Oroscopo di oggi 7 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 7 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: anche se non ricordi i sogni che hai fatto ieri sera, potrebbero informare le scelte che fai oggi. Un bisogno misterioso di scoprire di più su un Pesci potrebbe in qualche modo essere collegato. Potrebbe esserci qualcosa di più tra di te di quanto tu pensi.

Amore / Amicizia: determina quanto o quanto poco vuoi impegnarti con un individuo ad alta energia. Può essere motivante essere intorno a questo tipo di persona. Tuttavia, può anche essere emotivamente drenante se non sei dell'umore. In generale, le interazioni individuali possono sembrare un po' faticose. Fai attenzione a non metterti in una situazione in cui ci si aspetta da te più di quello che devi dare.

Carriera / Finanza: potresti scoprire che sei piuttosto abile nell'influenzare una persona importante mentre la sensibile Luna dei Pesci si allinea con il potente Plutone nella tua zona di carriera. Questo individuo può apprezzare di avere un alleato segreto che li tiene al passo con quello che sta succedendo. A loro volta, possono fornire la protezione e il supporto necessari. Essere alla ricerca di qualcuno che si adatta al conto. I tuoi poteri di persuasione saranno particolarmente forti al mattino, ma potrebbero diminuire con il passare della giornata.

Crescita personale / spiritualità: condividere un segreto con un confidente di fiducia può sembrare che un peso sia stato sollevato dalle tue spalle. L'empatica Luna dei Pesci che si sincronizza con il Mercurio espressivo può rivelare che non sei solo in ciò che stai attraversando.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: l'atmosfera oggi è intuitiva, romantica e creativa. Come un toro terroso e sensuale, è qualcosa a cui puoi relazionarti. Puoi anche relazionarti con un affascinante Pesci che è sulla tua lunghezza d'onda se la connessione è platonica o qualcosa in più.

Amore / Amicizia: la comunicazione scorre agevolmente sotto i raggi della compassionevole Luna dei Pesci. Mentre si sincronizza con il Mercurio espressivo, può emergere un livello più profondo di una conversazione tra te e il tuo interesse amoroso o un amico. Non sarai propenso a giudicare, né a incolpare o vergognare. C'è un sincero desiderio di capire meglio questa persona e di rassicurarla che puoi tenere spazio per qualunque cosa stia attraversando. Questo può fare molto per ispirare fiducia e rafforzare il tuo legame.

Carriera / Finanza: un progetto ambizioso potrebbe richiedere un supporto di gruppo. Questa impresa è probabilmente troppo grande per essere assunta da un individuo, quindi non lasciarti ingannare dal pensare che puoi farcela da solo. Con un allineamento positivo tra la simpatica Luna dei Pesci e l'ambizioso Plutone che fornisce supporto al processo, quasi tutti si sentiranno potenziati quando entri nella stessa pagina e lavori insieme come una squadra. Ciò potrebbe comportare la ramificazione in un nuovo territorio o portare ciò che fai a un pubblico più ampio.

Crescita personale / Spiritualità: gli amici e i gruppi a cui partecipi hanno molta influenza sul tuo adesso, quindi scegli le tue interazioni con cura. Può fare la differenza tra sentirsi potenziati o sentirsi totalmente svuotati.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: il pensiero creativo sarà il tuo miglior strumento mentre l'immaginaria Luna dei Pesci influenza i tuoi affari. Il brainstorming con uno Scorpione intelligente può aiutarti a disimballare le tue idee. Apprezzerai il feedback penetrante che questa persona fornisce.

Amore / Amicizia: c'è un'apertura tra te e il tuo interesse amoroso che può portare alla condivisione di segreti e altre informazioni riservate. Puoi ringraziare l'influenza di supporto dell'empatica Luna dei Pesci e del potente Plutone per aver ispirato questa rivelazione. Essere aperti su qualcosa che normalmente nasconderesti potrebbe spingere il tuo partner a rispondere allo stesso modo. Se sei single e stai cercando, un ammiratore potrebbe essere attratto dal tuo sex appeal. Se ce l'hai, sfoggialo.

Carriera / Finanza: le abilità del tuo personale sono al punto giusto mentre la luna reattiva in Pesci si allinea con il Mercurio espressivo. Quindi, troverai facile comunicare sia con i colleghi che con i superiori. Sei sintonizzato su ciò di cui le persone hanno bisogno e su come funzionano le cose, quindi molti dei tuoi compiti si sentiranno senza sforzo. Sei naturale quando si tratta di gestire il flusso di informazioni. Le tue abilità brilleranno attraverso attività che coinvolgono comunicazioni, ricerca o pubbliche relazioni.

