Oroscopo di oggi 7 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua zona di comunicazione, vuoi ascoltare le storie di tutti e rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie. Un Gemelli loquace può avere delle notizie succose. Sono la persona a cui rivolgersi se vuoi sapere cosa è cosa.

Amore / Amicizia: con la luna in Gemelli espressivi, sei molto loquace. La luna in contrasto con un allineamento di Giove / Nodo Sud mette in guardia dal dominare la conversazione e dire troppo. È qualcosa che fai quando vuoi controllare il flusso. Se non permetti all'altra persona di parlare, non devi preoccuparti di rispondere a domande imbarazzanti. Esercitati ad essere un ascoltatore migliore con gli altri e con il tuo cuore.

Carriera / Finanza: un sogno potrebbe fornire alcuni spunti molto affascinanti della tua carriera come l'ambizioso sestile Sole in Capricorno e Nettuno. Lascia che la tua mitologia personale ti guidi verso la tua prossima mossa migliore. Anche senza un sogno premonitore, puoi usare la tua intuizione per aiutarti a navigare in futuro. Cadere nel tuo sé superiore attraverso la meditazione o la contemplazione silenziosa ti rivelerà che sei più collegato di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: diventare consapevoli di difetti che non sapevi di possedere può essere sconcertante, ma non lasciarti scuotere. Nessuno è perfetto. Abbracciare i tuoi difetti è un atto radicale di auto-amore e un passo molto necessario per evolvere nel meglio di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: custodisci la speciale connessione che senti con gli amici e con strani sconosciuti e interessanti che attraversano il tuo percorso oggi. Che la connessione tra te sia platonica, romantica o professionale, tu e un Pesci siete destinati a fare magie insieme.

Amore / Amicizia: qualcuno che ti prende e fa un buon compagno nel tuo viaggio di crescita personale è un custode. Il costante sole Capricorno che si allinea con il compassionevole Nettuno lo rende un momento eccellente per connettersi con qualcuno che si adatta al conto. Se sei pronto per incontrare nuove persone, prova a coinvolgerti in un gruppo che condivide i tuoi interessi artistici, metafisici o spirituali. È dove è più probabile che incontri qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda.

Carriera / Finanza: quando effettui un acquisto, è allettante scegliere il modello deluxe piuttosto che scegliere qualcosa che soddisfi le tue esigenze in modo più preciso. La volubile Gemini Moon in contrasto con l'ampio Giove e il Nodo Sud avverte che più grande non è sempre migliore, specialmente se è più di quanto tu richieda. Scegliere la sensibilità rispetto allo status può lasciare più soldi in tasca.

Crescita personale / spiritualità: puoi continuare a sfidare le aspettative e dimostrare che non sei così placido e prevedibile come tutti dicono di essere. È divertente scuotere le percezioni delle persone, ma non essere un ribelle senza una causa. Spero che ci sia un metodo dietro la tua follia. Abbraccia l'opportunità di evolvere in un te più autentico e versatile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: gestire i desideri e le esigenze di tutti non è in cima alla lista delle priorità. Con la luna nel tuo segno, è tutto su di te. Puoi rimandare un Capricorno duro ed esigente per un breve periodo, ma probabilmente non indefinitamente.

Amore / amicizia: il tuo umore cambia con la caduta di un cappello con la luna nel tuo segno. Quindi, le persone potrebbero trovarti difficile da definire. Non stai cercando di essere complicato. Non sei sicuro di come ti senti. Affrontare la volubilità fa parte del pacchetto quando ami un Gemelli. Le persone nella tua cerchia interna dovrebbero esserne ben consapevoli ormai. Tuttavia, potresti dover spiegare i tuoi umori mutevoli a una conoscenza più recente.

Carriera / Finanza: c'è qualcosa di magico in te che attira l'attenzione e rende tutti desiderosi di vedere cosa puoi fare. Puoi ringraziare un allineamento di supporto tra il Sole in Capricorno cosciente dello stato e il mistico Nettuno per averti messo sotto i riflettori e darti un bagliore glamour. Anche se il tuo lavoro è banale, il talento creativo che porti fa sembrare che stai facendo qualcosa di speciale. Se lavori in un campo artistico, potrebbe essere una giornata da banner.

