Oroscopo di oggi 7 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 7 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 7 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La potente collezione di pianeti attualmente in Leone supporta i tuoi pianeti natali in Ariete mettendo in evidenza la tua creatività in questo momento. Approfitta di quel flusso di possibilità e idee. La tua energia infuocata può trovare uno sbocco nell'arte, nell'artigianato. I tuoi amici preferiti sono opzionali, ma aumenteranno l'energia gioiosa che hai provato ultimamente. In effetti, se guardi i tuoi momenti astrologici come una scia di molliche di pane, potresti scoprire che portano a una carriera completamente nuova.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Prendi un delizioso pranzo d’asporto e forse una bella bottiglia di vino e preparati per il romanticismo quando torni a casa stasera. Un po' di comunicazione diretta con il tuo partner ti pagherà grandi dividendi - se lui o lei ti ha chiesto qualcosa, considera di dare loro ciò che chiedono stasera. La casa è un posto divertente e folle in questo momento - accendi alcune candele e divertiti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Con potenti pianeti dell'Ariete che attivano il proprio settore di comunicazione, apprendimento e conoscenza dei Gemelli mentre la Luna Scorpione attiva il tuo settore di lavoro, prenditi un momento o due oggi e vedi cosa puoi aggiungere, cosa puoi portare in tavola, per migliorare il morale o le operazioni al lavoro. Questo non vuol dire che oggi è il giorno di presentare questo ai massimi livelli, ma è un giorno ideale per raccogliere informazioni che è possibile utilizzare alla fine di questa settimana per migliorare le cose per te e per gli altri nel luogo di lavoro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : La luna di oggi in Scorpione ha un forte impatto positivo sui tuoi pianeti natali in Cancro, rafforzando la tua sensibilità ed empatia e approfondendo il tuo intuito. Anche la tua creatività è evidenziata, quindi goditi il ​​flusso di idee e possibilità che si presentano a te oggi. Se il tuo partner ti chiede un favore (ragionevole), dì "sì", poiché verrà restituito dieci volte lungo la strada. Evita la tentazione di reagire in modo irascibile, fai un respiro profondo e rispondi con saggezza.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Fai un respiro profondo e concentrati su ciò che vuoi piuttosto che su ciò che non vuoi. La luna di oggi nello Scorpione può far nascere ricordi ed emozioni sepolte in anticipo che possono sentirsi a disagio ... Non preoccuparti, passeranno rapidamente come nuvole sopra il sole e trionferà la tua disposizione solare. Usalo come un'opportunità per pulire la casa emotiva ed eliminare la spazzatura. Le opportunità di carriera sono evidenziate per te in questo momento e improvvisi cambiamenti promettono bene per buoni risultati personali.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Il tuo dono con dettagli e messa a punto è accresciuto oggi con la luna in Scorpione che fa forti angolazioni con i tuoi pianeti della Vergine natale. Le cose che sono invisibili alla maggior parte delle persone hanno un riflettore su di loro nel tuo caso, e puoi dividerlo in opportunità di progresso sia nel lavoro che nell'amore. Iniziare la giornata con la meditazione e la riflessione ti aiuterà mentre la giornata si svolge e ricorda che essere gentili non è mai sprecato. Ciò include l'essere gentile con te stesso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Il tuo amore e apprezzamento per l'equilibrio, l'armonia e la bellezza possono diventare un po' rischiosi quando appare la luna in Scorpione. L'emozione, in particolare quella sepolta, fa la sua comparsa e può a volte sentirsi a disagio e buttarti fuori centro. Passerà, nel frattempo, a farne uso per dare un'occhiata più da vicino a ciò che conta davvero per te, a ciò che apprezzi veramente. Se stai vivendo una vita in armonia con il tuo io più profondo, traccia un piano di cambiamento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Sei una forza da non sottovalutare oggi, non è uno scherzo! Sei già potente e la luna in Scorpione aumenta il tuo potere e rafforza il tuo feroce sé, quindi fai attenzione a come maneggi la tua energia. Evita di scontrarti con l'autorità: potresti vincere la battaglia ma non la guerra. Invece, fai un passo indietro, usa i tuoi poteri di osservazione approfondita e traccia un piano d'azione che ti porterà nel futuro che vuoi manifestare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Allegri, amanti del divertimento e avventurosi, i pianeti del Leone transitano nel settore che governa la tua mente superiore e l'esplorazione sostiene la natura essenziale di chi sei. La luna nello Scorpione nella casa degli affari spirituali, dei sogni e della meditazione ti chiede di stare fermo e di riflettere sui tuoi sogni, obiettivi e desideri. Non è un compito facile per te con tutta la tua energia e passione, ma ti trarrà davvero beneficio nel goderti un momento tranquillo per te stesso oggi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Un periodo potente per te con Plutone e Saturno nel tuo segno solare si rafforza oggi mentre la luna si sposta nello Scorpione. Sei reso profondamente consapevole di chi e cosa sta funzionando nella tua vita, e di chi e cosa non lo è. Il cambiamento è in corso ed è una buona cosa. Le amicizie sono evidenziate oggi; potresti sentire qualcuno da cui non hai notizie da anni. Di' di sì a quella richiesta di amicizia di Facebook, vai avanti e pianifica di pranzare con un vecchio amico questo fine settimana.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Sembra che il mondo intorno a te stia diventando un po' pazzo oggi con la luna in Scorpione suscitando emozioni e passioni nelle persone con cui lavori e vivi! Non c'è motivo per dubitare di te stesso o delle tue prospettive anche se gli altri assumono una posizione contraria. Invece di saltare nella mischia, decidi di rimanere calmo e rivisitare la situazione quando la frenesia dell'emozione è finita. Trova il tempo per un amico oggi; sarai contento di averlo fatto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Questa è una giornata divertente e da sogno per te! Con Nettuno, il tuo pianeta dominante in Pesci, che solleva la luna in Scorpione e Mercurio in Cancro, ti alzi senza preoccupazioni e ti trascini intorno e galleggi allegramente lungo il torrente. Perfino il dramma dei colleghi non ti dà fastidio oggi; rimani centrato e ti alzi sopra la mischia. Quando un amico in crisi ti raggiunge, sei in grado di darle la calma, i consigli pratici e l'aiuto di cui hanno bisogno. In questo momento, le cose potrebbero essere un po' secche nel dipartimento del romanticismo.

