Oroscopo di oggi 7 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 7 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 7 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Panoramica generale: la serena Luna dei Pesci promette una giornata di tranquillità necessaria. Può fornire il ripristino emotivo che ti porta sulla strada giusta. Anche il collegamento con un Cancro a cui tieni può essere riparativo, quindi trova un granchio che ti possa aiutare.

Amore / Amicizia: essere visti come sexy implica assumersi dei rischi e non sei sempre pronto a metterti fuori. Quindi, non puoi incolpare una persona per non riconoscere il tuo lato sensuale. Con l'attrattore Venere intrappolato tra uno scontro tra Marte e Plutone, è più un problema interno che devi allenarti da solo piuttosto che qualcosa che richiede di essere affrontato con un partner. Abbi un colloquio cuore a cuore con la tua volpe interiore e vedi se riesci a convincerli.

Carriera / Finanza: è fastidioso quando non puoi fare appello alla solita figura di autorità per le risposte. Per qualche tempo, i segni hanno indicato che è necessario coltivare nuove connessioni. Potresti ritrovarti in un torrente senza pagaia se non l'hai ancora fatto. C'è un piccolo barlume di speranza all'orizzonte come intrepido semi-sestile di Mercurio di buon auspicio Giove, anche se richiederà un po' di lavoro per trovare le informazioni di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: c'è un membro della famiglia che vorrebbe sentire la tua voce, quindi perché non rispondere al telefono ed effettuare la chiamata? Non deve essere una conversazione lunga. Ci vorranno solo poche parole premurose per confortarle e rafforzare la tua connessione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la luna spirituale in Pesci può offrire uno spostamento di prospettiva necessario. Aiuta a guardare oltre la superficie e dare uno sguardo più profondo a quello che sta succedendo nella tua vita. Se ancora non lo capisci, chiedi a Pesci di decodificare i segni.

Amore / Amicizia: le relazioni potrebbero non sembrare tutto ciò che sono fatte quando devi lavorare così duramente per catturare qualcuno e poi lottare per mantenere intatta una relazione. Può sembrare più un lavoro ingrato che piacere mentre Venere è inserita tra Marte assertivo e il controllo di Plutone. C'è il timore che se ti arrendi, perderai. L'amore non è stato facile ultimamente, quindi non è una sorpresa se non ti diverti. Prenditi una pausa dal trambusto e ripensare il tuo approccio all'amore.

Carriera / Finanza: potresti iniziare a sentirti sotto pressione se le notizie che ricevi suggeriscono che una fonte su cui fai affidamento per il reddito potrebbe esaurirsi. Potrebbe essere o non essere preciso. Tuttavia, dovresti prenderlo come un segno che dovresti esplorare altre opzioni. Ti sentirai meno disperato se hai altri ferri nel fuoco o se stai cercando possibili mosse future. La vita è imprevedibile. Vale la pena essere preparati.

Crescita personale / spiritualità: quando sei in modalità inseguimento, è difficile sapere quando rallentare. Se stai incontrando un'opposizione, è un segno per mettere in pausa, fare rifornimento e riconsiderare il modo migliore per andare avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: non tutti i desideri che hai devono essere attuati. Ciò che sembra urgente in questo momento potrebbe essere completamente fuori dalla tua lista in pochi giorni. Un'interazione con un saggio Sagittario potrebbe essere significativa e aiutarti a tenerti fuori dai guai.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale potrebbe essere matura per il conflitto con un disastroso allineamento Marte / Plutone che aumenta la temperatura sui desideri. Ci sarà sicuramente un'esplosione se qualcuno spinge troppo forte per quello che vuole. Non agisci esattamente nell'interesse dell'amore e dell'armonia quando chiedi a qualcuno di dare qualcosa che non vuole dare. Se sei quello che viene spinto, è meglio impostare i limiti e attenersi a loro. Cedere alla pressione crea un precedente negativo e può in definitiva minare il tuo senso di sicurezza e fiducia.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di ispirazione, collabora con un collega che metta molto amore in quello che fanno. Riceverai molte idee interessanti da questa persona mentre la luna si allinea con Cerere e Giove nel saggio Sagittario. Anche se potresti trovare difficile eseguirli da soli mentre la luna si scontra con Mercurio. Fai riferimento al tuo assistente per il supporto. Questa potrebbe essere un'esperienza di apprendimento divertente.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere sorpreso da alcune delle cose che ti ritrovi a desiderare. I tuoi gusti stanno cambiando e nuovi desideri stanno iniziando a emergere. Un affascinante viaggio alla scoperta di sé è in serbo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la trascendente Luna dei Pesci suscita un desiderio per una maggiore connessione con il mondo fisico e dimensioni superiori. Scoprire di più su ciò che è là fuori sarà gratificante. Una conversazione con uno Scorpione che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale potrebbe riempire i tuoi spazi vuoti.