Crescita personale / spiritualità: la Luna dei Pesci che si fonde con Nettuno intuitivo potrebbe portare un sogno significativo. Potrebbe fornire un'anteprima dei prossimi eventi che coinvolgono la tua carriera o la tua direzione di vita. Prendine nota. Potrebbe non avere senso ora, ma potrebbe essere informativo in seguito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: hai bisogno di più vita dalla solita routine. Trova un modo per alimentare il desiderio del tuo cuore di esplorare nuovi orizzonti. Il tempo trascorso con un immaginario Pesci potrebbe darti alcune idee. Puoi esplorarli da solo o renderlo un'avventura condivisa.

Amore / Amicizia: se vuoi rafforzare la tua connessione con il tuo interesse amoroso o un amico, cerca modi per crescere insieme. Le esperienze condivise possono lasciare una forte impronta nella tua relazione mentre l'empatica Luna Pesci presenta un intenso Plutone. Fare un viaggio speciale o iscriversi a un seminario è solo un paio di modi per passare il tempo l'uno con l'altro in modo significativo. Allargare insieme i tuoi orizzonti crea ricordi che non dimenticherai mai. I singoli tumori potrebbero avere difficoltà a resistere all'attrazione di uno sconosciuto magnetico. Capire di cosa si tratta potrebbe essere piuttosto divertente.

Carriera / Finanza: affrontare i tuoi attuali incarichi in modo più creativo potrebbe aiutarti a sentirti più entusiasta di ciò che devi compiere oggi. Anche una leggera modifica nella solita routine può rendere il tuo lavoro più interessante. Il tuo atteggiamento è il fattore più significativo che determinerà come va la giornata. Concentrati sugli aspetti positivi e trova il modo di goderti i tuoi compiti.

Crescita personale / spiritualità: la Luna dei Pesci che si fonde con il trascendente Nettuno può ispirare un plug-in mattutino al divino. Una pratica spirituale, comunicare con la natura o fare qualcosa che ti rallegra può iniziare la giornata in modo positivo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: avrai bisogno di uno sbocco costruttivo per le tue emozioni. Incanalare energia in un progetto creativo o connettersi con qualcuno a cui tieni può essere profondamente gratificante. Un Cancro segreto potrebbe essere difficile da raggiungere, anche se una volta forato il loro guscio, saprete che ne è valsa la pena.

Amore / Amicizia: conosci quella persona che ti prende se stai condividendo in eccesso o non stai dicendo nulla? Potrebbe essere il tuo interesse amoroso, un amico o un membro della famiglia. Ecco con chi ti piacerà di più entrare in contatto con l'empatica Luna dei Pesci che raggiunge il Mercurio pensieroso. Trascorrere del tempo insieme o connettersi tramite chat video può rassicurarti e offrirti il ​​comfort emotivo che desideri.

Carriera / Finanza: con l'intuitiva Luna dei Pesci in linea con il sondaggio di Plutone, andrai in profondità con un incarico di lavoro piuttosto che semplicemente eseguendolo in modo superficiale. È un momento eccellente per la ricerca o un'attività che richiede grande attenzione e perseveranza. Potrebbe esserci un mistero che attira la tua attenzione. In tal caso, continuerai fino a quando non sarà stato risolto in modo soddisfacente. O, forse, troverai ciò su cui stai lavorando per essere così intrigante che sei curioso di saperne di più.

Crescita personale / spiritualità: potresti non sapere come conosci determinate cose. Lo fai e basta. Una fusione tra luna del mattino e Nettuno sta accendendo il tuo intuito. Un'intuizione con cui ti svegli può dirti qualcosa che devi sapere sulla tua giornata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: le energie sognanti di oggi possono essere un po' scoraggianti per la Vergine pratica e concreta. Cerca di trovare ispirazione e lascia che accenda la tua creatività piuttosto che concentrarti su qualcosa da criticare. Un Pesci può mostrarti come andare con il flusso.

Amore / Amicizia: avrai una visione intuitiva di quasi tutti coloro che attraversano il tuo percorso a causa dell'influenza dell'empatica Luna dei Pesci, Nettuno e Mercurio. Questo può portare a rivelare conversazioni. Nel caso del tuo interesse amoroso, potresti intuire più di quello che vuoi sapere o più di quanto si sentano a proprio agio nella condivisione. Tratta le aree sensibili della conversazione con tenerezza e sii consapevole dei confini. Per i single, un'interazione con uno sconosciuto o una conoscenza recente potrebbe farti sentire stranamente connesso. Il tempo dirà se c'è qualcosa di sostanziale tra di voi.

