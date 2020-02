Oroscopo di oggi 7 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 7 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 7 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: nidificare, riposare e ottenere il nutrimento di cui hai bisogno è estremamente importante. Con così tanto nel piatto, non puoi permetterti di trascurare la cura di te stesso. Avrai bisogno del tuo ingegno per gestire un esigente Capricorno che si aspetta molto da te.

Amore / Amicizia: sarai più coscienzioso del tuo aspetto a seguito dell'entrata di Venere nel tuo segno. Durante il mese successivo, questa influenza corroborante potrebbe ispirarti a rinfrescare il tuo look. Aggiornare il tuo guardaroba e provare un nuovo taglio di capelli o colore potrebbe essere un modo eccellente per scrollarti di dosso il blues invernale. Potrebbe anche elevare il tuo fattore attrattore e renderti più attraente per i partner attuali e futuri. Nessuno può vedere il tuo cuore e la tua mente dall'altra parte della stanza. È il tuo look che attira per primo l'attenzione.

Carriera / Finanza: sei più sensibile del solito con la luna nel cancro emotivo. Quindi, potresti sentirti vulnerabile quando ti trovi sotto la pressione dei superiori. Mentre la luna si oppone ai pesi massimi Saturno e Plutone, il tuo desiderio di conforto e certezza può scontrarsi con ciò che ci si aspetta da te. Non c'è tempo per le lacrime.

Crescita personale / spiritualità: rafforzare tranquillamente le tue conoscenze su un argomento di interesse può essere gratificante. Puoi ringraziare un allineamento motivante Mercurio / Marte per averti ispirato a saperne di più. La tua sicurezza aumenterà con questo sotto la cintura.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'apprendimento, la ricerca e la condivisione di informazioni possono svolgere un ruolo importante nella tua giornata. Aiuta a parlare con persone diverse e ottenere il loro feedback su ciò che stai facendo. La guida di un Capricorno esperto potrebbe essere molto utile. Chiedi aiuto.

Amore / amicizia: chi e cosa desideri diventa un affare privato con il tuo sovrano, Venere, nel tuo regno di cose nascoste fino al 4 marzo. Potresti essere coinvolto in uno scenario complicato che richiede la massima riservatezza. Oppure potresti aver bisogno di tempo per elaborare una delusione romantica e chiudere il passato. Forse vuoi fare una pausa dal dramma mentre rivaluti le tue opzioni? Non importa quale sia il tuo scenario, è richiesta una maggiore privacy.

Carriera / Finanza: lascia che la pressione a cui sei sottoposto per ottenere i fatti giusti ti spinga a fare di più piuttosto che permetterti di farti dubitare delle tue capacità e del tuo know-how. Non è una corsa fluida poiché la sensibile Luna Cancro contatta Plutone e Saturno; tuttavia, può essere utile afferrare il toro con le corna. La tua sicurezza aumenterà quando ti sfidi ad affrontare qualcosa che non sei sicuro di poter fare.

Crescita personale / spiritualità: solo perché una persona è solidale con la tua causa non significa che accetteranno scuse da te. Mentre il comunicatore Mercury si allinea con il motivatore Marte, è più probabile che trovino un modo creativo per spingerti a riconoscere il tuo vero potenziale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: i tuoi valori e il modo in cui gestisci il denaro possono differire dall'approccio di qualcun altro. Vale la pena considerare quando si tratta di una questione finanziaria, soprattutto se ha un impatto sul Capricorno. Essere consapevoli dei loro soldi può aiutarti a evitare un conflitto.

Amore / Amicizia: Sarai al meglio quando sei vicino a persone a cui piaci e rispondi ai tuoi desideri ora che Venere affettuosa è nella tua zona di amicizia. Fino al 4 marzo, questo transito promette di rendere la tua vita sociale super soddisfacente. Se stai cercando l'amore, un amico può presentarti a qualcuno di eccitante. Oppure potresti scoprire che uno dei tuoi amici è la persona a cui vuoi davvero avvicinarti. Considera le conseguenze prima di mescolare l'amicizia con il romanticismo.

Carriera / Finanza: fai attenzione a non prendersi cura delle tue esigenze finanziarie a spese di un'altra persona. La Luna Cancro che si oppone a Saturno e Plutone avverte di non aspettarsi troppo dagli altri e ti consiglia di non incorrere in debito. Considera le conseguenze a lungo termine delle tue scelte. Fai attenzione a non compromettere la sicurezza futura né la stabilità di una relazione importante a favore del soddisfacimento delle tue esigenze.