Crescita personale / spiritualità: cosa ti appassiona di più all'apprendimento? Cosa vuoi fare che non hai mai fatto prima? Dove vuoi viaggiare? Fai un elenco e pianifica un'avventura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: trattare con le persone sembra essere una cosa che sconvolge la tua mente pacifica. Tuttavia, con così tante cose in corso, non puoi permetterti di nasconderti ed evitare il mondo. È probabile che un determinato Capricorno ti troverà, non importa dove tu vada.

Amore / Amicizia: il costante Sole in Capricorno che si sincronizza con l'empatico Nettuno può ispirarti ad avvicinarti a qualcuno e dare uno sguardo più approfondito a ciò che riguarda. Vai oltre la conoscenza superficiale ed esplora ciò che ha significato per loro. Quali sono le loro credenze spirituali, se ce ne sono? Con quale credo personale vivono? Quello che impari può spiegare molto sul perché questa persona fa le cose che fa. Non importa quanto vi conosciate bene, non date per scontato di sapere tutto.

Carriera / Finanza: avanzare nella tua carriera significa metterti in gioco e lasciare che il mondo giudichi ciò che puoi fare. Con Chirone ferito nella parte superiore della carta, una maggiore visibilità porta una maggiore vulnerabilità. È qualcosa a cui dovrai abituarti. Invece di minimizzare i tuoi punti deboli, è probabilmente una buona idea iniziare a trasformarli in punti di forza.

Crescita personale / spiritualità: le paure relazionali sono esagerate quando la volubile Luna in Gemelli si scontra con Giove e il nodo sud. È probabile che nulla di nuovo abbia innescato questo. È solo la tua solita insicurezza che solleva la sua brutta testa. Se non ti agganci, non ti attaccherà.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la tua produttività è in aumento, quindi non c'è dubbio che puoi fare le cose. Dopo aver eliminato le attività essenziali dall'elenco delle cose da fare, perché non perdere tempo con un amico? Un Gemelli che ti manca potrebbe aspettarti di avere tue notizie oggi.

Amore / Amicizia: non sei sicuro di quanto o quanto poco sforzo per stringere un'amicizia con la volubile Luna in Gemelli in contrasto con Giove e il Nodo Sud. Non fare ciò che fai di solito. Rompere dal modo previsto può rinvigorire la tua relazione. È eccitante cambiare di tanto in tanto le cose.

Carriera / Finanza: la produttività incontra la creatività mentre l'operoso Sole in Capricorno si allinea con l'immaginativo Nettuno. Lascia che il tuo intuito ti guidi nel dare una svolta creativa a un'attività quotidiana. Sei molto collegato, quindi è facile afferrare tutti i dettagli. Un collega che è sulla tua lunghezza d'onda potrebbe voler unirsi a te. La tua collaborazione potrebbe rivelarsi un affare magico. Due prospettive visionarie sono meglio di una!

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito competitivo è in crisi. Invece di sfidare gli altri, perché non cercare di essere una versione migliore di te stesso? È un momento eccellente per sfidare te stesso a fare qualcosa che non pensi di poter fare. In caso contrario, riprovare. Quando sei così motivato, non smetterai fino a quando non conquisterai tutto ciò che impedisce di eccellere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: al lavoro e durante il gioco, l'inerzia può essere un killer. Non te ne pentirai se ti spingi per fare il possibile. Non sai mai che tipo di cose belle potrebbero accadere. Il supporto da parte di Pesci premurosi può ispirarti a essere il tuo io migliore.

Amore / Amicizia: c'è un'atmosfera romantica nell'aria. Avrai voglia di trascorrere del tempo con qualcuno di speciale in quanto il sensuale sole Capricorno si sincronizza con il trascendente Nettuno. A volte, devi staccarti dalla realtà e lasciarti indulgere nella fantasia di un'unione perfetta. Sii disposto a guardare oltre i problemi a favore di avvicinarti. Va tutto bene a condizione che non ti affezioni al sogno. La realtà si insinua di nuovo al mattino.

Carriera / Finanza: è allettante riciclare le stesse vecchie idee degli intelligenti pianeti allineati con la Luna in Gemelli nel provato e vero Capricorno. È la strada da percorrere se vuoi che tutti pensino che lo stai telefonando. Con la luna in cima alla tua mappa, sei più visibile del solito, quindi tutti saranno più consapevoli di ciò che fai. Forse dovresti creare un approccio più originale?

