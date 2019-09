Oroscopo di oggi 6 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 6 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è bello essere a buon punto con i tuoi progetti e sapere che stai facendo progressi. Un input utile può provenire da una fonte esterna alla tua cerchia. Integralo se puoi, ma non lasciarti distrarre.

Amore / Amicizia: sei occupato dai tuoi affari, quindi potrebbe non esserci tempo per giochi romantici e divertimento. Se non riesci a connetterti di persona, allunga la mano e fai sapere alle persone che ami che stai pensando a loro. Un messaggio premuroso può rassicurare qualcuno che si è lamentato del fatto che ci sei. Se sei single, una persona super dolce che è diversa dal tuo solito tipo potrebbe attirare la tua attenzione. Scambia informazioni ora e contatta quando hai tempo di connetterti.

Carriera / Finanza: il Mercurio metodico in Vergine sincronizzato con il laborioso Saturno in Capricorno fornisce l'intelligenza, la concentrazione e la persistenza necessarie per il brainstorming di un progetto critico. Idee solide, strategie sensate e piani progettati per produrre risultati emergono quando si mette il piede sul pedale mentale. Potresti voler girare in una nuova direzione, ma è meglio rimanere sulla rotta.

Crescita personale / spiritualità: apprendere qualcosa di nuovo equivale a cura di sé mentre la Luna in Sagittario contatta l'asteroide Cerere. Potrebbero essere coinvolti un livello superiore, la spiritualità o il collegamento con una figura educatrice di una cultura diversa. Aprire il tuo cuore e la tua mente a qualcosa di diverso alimenterà la tua anima.

Fattore di compatibilità: il calore e lo spirito di una donna/uomo Sagittario illumineranno la tua giornata.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: un cuore felice ti prepara ad affrontare qualunque cosa ti porti la giornata, quindi fai della cura emotiva una priorità. Verifica con un amico premuroso se hai bisogno di qualcuno che metta le cose in una luce positiva e ti rallegri.

Amore / Amicizia: è bello sentirlo come se fossi preso cura di te. Il tuo compagno o la figura dell'orso mamma / papà nel tuo cerchio ti ameranno sicuramente. Immergiti. Te lo meriti. Un pranzo con i tuoi cibi preferiti e la compagnia di qualcuno a cui tieni può essere la spinta perfetta a metà giornata. Sarai più produttivo con la pancia piena e il cuore caldo.

Carriera / Finanza: fai ricerche dietro le quinte per costruire la banca di conoscenze di cui avrai bisogno per un incarico. Una discussione privata con un collega anziano potrebbe fornire suggerimenti utili. Aiuta a ottenere assistenza da qualcuno che ha esperienza con qualcosa che stai tentando di fare.

Crescita personale / spiritualità: che tu stia studiando per un test o per saperne di più su un'attività preferita, la prenderai sul serio poiché Mercurio in Vergine allinea il laborioso Saturno nel Capricorno. Leggerai anche tutti i wiki e i forum online per ottenere un vantaggio con il tuo videogioco preferito. Nelle cose grandi e piccole, non sarai sorpreso.

Fattore di compatibilità: Un sexy Sagittario ti farà sentire tutte le sensazioni. Accomodati e vedi cosa succede.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un'opinione esterna potrebbe farti cambiare idea su un'importante questione personale. Ottenere feedback può informarti meglio sulle tue opzioni, ma probabilmente è meglio attenersi al tuo piano originale. Solo tu sai cosa è giusto per te.

Amore / Amicizia: la Luna in Sagittario che si collega con l'asteroide Cerere invia un'esplosione di energia nutritiva a modo tuo. Lo stile di ognuno di mostrare il proprio amore è un po' diverso. Lascia che il tuo partner si prenda cura di te e ti protegga nel modo più naturale per lui. Se sei single, considera ciò che soddisferà le tue esigenze più profonde in una partita a lungo termine rispetto a ciò che ti attrae in uno scenario di appuntamenti casuali. Potrebbero non essere la stessa cosa.

Carriera / Finanza: attingere all'assistenza finanziaria potrebbe creare un onere aggiuntivo se utilizzato come freno. Tuttavia, se stai cercando di sostenere un piano a lungo termine, potrebbe funzionare a tuo vantaggio. Con una pianificazione intelligente, è possibile creare sicurezza pur avendo finanziamenti per esigenze più immediate. Se sei pronto per migliorare la tua situazione di vita, è un momento eccellente per esplorare una mossa o per richiedere un mutuo.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto per avanzare alla fase successiva della tua vita. Ricorda che l'impazienza non ispira una mossa affrettata. Un'attenta ricerca e pianificazione per i cambiamenti imminenti può garantire che tutto vada secondo i piani.

