, una fusione con Nettuno nebuloso può innescare aspettative non realistiche su quest'area della tua vita. Per evitare un passo falso, cerca di essere chiaro su ciò che vuoi, mentre sei realistico sul risultato potenziale.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : La tua intuizione sta per salire alle stelle, ma distinguere tra realtà e finzione sarà difficile. Mentre la Nuova Luna in Pesci porta un nuovo ciclo intellettuale nelle prossime due settimane, la fusione di oggi con l'etereo Nettuno risveglierà la tua immaginazione e la ricettività psichica. Prendere tempo per la meditazione ti permetterà di accedere ai benefici di questa influenza. Tuttavia, dovrai fare attenzione agli elementi confusi o ingannevoli di Nettuno, che possono offuscare il tuo pensiero sollevando dubbi o aspettative non realistiche. Fortunatamente, questo non dovrebbe essere un problema per un segno di Terra come te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Ottenere informazioni chiare sulle tue finanze può rivelare un'opportunità di guadagno. La buona notizia è che la Luna nuova in Pesci accelera la tua potenza guadagnando un nuovo ciclo di denaro nelle prossime due settimane. Tuttavia, con Nettuno nebuloso sulla scena, dovrai fare attenzione ad aspettative non realistiche, come un'opportunità finanziaria troppo bella per essere vera. Può sorgere anche un dubbio non necessario sul tuo futuro finanziario. Nettuno aumenterà la tua intuizione riguardo al denaro, quindi presta attenzione alla tua guida interiore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : La tua intuizione sarà perfetta, se ti fidi del tuo istinto. Mentre la Luna si unisce a Mercurio nel tuo segno, hai il potere di accedere a entrambi i tuoi sentimenti e intelletto, una combinazione potente che può portarti alle giuste circostanze per aiutarti a riuscire. O forse riceverai informazioni su un problema personale con cui hai lottato. Sei aperto a farti istruire? Inoltre, questa influenza sta anche risvegliando le tue idee, rendendo questo un ottimo momento per scrivere una storia o un articolo da una prospettiva profondamente personale.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 6 marzo 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.