Crescita personale / spiritualità: con un piccolo suggerimento, puoi ottenere un alleato per sostenere le tue idee. Tutto quello che devi fare è trovare un modo per renderlo reciprocamente vantaggioso. Puoi fare una coppia dinamica quando sei sulla stessa pagina.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua sensibilità è un dono quando ti aiuta a capire cosa provano le persone e ad anticipare i loro bisogni. Potresti non essere in grado di incontrarli, in particolare con un Capricorno esigente. Ma, almeno, saprai cosa ti serve.

Amore / amicizia: far fronte alle esigenze del tuo partner può essere stressante poiché la luna nel tuo segno si oppone a Plutone e Saturno. Mentre la tua vita amorosa è importante, non è l'unica cosa nella tua agenda. Non essere troppo duro con te stesso. Un aspetto di Venere dice che il tuo cuore è nel posto giusto. Per ora, questo dovrà fare. I singoli tumori non sfuggiranno al peso delle aspettative. È probabile che qualcuno si aspetti qualcosa anche da te.

Carriera / Finanza: ci sarà più brusio in te ora che l'attrattore Venere è in Ariete audace e nella tua zona di carriera. Nel corso del mese successivo, Venere promette di farti distinguere dalla massa. È un ottimo momento per stupire figure influenti con ciò che puoi fare. Approfitta delle opportunità per socializzare con i colleghi e creare più connessioni personali. Non fa mai male essere in rapporti amichevoli con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Crescita personale / spiritualità: più sei informato, più puoi essere produttivo. Mercurio che contatta l'ambizioso Marte è un appello a rafforzare le tue competenze imparando di più su qualcosa che è rilevante per le tue attività attuali.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potresti non sapere se vieni o vai con la luna nella tua dodicesima casa nascosta. Più tardi, quando la luna si sposta nel tuo segno, sarai più in contatto con le tue emozioni. Tuttavia, non renderà più facile affrontare un eccentrico Toro.

Amore / Amicizia: seguirai dove il tuo cuore ti conduce con Venere in Ariete impulsivo e la tua zona di avventura. Fino al 4 marzo, ti ispirerà a conoscere persone di diverse culture e ceti sociali. Potrebbe essere affascinante uscire al di fuori del tuo solito tipo. Per alcuni, una storia d'amore a lunga distanza potrebbe essere all'orizzonte. I Leone accoppiati possono essere ispirati a pianificare una vacanza romantica. È il momento perfetto per scappare.

Carriera / Finanza: fare il tuo lavoro è più di quello che pensi di voler fare poiché la sensibile Luna del Cancro si oppone ai pesi massimi Plutone e Saturno. Sotto questa influenza, la tua routine quotidiana è simile alla fatica. Un cenno della piacevole Venere ti consiglia di trovare un aspetto del tuo lavoro che ti appassiona. Concentrarsi su questo può rendere più semplice fare tutte le cose che preferiresti non fare.

Crescita personale / Spiritualità: la Luna del Leone che squarcia l'irregolare Urano mette in guardia contro il fatto di rimanere ferito prima di coricarti. Spegni i dispositivi elettronici e sistemati con un libro e una bevanda calda. Troppa stimolazione può rendere il sonno irrequieto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la sensibile Luna cancerosa nella parte superiore della mappa, sembra che tutti gli occhi siano puntati su di te. Questo potrebbe farti pressione per fare la giusta impressione. Tuttavia, essere sul tuo comportamento migliore potrebbe non metterti a tuo agio con un Ariete critico.

Amore / Amicizia: sarai più in contatto con ciò che desideri dalle tue relazioni con l'attrattore Venere nella tua casa di intimità e risorse condivise. Fino al 4 marzo, le persone che ti desiderano saranno più sensibili ai tuoi desideri. Possono inondarti di denaro, regali e trattamenti preferenziali. Se vuoi qualcosa, chiedilo. "Per favore" e "grazie" sono le parole magiche di cui avrai bisogno.