Fattore di compatibilità: non lasciare che un Sagittario ti abbagli con qualcosa che ti distrarrà da ciò che hai deciso di fare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: esplorare nuovi modi per nutrire te stesso e gli altri aggiunge nuovi strumenti al tuo bagaglio di generosità. Sei tu quello che alla fine beneficia dell'attenzione amorevole che dai. Ciò che va, torna.

Amore / amicizia: una conversazione su questioni pratiche potrebbe non essere molto romantica, anche se con Mercurio strategico in Vergine che si sincronizza con costante Saturno in Capricorno, può portare te e il tuo partner sulla stessa pagina sulle cose che contano di più per te. Saprai che il tuo partner è impegnato nella relazione quando impiegherà del tempo per parlare delle cose. Non essere timido per iniziare la conversazione. Per i single, una chat con qualcuno che ti interessa ti permetterà se questa persona è materiale da relazione.

Carriera / Finanza: la cura che mostri a un collega cambia totalmente l'atmosfera nel tuo ambiente di lavoro. Fa stare bene questa persona e crea una situazione meno stressante dappertutto. Fai della tua missione compiere un atto casuale di gentilezza.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che contatta la nutrice Cerere, esplorare la cura di sé sembra una priorità piuttosto che qualcosa a cui ti imbatterai quando avrai del tempo libero. Incorporare una dieta sana o un piano di fitness nella tua routine quotidiana ti farà sentire come se stessi facendo qualcosa di buono per il tuo corpo.

Fattore di compatibilità: una Vergine stressata può cercare suggerimenti su come rilassarsi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: Contrariamente a quanto dicono tutti, puoi bilanciare totalmente il lavoro e il gioco. Trovare il tempo per entrambi ti mette nello spazio di testa giusto per fare tutto ciò che devi fare. Che senso ha lavorare così duramente se non riesci a goderti i frutti del tuo lavoro?

Amore / amicizia: una persona avventurosa che condivide il tuo senso di divertimento è la tua migliore corrispondenza se stai cercando un nuovo compagno di giochi. Potresti incontrare qualcuno che si adatta al conto quando sei fuori e a fare ciò che ami. Sii strategico e mettiti dove è l'azione. Già accoppiati? L'adempimento viene dal fare qualcosa di cui voi e il vostro coniuge godete entrambi. Un appuntamento divertente è il modo migliore per rimanere emotivamente connessi.

Carriera / Finanza: le tue capacità di gestione del denaro sono al punto in cui Mercurio strategico in Vergine si allinea con l'autorevole Saturno in Capricorno. Se sei investito nel perseverare nel tuo attuale lavoro, è davvero un buon momento per negoziare un rilancio. Sottolinea il valore che porti e esegui il backup con fatti e cifre precisi.

Crescita personale / spiritualità: avere hobby e interessi creativi sono essenziali per il tuo benessere come avere una carriera e buoni rapporti con la famiglia e gli amici. Non importa quanto sciocchi possano essere i tuoi interessi. Ti serve del tempo libero.

Fattore di compatibilità: c'è un Sagittario vivace intorno a te che sa come vivere la vita. Guarda e impara.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: hai energia per giorni, ma alla fine il tuo serbatoio si esaurirà. Non aspettare che ti schianti e bruci prima di nutrirti. Un delizioso pasto e una serata rilassante a casa ti riempiranno.

Amore / Amicizia: se sai cosa vuoi e sei serio nel perseguire una determinata persona, perché fargli sapere cosa hai in mente? Potrebbe non essere la mossa più sexy, ma se hai a che fare con un adulto, apprezzerà un approccio diretto. La vita è breve e l'amore è fugace, quindi perché aspettare? Gli accoppiati sono così concentrati su se stessi che il loro partner potrebbe sentirsi trascurato. Basta con "il tempo per me". Fai del tempo "noi" la tua priorità.

Carriera / Finanza: la creatività, unita alla strategia pazza, ti rende quello da guardare. Con l'esperto Mercurio nel tuo segno che si sincronizza con il laborioso Saturno in Capricorno, non solo hai idee ben studiate, ma possiedi anche la pazienza e la perseveranza per vederle. Anche se hai la sensazione di poterlo concludere rapidamente, la resistenza può essere quella che vince la gara.

Crescita personale / spiritualità: hai un modo con le parole e con le mani. Se sei uno scrittore, un artista o un dilettante creativo, è un momento eccellente per affinare la tua arte. Anche se è solo un hobby, ti consigliamo di farlo al meglio delle tue capacità.