Carriera / Finanza: farai la tua migliore strategia creativa quando lavori con un partner. Il feedback che ricevi farà scorrere i tuoi succhi e ti motiverà a dare il meglio. Hai molte idee, ma potresti non conoscere sempre il modo migliore per integrarle in quello che stai facendo. Parlare delle cose con qualcuno la cui conoscenza ed esperienza di cui ti fidi può essere di grande aiuto.

Crescita personale / spiritualità: confrontarti con gli altri può dare il massimo al tuo spirito competitivo. Spero che sia il desiderio di essere una versione migliore di te stesso e non la necessità di essere migliore di altri che ti guidano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: le energie creative sono forti oggi, così come il tuo intuito. Possono essere potenti strumenti per gestire i tuoi affari sul lavoro e in gioco. Se hai bisogno di aiuto per realizzare un'idea creativa, un esperto Pesci può aiutarti. La guida che riceverai sarà stimolante.

Amore / Amicizia: con così tanta attenzione focalizzata sul lavoro e sulla cura dei compiti in casa, la tua vita amorosa e le tue amicizie potrebbero essere bruciate. Quando ti senti così produttivo, vuoi sfruttarlo al massimo. Tuttavia, dovresti trovare il tempo di verificare con il tuo migliore amico o interesse amoroso. Se non riesci a trovare il tempo per loro, un dolce messaggio li farà sentire bene e li rassicurerà che sono ancora una priorità.

Carriera / Finanza: la sensibile Luna dei Pesci accresce il tuo intuito, dandoti una comprensione più profonda delle questioni relative al tuo lavoro. Con il supporto di sondaggio su Plutone e Mercurio esperto, sarai eccezionale nella gestione dei dati di comunicazione e di approvvigionamento relativi alle attività odierne. La tua atmosfera psichica potrebbe svanire verso la fine della giornata lavorativa, ma a quel punto saprai cosa devi sapere. Anche le questioni finanziarie trarranno beneficio dalla tua visione e concentrazione.

Crescita personale / spiritualità: trovare un equilibrio tra fare le cose senza logorarsi è importante. La produttività diminuisce quando sei stanco. Fissare obiettivi ragionevoli e sapere quando chiamarlo si chiude.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con vibrazioni creative e intuitive così intense nell'aria. Queste energie rendono facile esprimere ciò che provi, tranne quando hai a che fare con una densa Bilancia. Non importa quanto duramente ci provi, voi due potreste semplicemente non connettervi.

Amore / Amicizia: il tuo quoziente d'amore è fuori scala mentre il sognante Luna dei Pesci si sincronizza con il seducente Mercurio in Scorpione. Saprai esattamente cosa dire per spazzare via il tuo interesse amoroso. La tua battuta sexy potrebbe preparare il terreno per una serata super speciale. I singoli Scorpioni possono essere irresistibili. È un'ottima serata per socializzare e divertirti!

Carriera / Finanza: la tua intuizione è forte, così come la tua capacità di concentrazione. Sarai bravo nei progetti che coinvolgono la ricerca, l'indagine e l'approvvigionamento di informazioni. Sarai molto scrupoloso nella tua ricerca. Se le informazioni sono disponibili, le troverai.

Crescita personale / spiritualità: le persone possono rivolgersi a te per consigli e informazioni. Ti senti potenziato quando la tua opinione viene valutata e puoi mettere a frutto la tua saggezza. È la convalida di cui hai bisogno per approfondire le tue conoscenze e andare oltre con i tuoi interessi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: comfort, compagnia ed essere vicino alle persone che ti prendono sono alcune delle cose che bramerai mentre l'emozionante Luna dei Pesci colora la tua giornata. Un cuore a cuore con un amico Scorpione di fiducia potrebbe essere particolarmente perspicace e gratificante.

Amore / Amicizia: le vibrazioni della tua persona sono forti con la luna nei delicati Pesci. Quindi, potresti essere più rilassato a casa con un amico o il tuo interesse amoroso che renderlo una pazza notte in città. Una cena accogliente con le tue bevande per adulti preferite potrebbe essere un ottimo modo per recuperare il ritardo. Ci potrebbero essere alcune cose che vorresti dire che sono meglio condivise nella privacy della tua casa che in un ambiente pubblico.

Carriera / Finanza: avere i mezzi per soddisfare un desiderio ardente potrebbe essere la forza trainante della tua produttività. Con la luna che si sincronizza con il potente Plutone in Capricorno, la tua ambizione prende il massimo. Il perseguimento di obiettivi professionali è positivo, ma quando ciò che cerchi è personale, fai di tutto. Fallo! Ciò che desideri potrebbe essere a portata di mano.

