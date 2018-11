Oroscopo di oggi 7 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 7 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 7 novembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In questa giornata, in ambito lavorativo un nuovo interesse ti assorbirà completamente e catturerà il tuo interesse. In ambito affettivo, è consigliabile fare appello a tutte le tue doti oratorie per scongiurare il pericolo di un litigio con la partner. Un consiglio: disarmala con un bacio.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata gli influssi planetari suggeriscono che hai un'ottima visione delle cose, quindi sarai un buon dispensatore di consigli. In amore, avrai un nuovo approccio che ti farà sognare; attento però a non fare soffrire nessuno!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata ti sentirai piuttosto pessimista e ti sembrerà di vedere complotti dappertutto, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, le tue strategie avranno successo e farai una nuova interessante conquista. Un consiglio: fai più esercizio fisico.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata una tua iniziativa verrà molto apprezzata in ambito lavorativo e ti darà l'opportunità di conquistare la stima dei colleghi e dei superiori. In ambito affettivo potrai ottenere ciò che desideri se saprai giocare bene le tue carte!

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata, nonostante i tuoi sforzi, ti accorgerai che qualcosa non gira per il verso giusto in ambito professionale e ti renderai conto che dovrai rivedere il tuo atteggiamento. In ambito affettivo, una persona che ti ha ferito potrebbe tornare alla ribalta.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata risolverai un problema che ti stava assillando in ambito lavorativo, finalmente vedrai i frutti del tuo impegno. In ambito affettivo, un tuo atteggiamento negativo potrebbe far innervosire la partner. Un consiglio: non esternare le tue preoccupazioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Gli Astri ricevono influenze positive, quindi sarai molto maturo nell'affrontare il tuo quotidiano e suggerirai fiducia negli altri. In ambito affettivo, non devi temere nessuna conseguenza ad un tuo errore. Un consiglio: abbi fiducia in te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Dovrai fare attenzione a non lasciare carta bianca a nessuno, soprattutto ai nuovi collaboratori che magari ti sembrano eccessivamente disponibili. In ambito affettivo, qualsiasi cosa le comunicherai lei non ti verrà incontro, dille che hai deciso di comprarle un gioiello.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Se senti di non farcela a fare tutto in ambito lavorativo, non devi aver timore di parlarne con i tuoi superiori per cercare delle soluzioni. In ambito affettivo, gli influssi astrali di oggi non lasciano intravedere nulla all'orizzonte. Un consiglio: non ti crucciare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata gli influssi planetari ti consigliano di prestare attenzione agli investimenti ed alle spese inutili. Bene nel settore lavorativo. In amore, intuirai come agire soprattutto se devi fare una nuova conquista.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In ambito lavorativo qualche contrattempo oggi potrebbe renderti intrattabile con chi ti circonda in ambito lavorativo, attenzione comunque a non esagerare! In ambito affettivo, ottima serata in compagnia della partner che ti conquisterà con dolci parole e gesti accattivanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Oggi dovrai fare attenzione a non ascoltare tutto quello che ti suggeriscono perché qualcosa potrebbe esser dettata da invidia, quindi fai molta attenzione nel tuo ambito lavorativo. In amore, se sei in coppia, potrai realizzare i tuoi sogni nel cassetto. Un consiglio: stai attento al portafoglio!