Fattore di compatibilità: non resistere a un Sagittario nutritivo che viene a chiamare con squisite prelibatezze o un caldo abbraccio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sembra che tutto sia una fase di incubazione e che tu sia pronto per la schiusa delle cose. Pazienza. C'è ancora del lavoro da fare dietro le quinte.

Amore / Amicizia: una fusione luna / Cerere può portare un messaggio da qualcuno a cui importa. Ti ricorderà il tipo di connessione di cui hai bisogno nelle tue relazioni più importanti. È facile cadere in una carreggiata con qualcuno con cui sei coinvolto e pensare che il modo in cui comunichi sia salutare anche se non ti fa sentire di essere visto e ascoltato. Sii l'amore che vuoi ricevere e chiedi assistenza quando ne hai bisogno.

Carriera / Finanza: se non sei sicuro della tua prossima mossa successiva, considera ciò che soddisferebbe i tuoi desideri più intimi e le tue esigenze di base. È facile farsi prendere da ciò che dovresti, potresti o fare, ma tutto ciò che devi fare è mirare a ciò che ti soddisfa. Lascia che sia la tua bussola interiore piuttosto che consentire alle forze esterne di dettare le tue mosse.

Crescita personale / spiritualità: mantieni i piani personali importanti strettamente confidenziali fino a quando non avrai risolto il problema. Con la metodica Mercurio sincronizzato con Saturno costante, sarai ispirato a fare i compiti e raccogliere i tuoi fatti prima di andare avanti. Nessuno deve sapere ancora.

Fattore di compatibilità: un Ariete sembra essere dalla tua parte, ma questa persona potrebbe anche competere con te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è allettante allontanarsi da un impegno con un amico o un gruppo e fare le proprie cose, ma non è nel vostro interesse. Costruire comunità è estremamente importante ora, quindi mantieni la parola.

Amore / amicizia: una conversazione con un amico terra-terra riempirà i tuoi spazi vuoti su una questione importante. Con l'intuizione Mercurio in Vergine che si sincronizza con l'autorevole Saturno in Capricorno, puoi fidarti che quello che stai ricevendo è un'opinione informata piuttosto che una semplice speculazione. Potrebbe anche essere utile confidarsi con questa persona se hai bisogno di una guida sulla tua vita amorosa.

Carriera / Finanza: con la luna che contatta il coltivatore Cerere nella tua zona monetaria, è fondamentale che tu provveda a bisogni fondamentali. Metti cose di base come riempire il frigo e fare shopping per i vestiti nella tua lista di cose da fare. La cura di sé potrebbe anche assumere la forma di coccolarti e concederti i tuoi lussi preferiti. Ti piacciono più le esperienze che i beni, quindi potresti investire in un seminario o in un viaggio.

Crescita personale / spiritualità: identificare la tua tribù e trovare il posto a cui appartieni è una parte importante del tuo viaggio personale. Andare d'accordo può essere una sfida con tanti ego e programmi diversi coinvolti. Farla funzionare in un piccolo gruppo ti insegna come coltivare la connessione in tutto il mondo.

Fattore di compatibilità: un Sagittario iperprotettivo ha il tuo numero. Potrebbe essere un buon momento per cambiarlo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: stai crescendo in molte direzioni contemporaneamente. Sii consapevole degli impegni che assumi e sii realistico su quanto puoi gestire. Scegli la qualità, non la quantità.

Amore / Amicizia: ti senti autorizzato ad andare per quello che vuoi, anche se significa metterti in una posizione vulnerabile. Per quanto riguarda l'amore, non esiste una scommessa sicura. Farsi male è il rischio che prendi per ottenere l'amore di cui hai bisogno. Fidati di te stesso e vai con il tuo cuore. Che tu stia livellando la tua relazione o chiedendo a qualcuno che ha attirato la tua attenzione, è una buona giornata per cogliere l'occasione sull'amore.

Carriera / Finanza: le tue capacità previsionali e organizzative sono impressionanti. Con il metodico Mercurio che si sincronizza con l'ambizioso Saturno, vieni ben preparato a presentare le tue idee e puoi occuparti abilmente degli affari a portata di mano. È un momento eccellente per andare avanti con un progetto per fornire sicurezza finanziaria a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna del Primo Quarto nel segno, puoi dubitare della tua capacità di mantenere la rotta con un impegno. Puoi davvero farlo? È naturale avere dubbi su se stessi, ma non c'è motivo di abbandonare un progetto o un obiettivo importante.