Crescita personale / spiritualità: ascolta la chiamata all'avventura. Ascolta quando il tuo spirito ti dice che vuole andare in posti nuovi e provare cose folli e nuove. La felicità arriva quando allarghi i tuoi orizzonti e scopri quanto lontano puoi crescere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: ciò che una volta significava sicurezza per te poteva iniziare a sentirsi soffocante. Fai attenzione alla tentazione di placare il tuo desiderio di crescere. È sicuro avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort. Un Gemelli è in attesa di afferrarti la mano e accompagnarti nel tuo viaggio.

Amore / amicizia: l'impegno è un argomento spinoso con Chirone frammentato nella tua zona di partenariato. Ci vuole sforzo per mantenere una relazione sana. Se sei single, potresti scegliere di evitarlo e giocare in campo per un po'. Se sei accoppiato, non hai altra scelta che fare il lavoro. Risolvere i problemi relazionali è difficile, ma ne vale la pena.

Carriera / Finanza: un'idea fantasiosa attecchisce mentre il Sole in Capricorno terra-terra si allinea con il fantasioso Nettuno. Sei ben attrezzato per dimostrare che un piano creativo ha anche un valore pratico. Troverai un modo per dare una svolta creativa anche alle attività più banali. Hai un occhio per la bellezza, quindi è proprio quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: l'irrequieta Luna dei Gemelli nella tua casa di avventura dice che desideri il cambiamento. Tuttavia, l'aspetto lunare ai pianeti del Capricorno conservatore dice che sei investito nel mantenere le cose allo stesso modo. Che cosa sarà? Forse dovresti provare a fare piccoli passi nella direzione in cui vuoi crescere? Potrebbe volerci un po', ma alla fine arriverai a una nuova destinazione. Certamente batte stare in una carreggiata.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: l'intuizione ti dirà cosa devi sapere se ti sintonizzi e ascolti. La luna in Gemelli esperti è il tuo portale personale per informazioni riservate. Un Capricorno può avere i fatti, ma non è paragonabile a ciò che intuisci.

Amore / amicizia: le parole dolci sono quasi garantite per conquistare qualcuno, ma intendi quello che dici? È difficile da dire poiché il determinato Sole in Capricorno si sincronizza con il fantasioso Nettuno. Può essere difficile resistere nel dire a qualcuno quello che vogliono sentire. Non c'è niente di sbagliato nel flirtare, ma attenzione a dire una bugia dalla faccia calva. Allo stesso modo, non dovresti leggere troppo in ciò che qualcuno dice e sentire solo ciò che vuoi sentire.

Carriera / Finanza: con Chirone insicuro nella tua zona di lavoro, non c'è modo di aggirare le abilità arrugginite. È necessario mettere il tempo e gli sforzi necessari per aggiornarli. È una richiesta che continuerà per un po' di tempo, quindi è meglio che ti rompano. A poco a poco, la tua sicurezza aumenterà man mano che lavori per aumentare il livello delle tue competenze. Competenze migliori significano che ci saranno migliori possibilità di impiego da perseguire.

Crescita personale / Spiritualità: il tuo istinto potrebbe essere in contrasto con ciò che pensi di sapere mentre la saggia luna in Gemelli si scontra con i pianeti nel Capricorno. Ti fiderai del tuo cuore o della tua mente? Vai con quella che sembra una nuova intuizione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: nella tua vita personale e sul lavoro, hai bisogno di persone. Quindi, è nel tuo interesse trovare un modo per andare d'accordo. Non lasciare che piccole differenze si frappongano, in particolare con un Capricorno intelligente. Il Capricorno porta molto sul tavolo.

Amore / Amicizia: potresti chiederti quanto peso dare denaro in una relazione. Una differenza di reddito o di abitudini di spesa è un fattore irrisorio? È qualcosa su cui potresti riflettere mentre l'accorta luna in Gemelli presenta pianeti nel Capricorno conservatore. Non essere così veloce nel giudicare. C'è di più nella storia finanziaria di qualcuno di quanto non sembri. Scopri di più prima di agganciarti a qualcuno o avviare il tuo partner fuori dall'isola delle relazioni.

Carriera / Finanza: con finanziamenti creativi, puoi liberare fondi per finanziare un progetto di casa o famiglia. La determinata Luna in Gemelli che si sincronizza con l'immaginativa Nettuno nel tuo regno domestico suggerisce che un mini restyling domestico potrebbe essere inserito nella tua agenda. Investire denaro nel rendere la tua casa bella e accogliente raramente porta rimpianti. In effetti, potrebbe renderti più entusiasta di tornare a casa alla fine della giornata.