Carriera / Finanza: un obiettivo del team può essere in conflitto con il modo in cui vuoi fare le cose mentre la Luna Cancro si oppone all'esatto Saturno e al convincente Plutone. Spingere la tua agenda può essere allettante, e potresti persino ottenere la tua strada; tuttavia, farlo non ti farà guadagnare la credibilità del giocatore di squadra di cui hai bisogno. Un aspetto dell'amichevole Venere ti consiglia di unire le forze con un collega che è solidale con la tua causa. Questa persona potrebbe essere fondamentale per attuare alcune delle tue idee.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento odierno di Mercurio / Marte suggerisce che una conversazione con una persona compassionevole potrebbe aiutarti a trovare una soluzione a un problema personale. Può aiutare qualcuno a esaminare la tua situazione con un nuovo paio di occhi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: creatività, romanticismo e spirito di divertimento sono tutti disponibili per attingere. Queste energie possono aiutarti a mantenere la tua grazia sotto pressione. Si tratta di focalizzare la tua attenzione sulla luce. Un Pesci può apprezzarti per aver elevato l'atmosfera.

Amore / Amicizia: sarai pronto a tuffarti nell'impegno a testa in giù con Venere in audace Ariete e la tua zona di partnership. Le prossime quattro settimane rappresentano il momento più propizio per sposarsi, fidanzarsi o portare una storia d'amore casuale a qualcosa di più esclusivo. Per le Bilancia accoppiate, le prossime settimane possono essere un momento felice se ti concentri su ciò che ti unisce e non su ciò che ti distingue.

Carriera / Finanza: con l'astuto Marte assertivo Mercurio, trarrai beneficio dalla ricerca di un modo creativo per farti capire e condividere le tue idee. Preparati a cogliere l'attimo una volta che il pavimento è tuo. Chissà quando avrai un'altra possibilità di dichiarare il tuo caso? I concetti visionari e una consegna appassionata possono aiutare a catturare l'attenzione di tutti e farli ascoltare ciò che hai da dire.

Crescita personale / spiritualità: passione e insicurezza vanno di pari passo quando la sensibile Luna del Cancro contatta Venere e poi Chirone. Quindi, mettersi là fuori alla ricerca di chi o cosa ami porta vulnerabilità. Chi non risica non rosica.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: qualcuno ti chiamerà sicuramente se non hai i fatti chiari o potresti essere quello che mette qualcuno sul sedile caldo. Potrebbe diventare imbarazzante se è coinvolto un Ariete. Potrebbe essere saggio camminare con cautela quando il montone è in giro.

Amore / amicizia: la confortante Luna del Cancro che si allinea con Venere potrebbe segnalare la necessità di un appuntamento romantico. Sotto questa influenza, passare del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso può nutrire la tua mente, il tuo corpo e la tua anima. I single possono trovare lo stesso appagamento uscendo e facendo qualcosa di divertente. Sei sexy quando ti diverti. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: il lavoro diventa più interessante con Venere in Ariete appassionato e nella tua zona di lavoro. Nel corso del mese successivo, potresti beneficiare di condizioni di lavoro piacevoli e relazioni amichevoli con i colleghi. Potrebbe esserci persino un flirt sul posto di lavoro. Questa energia può aiutarti a concentrarti su un aspetto del tuo lavoro di cui sei appassionato. Potresti ottenere una nuova, eccitante posizione o incarico, quindi è un ottimo momento per avviare una ricerca di lavoro se sei pronto a fare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento di Mercurio / Marte di oggi è un appello a mettere i tuoi soldi dove è la tua bocca, specialmente quando si tratta di spendere in divertimento. Un'attività che ti farà piacere è un investimento utile. Non parlarne. Fallo e basta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: gestire le emozioni degli altri e le loro aspettative svolgerà un ruolo fondamentale nella giornata. Capire cosa vuole un Cancro non sarà così impegnativo come pensi. Sebbene i loro desideri possano essere contrari ai tuoi desideri.

Amore / amicizia: i bei tempi sono in serbo quando Venere si sposta nell'Ariete in uscita e nel regno che governa la creatività, il romanticismo e il divertimento. Fino al 4 marzo, la presenza di Venere qui promette di rendere la tua vita romantica super dolce. Eleverai il flirt a una forma d'arte mentre coraggiosamente insegui un nuovo amore. La fiducia ti rende super sexy, quindi potresti avere più appuntamenti del solito. Per le coppie, è un momento eccellente per riaccendere la scintilla. Perché non pianificare alcune date divertenti?

Carriera / Finanza: tu e il tuo interesse amoroso o un stretto alleato aziendale non potete vedere di persona una questione relativa al denaro o alle risorse. Dato che la Luna Cancro si oppone a Plutone e Saturno nel Capricorno, potresti trovare impossibile comprendere i valori e le esigenze reciproche. Un cenno dell'amichevole Venere suggerisce che potrebbe esserci un modo per risolverlo. Implica la contemplazione del gioco reciproco e l'esplorazione di come lavorare insieme può giovare a entrambi.