Amore / Amicizia: c'è un bisogno di dire di più, dare di più e fare di più come connettore Mercurio un generoso mash-up di Giove / Cerere. Considera in cosa consiste il tuo interesse amoroso o cosa sta succedendo nella loro vita in questo momento e vedi se c'è un modo in cui puoi aiutare. È meglio non essere presuntuosi né imporre, soprattutto se sei nelle prime fasi di conoscersi. Un interesse genuino nell'essere utile è sempre apprezzato.

Carriera / Finanza: la tua capacità di progredire con un progetto potrebbe essere ostacolata da verifiche e equilibri sul posto di lavoro mentre Venere appassionata, nella tua zona di lavoro, è inserita tra pesi massimi Marte e Plutone. Anche se nessuno ostacola il tuo flusso, potresti temere che ci saranno ripercussioni se segui il tuo cuore e fai le cose a modo tuo. Verifica se stai seguendo le linee guida prescritte. Se è così, allora è avanti a tutto vapore.

Crescita personale / spiritualità: più si ramifica e prova nuove cose, più scopri di cosa sei capace. Scoprire nuove abilità e interessi può essere di grande ispirazione. Continua a farlo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la luna empatica in Pesci accende il tuo desiderio di vicinanza e connessione significativa. Nessuno ti fa diventare come qualcuno nato sotto il segno dei Pesci. Trascorrere del tempo con un compassionevole Pesci può farti sentire capito e amato.

Amore / Amicizia: sei piuttosto avventuroso in amore. Sebbene tu possa chiederti se stai arrivando troppo forte mentre Venere amorosa è incuneata tra Marte assertivo e Plutone persuasivo. È sempre saggio controllarti quando il tuo desiderio è super forte. Ciò che stai pubblicando può manifestarsi in modo molto intenso e può essere scoraggiante. Rallenta e presta attenzione a come qualcuno risponde alle tue mosse. Ti dirà cosa devi sapere sul modo migliore di procedere.

Carriera / Finanza: se ti senti ispirato a uscire dalla tua zona di comfort e provare a fare qualcosa di nuovo, chiedi consiglio a un collega più esperto. La sapiente sincronizzazione del mercurio con un utile mash-up di Giove / Cerere può supportare i tuoi sforzi per diramare e imparare qualcosa di nuovo. Considera questa una missione esplorativa. Quello che impari può aiutarti a decidere se questo è qualcosa in cui vuoi entrare.

Crescita personale / Spiritualità: porti la festa ovunque tu vada, quindi il divertimento ti aspetta, qualunque cosa tu decida di fare. Uscire da soli può anche essere divertente perché hai molti hobby per tenerti occupato e ci sono sempre nuovi interessi che vuoi esplorare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: sei super in sintonia con le altre persone quando la luna è di fronte al tuo segno. La Luna dei Pesci suscita una sincera preoccupazione e interesse per le persone che attraversano il tuo cammino, anche se potresti essere particolarmente attratto da una migliore conoscenza di un intrigante Scorpione.

Amore / amicizia: il tuo desiderio di compagnia e connessione emotiva ti ispirerà a trovare modi per trascorrere del tempo con la tua gente preferita. Un’uscita con il tuo compagno o la persona che vi interessa potrebbe essere soddisfacente. Potresti anche essere ispirato a lasciarti coinvolgere da un'attività che ti farà conoscere nuove persone. La tua solita banda di amici è fantastica, ma sarebbe anche divertente incontrare qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: il desiderio di abbellire il tuo spazio vitale potrebbe essere ostacolato da preoccupazioni finanziarie. Venere alla ricerca della bellezza nella tua zona di casa circondata dal frettoloso Marte e dall'intenso Plutone ti chiede di dare un'occhiata più da vicino ai tuoi piani. Se non stai attento, potresti entrare nella tua testa. Un'ampia revisione potrebbe essere costosa. Perché non ridurre le tue idee a qualcosa di meno dispendioso in termini di tempo e più economico?

Crescita personale / spiritualità: mentre sondare Mercurio in Scorpione contatta i pianeti nella tua zona domestica e familiare, una domanda sulla tua storia potrebbe suscitare il desiderio di saperne di più. Potresti essere ispirato a connetterti con un parente anziano, oppure potresti esplorare prendendo un test del DNA ancestrale. Potresti fare una scoperta affascinante.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: ne vincerai alcuni e ne perderai alcuni mentre le pazze energie planetarie di oggi sono in gioco. Non dovresti perdere tempo a combattere battaglie che non puoi vincere. Se sei sconfitto, un Sagittario incoraggiante può aiutarti a rimetterti in piedi.