Crescita personale / spiritualità: se stai correndo verso un obiettivo su cui stai ripensando, metti i freni. Concediti un momento per riflettere sulle cose. Va bene se cambi idea e decidi di andare in un'altra direzione. Meglio tardi che mai.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: è bello sentirsi in contatto con gli altri e sentirsi parte integrante di ciò che sta accadendo. Al lavoro e al gioco, le tue relazioni più strette ti solleveranno oggi. Una conversazione commovente con un Pesci potrebbe essere super speciale.

Amore / Amicizia: mentre la luna si allinea con Mercurio chiacchierone, c'è una dolce sensazione di cameratismo tra te e i tuoi amici. Sia che tu esca e raggiunga i tuoi luoghi preferiti o abbia un incontro più informale, ti divertirai a passare del tempo con la tua squadra. Sarà divertente mettersi al passo con tutti e sarà utile ricevere feedback su ciò che sta accadendo nella propria vita.

Carriera / Finanza: l'empatica Luna dei Pesci che contatta il mercurio comunicativo ti mette perfettamente in sintonia con le tue coorti d'ufficio. C'è uno scambio di idee ed energie senza sforzo che può essere piuttosto stimolante. Con questa energia premurosa e cooperativa in gioco, le collaborazioni dovrebbero andare senza intoppi. Qualcosa che ascolti o leggi potrebbe influenzare i tuoi obiettivi futuri. Parla con una persona esperta o fai una piccola ricerca e scopri di più su di essa e su come potrebbe applicarti.

Crescita personale / spiritualità: fai una pausa su un obiettivo che stai perseguendo fino a quando non determini quanti sforzi dovresti fare in questa fase. Spostarsi troppo rapidamente potrebbe non essere la strada da percorrere se i passaggi preliminari non sono stati completati. È un buon momento per interrompere e rivalutare i tuoi piani.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: le persone sono super curiose di ciò che stai facendo e desiderose di ascoltare ciò che hai da dire, in modo da poterti trovare sotto i riflettori. Uno Scorpione potrebbe essere molto incuriosito dai tuoi talenti. Scambia informazioni in modo da connetterti in un secondo momento.

Amore / Amicizia: un appuntamento a tarda notte o una gita sociale potrebbe essere divertente ma anche esagerato poiché la Luna in Pesci si scontra con indulgente Giove e Cerere. Potresti mangiare troppo, bere troppo e spendere oltre il tuo budget. È più probabile che sfugga ai pericoli dell'eccesso se lo fai in prima serata. Non è ancora il fine settimana. Devi ancora presentarti e farne una giornata produttiva domani.

Carriera / Finanza: l'intuizione guiderà le tue decisioni man mano che la sensibile Luna dei Pesci si allinea con l'intuizione Mercurio in Scorpione. Potrebbe essere necessario andare con il tuo intestino nonostante la mancanza di prove per sostenere il tuo sospetto. Sei ben informato e di solito sei bravo a interpretare dove stanno andando le cose, quindi le tue idee sono probabilmente sul punto. Se hai bisogno di conferma, qualcuno in una posizione di autorità potrebbe essere in grado di aiutarti.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione al confine tra la ricerca dell'avventura e l'avventura in un territorio di cui non sei sicuro. Se non lo senti, non farlo. Forse il tuo istinto ti sta dicendo che potrebbe esserci un potenziale pericolo in vista?

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: la tua creatività e le tue vibrazioni intuitive sono molto forti. Ti senti anche un po' romantico. In altre parole, è il tuo tipo di giornata! Una Bilancia impaziente è l'unica persona che potrebbe strofinarti nel modo sbagliato. Evitali a tutti i costi se puoi.

Amore / Amicizia: sei una creatura sensibile. Se il tuo interesse amoroso non ti tratta con cura, non sarai dell'umore giusto per un incontro intimo. Con la delicata Luna dei Pesci in contrasto con l'aggressivo Marte, non ci vorrà molto per spegnerti. C'è sempre domani se l'atmosfera diventa imbarazzante stasera. I Pesci single sono sognanti. Qualcuno di diversa cultura o provenienza potrebbe sentire la tua vibrazione.

Carriera / Finanza: ti senti bene con te stesso e sicuro dei tuoi talenti con la luna nel tuo segno. Ciò semplifica la collaborazione a un compito. Anche se un collega è un po' prepotente, non è probabile che scuoti la gabbia. Hai molto da contribuire e puoi farlo senza preoccuparti di attraversare la corsia di qualcuno. Ricorda solo che la tua energia dà il tono per come le persone ti risponderanno.

Crescita personale / spiritualità: segui la tua curiosità e vedi dove ti porta. Potrebbe trasformarti in un libro interessante o portarti in un posto in cui non sei mai stato prima. Potrebbe anche farti conoscere qualcuno con una storia affascinante. Sarai desideroso di saperne di più.