Crescita personale / spiritualità: agisci su qualcosa che è importante per te piuttosto che aspettare di vedere come andranno le cose. L'allineamento odierno di Mercurio / Marte può fornire informazioni utili che ti aiutano a fare il primo passo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: può sembrare che tu non abbia il controllo di ciò che accade intorno a te. Sarà necessaria pazienza e premurosità per navigare con successo la giornata. Un Cancro esperto può avere una notevole influenza sui tuoi affari, ma solo se lo permetti.

Amore / Amicizia: con la cura del Cancro che si oppone a Saturno responsabile e al risentito Plutone, potresti sentirti gravato da obblighi verso il tuo interesse amoroso o un amico. È probabile che metti in moto questa dinamica prendendo sempre tutto sulle spalle piuttosto che fidarsi dell'altra persona per capire le cose da sole. Rompere la loro dipendenza da te potrebbe essere più difficile per te che per loro, ma deve essere fatto.

Carriera / Finanza: le circostanze potrebbero impedirti di agire su una determinata questione. Sebbene con il comunicatore Mercurio che contatta Marte guidato, ci potrebbe essere un modo per fornire indicazioni da dietro le quinte. Invece di sentirti frustrato, contatta qualcuno che è in grado di agire per tuo conto.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica viene messa a fuoco quando Venere entra nell'Ariete intraprendente e nel tuo regno domestico. Fino al 4 marzo, sarai ispirato ad aumentare il quoziente di stile nel tuo piccolo dominio. Tieni gli occhi aperti per arredi e decorazioni audaci che renderanno la tua casa invitante. Sarai più propenso a divertirti al tuo posto piuttosto che uscire, quindi rendilo un luogo di benvenuto dove le persone vogliono riunirsi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: è fondamentale che ti fidi di essere in grado di capire le cose che sono sopra la tua testa. Potrebbe non accadere oggi, ma alla fine accadrà se rimani con esso. Nel frattempo, un capricorno intelligente può rispondere alle tue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: sarai sontuoso con affetto e lode ora che Venere è in Ariete appassionato e nella tua zona di comunicazione. Fino al 4 marzo, avrai il coraggio di dire alla gente come ti senti. Fortunatamente, questa vibrazione si basa più sull'esprimere sentimenti dolci che sull'aver lamentato. Ciò che va, torna. Le tenere emozioni che esprimi possono ispirare affetto reciproco.

Carriera / Finanza: la paura potrebbe impedirti di svolgere un compito di routine mentre la Luna Cancro si oppone all'esatto Saturno e al potente Plutone. Potresti avere paura di agire se non ritieni di avere il controllo del processo. A volte, devi seguire il flusso e fare ciò che puoi. Questo è uno di quei momenti.

Crescita personale / spiritualità: parlare attraverso le tue paure può essere utile poiché il coraggioso Leone lunare si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Una chat a tarda notte con un amico fidato può aiutarti ad affrontare domani con una nuova prospettiva.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non ti fidi del tuo istinto quanto dovresti, ma non è mai troppo tardi per imparare. Non è necessario esternalizzare la propria autorità a nessuno, in particolare a un capricorno prepotente. Devi seguire il tuo cuore e fare le tue cose.

Amore / amicizia: la tua idea di divertimento potrebbe scontrarsi con ciò che un amico vuole fare mentre la sensibile Luna del Cancro si oppone alla richiesta di Saturno e al controllo del Capricorno. Potresti non sentirti incline a cedere alla pressione di andare avanti con il programma. Soprattutto se hai l'abitudine di presentare i tuoi interessi a favore di ciò che gli altri vogliono fare. Va bene dire di no.

Carriera / Finanza: potresti essere una calamita per denaro e opportunità ora che l'attrattore Venere è nella tua casa di attività. Fino al 4 marzo, denaro, beni e vantaggi esclusivi potrebbero scorrere verso di te con un piccolo sforzo, ma non dovresti lasciarti trasformare in un spendaccione. Se non stai attento, più denaro può richiedere più spese che, a loro volta, aumentano il tuo debito. Onora la tua prosperità spendendo saggiamente e mettendone un po' per una giornata piovosa.

Crescita personale / spiritualità: hai molte idee fantastiche, quindi fidati di loro. Un bizzarro allineamento tra Mercurio informato e Marte suggerisce che condividere ciò che sai può essere più efficace di quanto pensi. Cerca la tua finestra di opportunità.