Amore / Amicizia: una conversazione con un amico o il tuo interesse amoroso ti darà sicuramente delle calde vibrazioni mentre la luna si allinea con un mash-up nutriente di Cerere / Giove. Se non puoi prendere troppa adorazione, troverai qualcosa su cui litigare quando la luna si scontra con Mercurio. Non fare l'orso. Apri il tuo cuore e accetta qualunque amore ti venga incontro

Carriera / Finanza: a volte le tue idee sono ingegnose mentre altre volte sono troppo in là per avere un impatto. Scorri le idee che non hai ancora eseguito e decidi quali vale la pena perseguire. Avrai bisogno di supporto esterno per fare il passo successivo, quindi determina a cosa il tuo pubblico potrebbe essere più reattivo. Archivia il resto per una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: Guidare Marte nel tuo segno quadrando il controllo di Plutone segnala la necessità di affrontare una persona problematica o una situazione che sta creando caos nella tua vita. Potrebbe comportare la chiamata di un compagno di stanza difficile o di un membro della famiglia. Tuttavia, è improbabile che questa persona cambi la propria melodia solo perché ne hai abbastanza. Quindi, potrebbe sorgere un epico scontro di volontà. In alternativa, potresti dover affrontare una riparazione di emergenza o un rinnovamento dirompente nel tuo spazio vitale. Respira e basta.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: la luna fantasiosa in Pesci ti mette in un umore super creativo e giocoso. Quindi, un appuntamento romantico o un evento divertente potrebbe essere il momento clou della tua agenda. Portare con te i tuoi Pesci preferiti può essere un'esperienza piacevole.

Amore / Amicizia: vorrai trascorrere del tempo con persone divertenti e fare cose che ti piacciono. È un ottimo momento per andare in un posto in cui non sei mai stato prima o dare un'occhiata a un'attività che desideri approfondire. Potrebbe essere un'avventura divertente per te e un appuntamento o un amico. Un'esplorazione da solista potrebbe offrire l'opportunità di incontrare persone nuove ed eccitanti.

Carriera / Finanza: più soldi, più problemi. Giusto? Non è necessario se si frenano la voglia di acquistare ogni pallina lucida che attira la tua attenzione. Con la sontuosa Venere inserita tra affrettata Marte e convincente Plutone, vale la pena fare una pausa per spese frivole. Sembra azzardato perché sei in un flusso finanziario sano. Il modo migliore per mantenersi su basi finanziarie solide è spendendo e risparmiando pensando al futuro.

Crescita personale / spiritualità: essere aperti sui tuoi valori consente alle persone di sapere chi sei e dove ti trovi su questioni importanti. È meglio essere onesti fin dall'inizio. In questo modo, non ci sono sorprese lungo la strada.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: l'empatica Luna dei Pesci provoca desiderio di connessione. Avvicinarsi a un Cancro che sembra inavvicinabile potrebbe rivelarsi utile. Non lasciarti scoraggiare dalla loro danza laterale. Flirtano facendo un passo avanti, poi due indietro.

Amore / Amicizia: ci sono una serie di fattori che influenzano il modo in cui ti senti su di te. Sono per lo più superficiali, ma sembrano giocare un ruolo nel modo in cui pensi di essere desiderabile per un partner. Con Venere inserita tra Marte in Bilancia in arrampicata sociale e Plutone in Capricorno in cerca di status, dove classificare socialmente e finanziariamente tra i tuoi set potrebbe essere una preoccupazione. È probabile che tu sia l'unica persona ossessionata da questo. I veri amici e i degni partner ti adorano per quello che c'è dentro, e non per quello che hai o con chi stai con te.

Carriera / Finanza: anche se potresti non riconoscere sempre i tuoi talenti, sono abbastanza ovvi per gli altri. Uno sguardo a tutto ciò che hai realizzato e tutto ciò che stai facendo ora dovrebbe essere sufficiente per rafforzare la tua fiducia. L'intelligente Mercurio che contatta il saggio Giove nel tuo segno potrebbe offrire un indizio su un talento che dovresti perseguire ulteriormente. Presta attenzione alle informazioni che arrivano attraverso un sogno o un momento di grande divertimento. Potrebbe metterti sulla strada per qualcosa di eccitante e nuovo.

