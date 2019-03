Oroscopo di oggi 7 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 7 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Il tuo passato ha un messaggio per te. La Luna che unisce Mercurio nel tuo regno subliminale sta risvegliando pensieri su una persona o una situazione che ti ha colpito emotivamente. È probabile che qualunque cosa tu stia pensando offre una visione importante della tua vita ora. Il trucco è capire cosa sta cercando di dirti l'intuizione. Otterrai la comprensione di cui hai bisogno prendendo tempo per l'introspezione o condividendo i tuoi sentimenti con qualcuno vicino a te. Inoltre, la capacità di accedere alla psiche sta rafforzando la tua intuizione, quindi fai attenzione ai segnali.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Un amico ha un messaggio per te. Mentre la Luna si unisce a Mercurio nella tua zona sociale, sarai ispirato a raggiungere un saggio amico per un discorso a cuore a cuore su una questione personale. Se questa persona è veramente in sintonia con te, lui o lei fornirà una visione che porta a una comprensione più profonda della tua situazione. In alternativa, partecipare a un gruppo di discussione può anche rivelare ciò che è necessario sapere. Allora, cosa ti passa per la testa oggi? Parlare dei tuoi sentimenti solleverà un peso dal tuo cuore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Un'idea o una conversazione possono indirizzarti verso un'opportunità professionale. Mentre la Luna si unisce al valoroso Mercurio nella tua zona di carriera, sarai ispirato a parlare delle tue abilità e dei tuoi obiettivi, rendendo questo un momento ideale per raggiungere qualcuno nel tuo campo per esplorare strade diverse in ambito lavorativo. Per lo meno, una discussione su dove sei diretto nella tua carriera porterà chiarezza sui prossimi passi nel tuo viaggio professionale. Inoltre, poiché la Luna rappresenta le tue emozioni, seguire il tuo istinto ti aiuterà a raggiungere il risultato desiderato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Concentrarti sulle pratiche spirituali rafforzerà la tua guida interiore nelle prossime settimane. Mentre la Luna Nuova in Pesci risveglia la tua più alta consapevolezza, sarai in sintonia con i messaggi della tua anima e dei tuoi aiutanti spirituali. Inoltre, una fusione con Nettuno etereo rafforzerà il tuo senso di connessione al mondo, qualunque cosa significhi per te. Questo è anche un momento eccellente per analizzare le tue credenze spirituali per vedere se sono ancora in sintonia con te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : L'energia di guarigione si accumula nelle prossime settimane. Questo perché la Luna Nuova in Pesci sta portando un nuovo ciclo nel tuo regno di trasformazione. Principalmente, questa influenza riguarda il lasciar andare qualsiasi cosa ostacoli la tua espressione emotiva/sessuale nei tuoi rapporti più stretti. Come tale, ora è il momento di prendere coscienza delle emozioni, delle credenze o delle abitudini che devi liberare per liberare il flusso dell'amore nella tua vita. Tuttavia, una fusione con Nettuno potrebbe offuscare il giudizio sulla tua vita emotiva a meno che tu non prenda un po' di tempo per l'introspezione per ottenere chiarezza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Trasformerai la tua attenzione verso una partnership durante le prossime due settimane. Questo perché la Luna nuova in Pesci sta dando un nuovo inizio a una stretta relazione, rendendo questo un momento ideale per le attività condivise con il tuo compagno per rivitalizzare la connessione. Se sei da solo, acquisirai una nuova prospettiva sul matrimonio e sull'impegno, che preparerà il terreno per incontrare qualcuno compatibile - quando sarai pronto. Inoltre, una fusione con Nettuno può rivelare dove una sensazione di dubbio, confusione o impotenza mina le tue relazioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Sei in sintonia con la tua relazione più stretta. La Luna che viaggia attraverso la tua zona di associazione ti sta ispirando a raggiungere il tuo compagno o il migliore amico per una conversazione significativa. L'interazione non deve essere pesante, ma deve toccare il tuo cuore. Soprattutto, devi sentirti connesso a qualcuno a cui tieni. Se stai cercando una relazione, sarai attratto dalle persone sulla tua lunghezza d'onda emotiva. Sforzati di evitare gli oppositori adottando un atteggiamento positivo quando incontri nuove persone.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Il tuo modo con le parole aumenterà sicuramente la tua relazione o creatività. La Luna che si unisce a Mercurio indica che la fusione delle tue emozioni e dei tuoi cervelli alimenta la tua autoespressione, che può ispirare una conversazione sincera con qualcuno che ami o un incontro seducente con un potenziale amante. Sei pronto a condividere ciò che hai nel cuore? Se il romanticismo è in pausa ora, puoi canalizzare il tuo bisogno di esprimerti in un accattivante articolo o discussione su un argomento su cui ti senti fortemente coinvolto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Una conversazione che coinvolge la tua famiglia ti darà un passaggio. Mentre la Luna si unisce a Mercurio nel tuo settore della vita domestica, potresti essere indotto a contattare un parente (o un amico che senti come una famiglia) per parlare delle tue vite personali. La conversazione potrebbe includere notizie sulla tua famiglia, la ricerca della proprietà perfetta o riflessioni sul passato. Inoltre, questo è il momento ideale per ricercare i tuoi antenati perché sarai guidato a ciò che devi sapere - se lasci che il tuo istinto prenda il comando.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Mentre la Luna si unisce a Mercurio nel tuo settore dell'intelletto, avrai il potere di accedere al tuo mondo interiore e verbalizzare i tuoi sentimenti. In quanto tale, questo è il momento ideale per parlare in modo significativo con qualcuno che ami, parlare in pubblico o promuovere il tuo progetto. Inoltre, mettere su carta le tue sensazioni fornirà approfondimenti su tutto ciò che è nella tua mente. Cosa ti senti di esprimere oggi? Affidarti al tuo istinto fornirà la risposta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Dai un'occhiata al tuo potenziale di prosperità. Mentre la Luna si unisce a Mercurio nella tua zona di denaro, l'accesso a sentimenti e intelletto può aumentare il flusso di denaro che entra nella tua vita. Principalmente, si tratta di fidarsi del proprio istinto nell'esplorare le vie del fare soldi. Ad esempio, potresti improvvisamente avere l'impulso di contattare una certa persona che rivelerà un'opportunità finanziaria. Oppure potresti decidere di concentrarti su una certa abilità per aumentare la tua capacità di guadagno. Ancora meglio, scrivere i tuoi pensieri può far scattare un'idea redditizia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : La tua intuizione sarà perfetta, se ti fidi del tuo istinto. Mentre la Luna si unisce a Mercurio nel tuo segno, hai il potere di accedere sia ai sentimenti sia all’intelletto, una combinazione potente che può portarti alle giuste circostanze per aiutarti a riuscire in ogni ambito della vita. O forse riceverai informazioni su un problema personale con cui hai lottato. Inoltre, questa influenza sta anche risvegliando le tue idee, rendendo questo un ottimo momento per scrivere una storia o un articolo da una prospettiva profondamente personale.