Crescita personale / spiritualità: non puoi semplicemente mentire ed essere una patata con Marte energico nel tuo segno. Un piccolo esercizio o un'attività fisica può essere corroborante. Anche se non sei super attivo, potresti scoprire che hai l'energia e la motivazione per fare di più.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: può volerci un po' di tempo per trovare il tuo passo con il vuoto della Luna in Toro per gran parte della giornata. Sei particolarmente fuori dal comune con il romanticismo. Trattare con un eccentrico Toro può essere molto più difficile di quanto preveda.

Amore / Amicizia: una mossa passiva-aggressiva potrebbe creare turbamento nella tua vita amorosa. Con Marte guidato nella tua dodicesima casa nascosta che aspira Urano imprevedibile, è difficile sapere da dove vieni, e ancora più difficile prevedere come faranno le tue azioni. Contempla ciò che stai veramente cercando prima di fare una mossa audace che sorprenda qualcuno.

Carriera / Finanza: porti tutto il tuo potere su tutto ciò che fai mentre la tenace luna in Toro contatta un allineamento Saturno / Plutone nel tuo segno. La tua decisione probabilmente non è mai stata più forte di quanto non sia in questo momento. Ciò significa che puoi scavare i talloni e realizzare ciò che hai deciso di fare. Assicurati che quello che stai cercando sia una ricerca utile.

Crescita personale / spiritualità: puoi controllare il tuo potere o lasciarlo controllare. Sentirti indegno o privo di fiducia in te stesso può far emergere il tiranno in te. Sforzati di usare i tuoi poteri per sempre.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: sii audace e vai dove ti porta il cuore. Non è tempo che ti permetti di rilassarti e divertirti un po'? Trascorrere del tempo con un Gemelli spiritoso e divertente può essere la cosa giusta per aiutarti a rilassarti. Potresti usare una risata o due.

Amore / amicizia: la tua atmosfera è super innamorata della Luna in Gemelli nella tua zona romantica; tuttavia, potresti esagerare quando cerchi di farti notare da qualcuno. Forse stai tentando di recuperare il tempo perso o le opportunità mancate? Prova un approccio più misurato. Lo stesso vale per gli acquari accoppiati: non è possibile compensare ciò che non hai mai fatto prima. Dimentica il passato. Approfitta del tempo che hai ora con il tuo partner.

Carriera / Finanza: con il Sole in Capricorno nella tua dodicesima casa nascosta che attira l'immaginaria Nettuno, i negoziati dietro le quinte possono aiutare a trasformare una questione finanziaria a tuo favore. Con la pianificazione creativa, potresti trovare un modo per liberare fondi per fare ciò che devi fare. È meglio tenere tutto sotto controllo. Non hai bisogno delle vibrazioni negative di nessuno che ti fanno impazzire.

Crescita personale / spiritualità: fare qualcosa di divertente senza dover essere un esperto può sembrare un concetto nuovo ma provarlo. Hai lasciato che la paura del fallimento ti trattenesse da troppe cose. È tempo di abbracciare il piacere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico, i comfort di casa ti stanno chiamando. Trascorrere una serata piacevole o godersi la compagnia delle persone che preferisci (come un arguto Gemelli) renderà la tua giornata. Goditi una deliziosa cena e prenditi del tempo per decomprimere.

Amore / Amicizia: con l'affidabile Sole Capricorno che aspira Nettuno, un amico può rivolgersi a te per la sensibilità e la compassione che sei equipaggiato in modo univoco. Perché sei una persona empatica, ti è facile metterti nei loro panni. Quindi, risponderai con la cura amorevole e l'attenzione che vorresti ricevere se i ruoli fossero invertiti. Sappi che anche tu meriti amore e comprensione e che è lì per te. Avete solo da chiedere.

Carriera / Finanza: potresti sentirti come nasconderti ed evitare le pressioni sul posto di lavoro mentre la Gemini Moon si oppone alla tua zona di carriera. Anche il minimo fastidio o inconveniente può farti sentire come se non ce la facessi. Può essere allettante accatastare il tuo lavoro sul piatto di un collega, ma non farlo. In particolare, se sei stato troppo dipendente da questa persona per chiedere aiuto. Fai ciò che puoi. Il giorno finirà prima che tu lo sappia.

Crescita personale / spiritualità: apprezza le tue buone qualità e coltiva i tuoi doni unici. Conoscere ciò che porti al lavoro e alle relazioni personali può darti la spinta della fiducia di cui hai bisogno. Trova un modo per festeggiare te stesso.