Crescita personale / spiritualità: senti l'impulso di fare una pausa dal trambusto e trascorrere del tempo con la famiglia o rilassarti a casa. Questo breve ripristino emotivo può aiutarti ad alimentare tutto il resto della settimana.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: questa potrebbe essere una giornata potenzialmente folle. Soprattutto se perdi di vista chi ha il controllo. Suggerimento: non è una Bilancia invadente. Non puoi determinare cosa succede intorno a te, ma puoi decidere come rispondere. Possiedi il tuo potere, non lasciarlo possedere.

Amore / Amicizia: immergere il dito del piede in un pool di un divertente ma potenzialmente pazzo aggrovigliamento può aiutarti a prendere la temperatura della situazione. È un modo valido per determinare se è saggio andare all in. Con Venere in audace Sagittario in contrasto con il jolly Urano in Toro, tutto può succedere. Potrebbe non essere così facile tornare in sicurezza, quindi fai attenzione a chi ti lasci trascinare.

Carriera / Finanza: potresti ritenere che qualcuno stia sfidando la tua autorità mentre Marte agonizza le potenze di Plutone nel tuo segno. Potresti andare al limite per dimostrare di avere il controllo. Potrebbe esserci un pericolo se prendi l'esca. Sei molto sensibile al tuo territorio e farai di tutto per proteggerti se qualcuno invade ciò che è tuo. Una volta finito, può essere difficile determinare se la tua risposta è adeguata all'offesa. Non impazzire.

Crescita personale / spiritualità: il tempo trascorso in meditazione o contemplazione silenziosa può aiutarti a mettere in chiaro i tuoi valori. In fondo, sai cosa è giusto per te, ma a volte devi cadere nella tua saggezza interiore per riaffermare ciò che è più importante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la sensibile Luna dei Pesci ti sintonizza su ciò che è più importante e ti riallinea con i tuoi valori. Cose pratiche come lavoro e denaro ti verranno in mente. Una nuova connessione che fai con un Cancro potrebbe rivelarsi utile in una futura impresa lavorativa, quindi fai uno sforzo per conoscere meglio.

Amore / amicizia: a volte, la tua vita sociale non è tutto ciò che è spezzato per essere. Soprattutto quando ti senti sotto pressione per adattarti. Con la farfalla sociale Venus inserita tra Marte guidato e il controllo di Plutone, potresti sentirti un po' stufo del trambusto e di tutti i giochi che la gente gioca. Fai una pausa se necessario. Sarà piacevole passare del tempo da soli o uscire con un amico a cui non interessa far parte della folla.

Carriera / Finanza: una discussione con il tuo capo o un collega può darti alcune idee su un obiettivo che dovresti perseguire. Puoi ringraziare un fortunato allineamento Mercurio / Giove per averti attivato nuove possibilità per il tuo futuro. Parla con persone competenti e prenditi del tempo per ricercare la tua idea. Questo potrebbe essere molto interessante.

Crescita personale / spiritualità: rallenta e fai una pausa se senti di non andare da nessuna parte in fretta. È facile entrare in una routine e dimenticare cosa cerchi. Un breve check-in può aiutarti a valutare se sei sulla strada giusta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: la tua creatività e le tue vibrazioni intuitive sono molto forti. Ti senti anche un po' romantico. In altre parole, è il tuo tipo di giornata! Una Bilancia impaziente è l'unica persona che potrebbe strofinarti nel modo sbagliato. Evitali a tutti i costi se puoi.

Amore / Amicizia: sei una creatura sensibile. Se il tuo interesse amoroso non ti tratta con cura, non sarai dell'umore giusto per un incontro intimo. Con la delicata Luna dei Pesci in contrasto con l'aggressivo Marte, non ci vorrà molto per spegnerti. C'è sempre domani se l'atmosfera diventa imbarazzante stasera. I Pesci single sono sognanti. Qualcuno di diversa cultura o provenienza potrebbe sentire la tua vibrazione.

Carriera / Finanza: ti senti bene con te stesso e sicuro dei tuoi talenti con la luna nel tuo segno. Ciò semplifica la collaborazione a un compito. Anche se un collega è un po' prepotente, non è probabile che scuoti la gabbia. Hai molto da contribuire e puoi farlo senza preoccuparti di attraversare la corsia di qualcuno. Ricorda solo che la tua energia dà il tono per come le persone ti risponderanno.

Crescita personale / spiritualità: segui la tua curiosità e vedi dove ti porta. Potrebbe trasformarti in un libro interessante o portarti in un posto in cui non sei mai stato prima. Potrebbe anche farti conoscere qualcuno con una storia affascinante. Sarai desideroso di saperne di più.

