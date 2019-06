Oroscopo di oggi 7 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 7 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 7 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Sei pronto per un assaggio allettante, o almeno molto divertente. Un collegamento edificante tra la luna nel tuo regno di romanticismo e ricreazione e Giove sta sparando la tua passione. Non solo, ma la tua positività riguardo alla tua vita amorosa può preparare il terreno per incontrare qualcuno di speciale o stimolare la tua relazione attuale. In ogni caso, non puoi mancare quando si tratta di questioni di cuore. Per di più, un cenno del sole in Gemelli sta risvegliando la tua creatività, specialmente la tua strada con le parole, quindi esprimi te stesso!

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : I comfort di casa sono invitanti. Un gioioso legame tra la luna e Giove ti sta ispirando ad abbellire il tuo ambiente di vita o ad impegnarti in un'attività divertente o educativa con la tua famiglia, una delle due tirerà fuori il meglio di te. O forse raggiungerai un parente da lontano per una conversazione edificante. Anche il tempo trascorso a casa a ricaricare è molto apprezzato. Un cenno del sole in Gemelli può far scattare un'idea di soldi, molto probabilmente attraverso una conversazione o informazioni scritte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il tuo atteggiamento positivo può portare una benedizione. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona intellettuale e Giove sta risvegliando la tua fede in te stesso e nell'Universo quando si tratta di manifestare i tuoi sogni. Se uno di quei sogni comporta l'attrazione di qualcuno di speciale, un ammiratore può essere diretto nella tua direzione, quindi tieni il cuore aperto. Se sei accoppiato, una conversazione significativa o divertente farà esplodere l'amore. Un cenno del sole nel tuo segno rafforza la tua fiducia nel futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei nel flusso della prosperità oggi. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona di denaro e Giove sta risvegliando la tua fiducia in un universo benigno quando si tratta di abbondanza. Sai che avrai ciò di cui hai bisogno, quando ne avrai bisogno, perché i pensieri positivi che invierai nell'etere torneranno a te come benedizioni. Un cenno del sole in Gemelli può metterti in contatto con il sostegno dei tuoi aiutanti spirituali. Può anche portare intuizioni sul tuo passato, possibilmente attraverso un'esperienza psichica che rivela una vita passata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Sei nel flusso di tutte le cose buone oggi. Un collegamento edificante tra la luna nel tuo segno e Giove ti sta dando una buona dose di fortuna, soprattutto quando si tratta di amore. In quanto tale, questo è il momento ideale per un appuntamento vivace con la tua dolce metà o un'attività divertente con i tuoi amici. Se stai cercando una relazione, essere semplicemente nel momento con qualunque cosa tu stia facendo può attirare un ammiratore. Questa influenza accenderà anche la tua creatività, quindi se il romanticismo è in pausa, gettati in un progetto che ti eccita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Un legame tra la luna nel tuo regno inconscio e il gioioso Giove può risvegliare ricordi che sollevano il tuo spirito. In quanto tale, questo è il momento ideale per l'introspezione o la terapia per ottenere informazioni sul passato. Anche il tuo intuito si sta risvegliando, quindi mentre sei in uno stato di quiete, potresti diventare consapevole di una vita precedente che contiene la chiave per una situazione che sta accadendo nella tua vita ora. Una vita passata psichica può far luce sul karma che stai vivendo. Inoltre, un cenno del sole in Gemelli può portare riconoscimento per il tuo lavoro o ispirarti a prendere l'iniziativa in un progetto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Socializzare può portare una pausa fortunata. Un collegamento edificante tra la luna nel tuo regno sociale e il generoso Giove ti incoraggia a raggiungere un amico o un gruppo che sostiene un sogno che stai inseguendo. Chiunque parli può avere informazioni che ti indirizzano nella giusta direzione per avere successo. O forse hai solo voglia di divertirti con i tuoi amici. Inoltre, un cenno del sole in Gemelli ti incoraggia a stringere nuovi contatti, alcuni dei quali avranno un ruolo benefico nel tuo futuro. Un'attività ideale per incontrare le persone sarebbe attraverso uno sforzo collaborativo che aiuti la tua comunità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Un insieme fortuito di circostanze può far progredire la tua carriera. Mentre la luna nella tua zona di carriera si collega al fortunato Giove, stai alla ricerca di un'opportunità per espandere la tua influenza professionale. Promuovere il tuo lavoro al pubblico può far parte del quadro. Se stai cercando lavoro, un amico solidale, un familiare o un collega possono avere un ruolo nell'affrontare un lavoro che è giusto per te se hai chiaro il tuo percorso professionale. Una nota personale, un cenno del sole in Gemelli può ispirare un'appassionata prova con la tua dolce metà!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei irrequieto per un'avventura. Mentre la luna nel tuo regno di esplorazione si scontra con Urano ribelle, ti sarà difficile prendersi cura delle questioni banali che ti tengono ancorato. Questa non è una grande influenza, quindi non aspettarti di partire per parti sconosciute, almeno non oggi. In effetti, puoi fare un po' di esplorazione vicino a casa, che può essere semplice come controllare una nuova mostra d'arte o raggiungere un amico per scambiare idee di viaggio. Partecipare a una discussione spirituale porterebbe anche soddisfazione. Se sei curioso di sapere dove è diretta la tua vita, guarda dentro di te e avrai l’illuminazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai ricevendo una sveglia che coinvolge la tua vita interiore. Mentre la luna nel tuo regno di guarigione si scontra con l'illuminato Urano, l'improvvisa sensazione di un cambiamento imminente potrebbe farti un po' rumore. Potrebbe essere un semplice problema che richiede di esaminare una difficoltà a livello emotivo perché sei pronto a risolverlo, anche se potresti non saperlo ancora. Principalmente, questa influenza ti incoraggia a rilasciare limiti interni che ti impediscono di esprimere il tuo vero sé. Sei disposto a condividere la tua unicità con il mondo?

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Sei nel flusso della tua relazione attuale o futura. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona di associazione e il lungimirante Giove può ispirare un incontro significativo tra te e il tuo partner. Se la relazione è in difficoltà, questa influenza può rivelare il quadro più ampio di ciò che sta accadendo. Se sei da solo, un insieme fortuito di circostanze può portare qualcuno di speciale nella tua vita, oppure potresti ricevere un'intuizione psichica sul tuo futuro partner. Per di più, un cenno del sole in Gemelli può ispirare un appuntamento romantico. Sei pronto per esprimere ciò che hai nel tuo cuore?

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Oggi non sei incline al compromesso o alla collaborazione. Mentre la luna nella tua zona di associazione si scontra con Urano, è probabile che ti ribelli contro chiunque ti dica cosa fare. Questo non è nuovo per te è solo che questa influenza sta intensificando il tuo bisogno di libertà. Tuttavia, essere resistenti a soddisfare la richiesta di qualcun altro non è il vero problema; ciò che ti sta guidando è l'impulso di essere la tua persona ed esprimere il tuo vero sé. Quindi, invece di contrastare il volere con il tuo altro significativo o qualcun altro vicino a te, pensa a nuovi modi per esprimere la verità su chi sei.