Fattore di compatibilità: una discussione con un accorto Capricorno può fornire informazioni che ti aiutano a concludere un affare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: un improvviso attacco di inadeguatezza potrebbe farti dubitare se sei davvero intelligente come pensi di essere. Puoi ringraziare il Primo Quarto di Luna nel sagittario esperto per aver gettato un'ombra sul tuo know-how. C'è un rimedio semplice: mettiti alla prova per saperne di più. Un vero esperto non presume mai di sapere tutto quello che c'è da sapere.

Amore / Amicizia: potresti aver bisogno di un po' di tempo lontano da amici e amanti per prenderti cura di te. Può essere difficile sintonizzarsi sulle tue esigenze quando sei occupato a dare a tutti gli altri quello che vogliono. Il dolore emotivo che stai trasportando deve essere elaborato in privato.

Carriera / Finanza: la tua forza sta nella capacità di giocare a lungo. I concorrenti più vivaci parlano un buon gioco, ma cadono come mosche di fronte alla tua persistenza. Ricordalo quando ti senti sotto pressione per concludere le cose in fretta e passare alla cosa successiva. La resistenza è la tua superpotenza.

Crescita personale / spiritualità: il Mercurio intelligente in Vergine che si allinea all'ambizioso Capricorno nel tuo segno ti ricorda che la conoscenza è potere. Essere alla ricerca di informazioni di esperti che ti danno più leva con quello che fai. Un incontro con un insegnante o un mentore potrebbe riempire i tuoi spazi vuoti.

Fattore di compatibilità: un confidente Sagittario manterrà i tuoi segreti e ti darà la sicurezza di cui non sapevi di aver bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: al lavoro e durante il gioco, la tua community ti supporta in grande stile. Possono portarti quando hai bisogno di un momento di tregua. Lascia che sia un punto fermo mentre raccogli le tue forze piuttosto che una stampella senza la quale non puoi vivere.

Amore / Amicizia: quando un amico ha le spalle, ti senti quasi come se potessi fidarti di questa persona su qualsiasi cosa. Quindi, puoi rimandare al suo giudizio su una questione personale piuttosto che seguire il tuo istinto. Non lasciare che il Primo Quarto di Luna in "esploriamo tutte le opzioni" Sagittario ti metta in coda su una decisione che hai già preso. Il tuo amico probabilmente ha a cuore i tuoi migliori interessi, ma potrebbe non capire la complessità della tua situazione.

Carriera / Finanza: le negoziazioni a porte chiuse e le strategie segrete possono rivelarsi vincenti poiché il mercurio metodico si allinea con l'ambizioso Saturno. È un momento eccellente per la ricerca e per entrare in contatto con persone che possono offrire consulenza di esperti. Mantieni ciò che stai facendo in base alle necessità fino a quando non è il momento di una grande rivelazione.

Crescita personale / spiritualità: esiste una linea sottile tra ciò che è tuo e ciò che è loro, emotivamente e finanziariamente. È fondamentale avere dei limiti in modo che le cose non si confondano. È anche fondamentale rispettare le cose preziose che le persone ti hanno affidato.

Fattore di compatibilità: lascia che un feroce amico Sagittario sia l'orso mamma / papà di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: mostra al mondo il tuo entusiasmo, non la tua confusione e insicurezza. Va bene sentirsi insicuri, ma non dovresti dare a qualcuno l'impressione di non riuscire a gestire ciò che ti sta di fronte. Soprattutto se ti viene affidato qualcosa di grosso.

Amore / Amicizia: un legame per il tipo di vibrazione della vita è nell'aria mentre il sole si sta stabilizzando su Saturno. Se accoppiato, è un momento eccellente per accontentarsi di piani per il tuo futuro. Questa energia supporta obiettivi realistici per adulti, non piani di fantasia. Potresti incontrare qualcuno che svolgerà un ruolo significativo nella tua vita. Questa persona potrebbe dimostrarsi un amico duraturo. Se sei single, il tempo dirà se questa connessione ha un potenziale di relazione.

Carriera / Finanza: La luna e Giove in Sagittario ispirano l'entusiasmo per una potenziale opportunità, ma potresti chiederti se è quello che vuoi davvero. Questa è indecisione o è insicurezza? Ad ogni modo, non dovresti contarti prima di scoprire di cosa si tratta. Non cadere in preda a una classica mossa di auto-sabotaggio.

Crescita personale / spiritualità: diventi la compagnia che mantieni. In questo momento, ci sono persone abbastanza solide intorno a te che stanno lavorando duramente per raggiungere i loro obiettivi. Continua a correre con questa folla affamata e anche tu troverai la tua forza.

Fattore di compatibilità: un Sagittario ha molta fiducia in te, ma è fuori posto? Questa non è una domanda trabocchetto.

