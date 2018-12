Oroscopo di oggi 7 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 7 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 7 dicembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, la tua immaginazione è al centro dell'attenzione. Marte che si fonde con Nettuno in Pesci stimola il tuo mondo interiore e fa fluire la tua creatività. Aspettatevi di essere travolti da una fantasia, ricevere una scintilla di ispirazione artistica o entrare in contatto con i vostri ideali. Un desiderio o risentimento nascosto può anche sorgere in voi, esaminte i vostri sentimenti. Inoltre, questa influenza può far ripartire la tua intuizione, ma con Nettuno nebuloso sulla scena, chiarire ciò che la tua intuizione sta cercando di dirti potrebbe essere difficile. Fortunatamente, Mercurio migliorerà la tua chiarezza mentale.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, socializzare sarà complicato oggi. Marte che si fonde con Nettuno in Pesci sta eccitando il tuo settore delle relazioni sociali, ma un passo falso con un amico o un gruppo è probabile a meno che tu non sia chiaro riguardo alle tue intenzioni. La tua strategia migliore è quella di entrare in contatto con amici che sono sulla tua lunghezza d'onda spirituale. Una conversazione con amici così simpatici sarà insolitamente stimolante, il che potrebbe motivarti a proseguire nelle tue intenzioni di chiarezza attraverso un atto di compassione nei giorni a venire. Inoltre, Mercurio si rivolge direttamente nel tuo settore delle relazioni più intime significa che le comunicazioni e i piani con le persone a te più vicine scorreranno più facilmente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, sei determinato ad andare avanti su un obiettivo che ti ispira. Marte che si fonde con Nettuno nella tua zona di carriera ti sta rendendo consapevole del significato più alto del tuo lavoro, che sarà stimolante o scoraggiante, a seconda di come ti senti riguardo a ciò che stai facendo. Ricorda che anche compiti umili possono aggiungere un tassello importante alla tua crescita personale. Il trucco è quello di entrare in contatto con la lezione che stai imparando e in che modo aiuta a soddisfare lo scopo della tua vita. La svolta diretta di Mercurio chiarirà i passi da compiere per avere successo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, il tuo radar spirituale sta ingranando in marcia. Marte che si fonde con Nettuno in Pesci sta accendendo la tua più alta consapevolezza, rendendo probabile che riceverai una guida su qualcosa su cui ti stai concentrando. Preparati a un'intuizione che ti motiverà ad agire. Potrebbe anche rivelare un indizio sul tuo futuro. E con l'atletico Marte sulla scena, una pratica spirituale che include una componente fisica, come lo yoga, darà energia alla tua guida interiore. Inoltre, Mercurio si rivolge direttamente per aiutare i tuoi piani che coinvolgono romanticismo o tempo libero a scorrere più facilmente.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, una combinazione di fantasia e desiderio accenderà la passione. Marte che si collega a Nettuno in Pesci sta suscitando alcuni desideri profondi (e fantasiosi), che potrebbero sorprendervi se avete messo la vostra vita amorosa in soffitta, cosa improbabile per un segno romantico di fuoco come te, Leo, a meno che la tua passione non sia focalizzata su qualcos'altro di cui sei eccitato. Quindi, se il romanticismo non è nella tua agenda, puoi usare questa influenza per eliminare un'emozione o un'abitudine che ostacola l'espressione del tuo cuore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, i tuoi ideali di partnership sono al centro dell'attenzione. Marte che si fonde con l'etereo Nettuno stimola il tuo desiderio di una relazione stimolante e / o spirituale. Forse stai desiderando ardentemente che un'anima gemella arrivi da dove vieni e sia compatibile con te ad ogni livello. Tuttavia, sia che tu sia in coppia o da solo, con Nettuno in scena, dovrai essere sicuro che le tue aspettative siano realistiche. Aspettare la perfezione ti deluderà. Inoltre, Mercurio ti aiuterà a chiarire i tuoi passaggi e le tue comunicazioni, il che favorirà in modo particolare la tua carriera.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, il tuo benessere prenderà un colpo se ti spingerai troppo forte. Marte che si fonde con Nettuno sta creando un conflitto tra la voglia di fare le cose e la necessità di prendere un po’ di tempo per ricaricarsi. È probabile che la tua energia sarà imprevedibile, quindi cerca di programmare in alcune pause durante il giorno. In alternativa, potresti rimanere coinvolto in un progetto di cui sei entusiasta, che manterrà la tua energia in movimento. Si tratta di ciò che ti ispira. Inoltre, Mercurio alleggerirà il tuo spirito districando i tuoi pensieri sul denaro.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, un incontro allettante potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Un collegamento tra Marte e Nettuno nella tua zona romantica sta accendendo la tua immaginazione quando si tratta di amore. Sta anche risvegliando i tuoi ideali di relazione, che possono alimentare la tua passione o disillusione a seconda della tua situazione. In altre parole, rimanere almeno un po’ radicati alla realtà è la soluzione migliore. Tuttavia, se il romanticismo è in pausa, una scintilla improvvisa di ispirazione divina può accendere la tua creatività. E infine, Mercurio ti consentirà di esprimerti efficacemente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, come eterno ottimista dello zodiaco, vedi il lato più luminoso di ogni situazione. A volte però è necessario tenere sotto controllo la realtà, come potrebbe essere il caso oggi. Con Marte che si fonde con l'etereo Nettuno nel tuo settore della vita domestica, le tue aspettative che riguardano la tua famiglia o proprietà potrebbero non essere realistiche. Dovrai controllare tutti i fatti e i dettagli prima di agire per ottenere un risultato positivo. Mercurio può ispirare un'idea che puoi gestire in base a ciò che hai imparato su di te nelle ultime tre settimane.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Capricorno, sei in un umore da sogno ad occhi aperti. Marte che si fonde con Nettuno nel tuo regno intellettuale stimola la tua immaginazione, rendendo questo un momento ideale per diventare creativo nella scrittura o conversazione. Forse scriverai una breve storia o condividi una fiaba con tuo figlio. Inoltre, la mediazione porterà intuizioni su qualcosa che hai in mente. Non sarai molto motivato nel tuo modo di pensare, quindi concentrarti su compiti o dettagli banali sarà difficile. Tuttavia, Mercurio migliorerà la tua chiarezza, così come presterà attenzione alla tua guida interiore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Acquario, prendere una decisione finanziaria sarà rischioso oggi. Marte che si fonde con Nettuno nella tua zona dei soldi significa che sei disposto ad agire per migliorare le tue finanze, ma con Nettuno sulla scena, il tuo giudizio potrebbe essere spento. Forse incontrerai un'opportunità finanziaria che sembra (ed è!) troppo bella per essere vera o che qualcuno inaffidabile ti consiglierà. La tua linea di difesa principale contro un passo falso è fidarsi del tuo istinto. Prestare attenzione al tuo mondo interiore ti sposterà nella giusta direzione. Mercury migliorerà la tua chiarezza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Pesci, i tuoi ideali stanno prendendo il centro della scena. Marte che si fonde con Nettuno nel tuo segno sta accendendo la tua determinazione per realizzare un obiettivo che stai perseguendo. Che tu sia concentrato nel trovare qualcuno di speciale, nello sviluppare le tue capacità creative o imparare qualcosa di nuovo, dovrai tenere un piede a terra e pensare prima di saltare per raggiungere il risultato desiderato. In altre parole, sii consapevole degli aspetti pratici in gioco. Inoltre, Mercurio ti suggerirà di agire su un messaggio intuitivo che ti viene incontro, quindi fai attenzione alle tue intuizioni e ai tuoi sogni.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani