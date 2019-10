Oroscopo di oggi 7 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non vuoi sentirti obbligato con nessuno. Inoltre, non vuoi essere disturbato quando altre persone si discostano dal programma. Non puoi averlo in entrambi i modi. È libertà per tutti o libertà per nessuno. Nel frattempo, ciò che vedi è ciò che ottieni con un Leone, ed è rinfrescante.

Amore / Amicizia: brami la compagnia quando la luna è nella tua zona di amicizia. Tuttavia, andare d'accordo non è scontato quando la luna si scontra con supposto Mercurio e ribelle Urano. Qualcuno potrebbe essere intenzionato a far dondolare la barca e potrebbe intenzionalmente dire qualcosa per creare un turbamento. Potrebbe comportare sesso, denaro o un argomento delicato di conversazione. È meglio non aspettarsi che qualcosa vada secondo i piani.

Carriera / Finanza: un allineamento stressante tra il sole, Saturno e i nodi della luna può metterti al passo con una figura influente. Potresti sentirti oppresso dall'autorità di questa persona e potresti non voler giocare secondo le loro regole. La tua situazione potrebbe sembrare ancora più onerosa se esternalizzi la tua autonomia. In tal caso, potresti sentirti perso quando devi capire le cose da solo. Non risolverai questo dilemma oggi. Anche se dovresti iniziare a esplorare modi per agire in modo più indipendente.

Crescita personale / spiritualità: la tua capacità di mantenere la rotta con un impegno che hai preso potrebbe essere messa alla prova. Improvvisamente potrebbe sembrare difficile o scomodo attenersi al piano. Sei bravo quanto la tua parola.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: ti agiti facilmente quando le cose non vanno secondo i piani. Consideralo un'opportunità per imparare ad andare con il flusso. Solo un avvertimento: uno Scorpione potrebbe metterti sul sedile caldo. Ora puoi andare preparato e pronto per essere impeccabile.

Amore / amicizia: una rivelazione sorprendente potrebbe metterti in contrasto con il tuo partner. È un promemoria che tu e il tuo altro significativo potreste non sapere abbastanza l'uno dell'altro come pensate. Se sei single, qualcuno con cui hai chattato su un'app di appuntamenti potrebbe diventare un fantasma (o viceversa). Oppure potresti improvvisamente scoprire che questa persona non è chi dice di essere. Non credere all'hype.

Carriera / Finanza: Devi fare tutto. Tuttavia, la tua produttività potrebbe fermarsi quando un stressante allineamento sole / Saturno / Nodi rivela che non stai facendo cose dal libro. Potresti avere le informazioni sbagliate. Oppure le linee guida sul tuo attuale incarico potrebbero essere più rigorose del solito. Se non hai fatto le cose correttamente, dovrai ricominciare. Accomodati. Potrebbe essere una lunga giornata.

Crescita personale / spiritualità: hai molti interessi e sei curioso di sapere molte cose. Non lasciarti distrarre dal dedicare tempo a un'abilità che ha bisogno di essere lucidata. Dopo aver imparato questo, puoi diramare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: è allettante fuggire dalla cucina quando non si sopporta il caldo. Tuttavia, prima di correre, chiediti come le tue azioni potrebbero aver soffiato le fiamme. Tuttavia un Cancro potrebbe avere la giusta idea.

Amore / Amicizia: dovresti assicurarti che la tua data o il tuo compagno ti stiano salutando prima di andare avanti con i tuoi desideri. Un allineamento stressante di Sole / Saturno / Nodi dice che stai leggendo i segnali in modo sbagliato. Quindi, potresti trovarti di fronte al rifiuto se fai la mossa sbagliata. Solo perché una manovra romantica ha funzionato in passato, non significa che funzionerà per te ora. Devi essere aggiornato con i desideri del tuo partner. Se single, è meglio non uscire e fare un grande gioco oggi.

Carriera / Finanza: diventare inventivi invece di attenersi al solito programma potrebbe essere una ricetta per il disastro mentre la Luna dell'Acquario si scontra con l'intelligente Mercurio e l'eccentrico Urano. Potresti ritrovarti rapidamente fuori dalla tua profondità se rendi un compito troppo complicato. I progressi potrebbero anche essere interrotti da problemi con computer, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. Assicurarsi di eseguire il backup e quindi il backup di nuovo.

Crescita personale / spiritualità: trarrai beneficio dal riconoscere il valore delle idee di un amico. Può fornire un necessario cambio di prospettiva, soprattutto se ti senti fuori sincronia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ad ogni turno, le persone ti sfideranno e faranno cose che ti lanciano in loop, come quel Capricorno che una volta ti ha capito perfettamente, ma non lo fa più. Oggi scoprirai quanto puoi gestire e dove vai da lì.

Amore / Amicizia: Per chi è accoppiato, la tua relazione potrebbe restringere il tuo stile mentre il Sole della Bilancia si scontra con Saturno e i nodi della luna. Hai bisogno di spazio per crescere ed esprimerti liberamente. Se il tuo partner non ti dà spazio per evolvere, non sarai un campeggiatore felice. Prima o poi, dovrai far valere te stesso. Se single, la pressione a collaborare potrebbe non provenire da te. Verifica se le aspettative dei genitori o della società ti fanno sentire sotto pressione.

Carriera / Finanza: buona fortuna per far lavorare insieme una squadra in modo coerente. Con una costellazione che indica il modo in cui ti connetti, non sarai sicuro di parlare la stessa lingua o di lavorare per raggiungere gli stessi obiettivi. L'impulso di innovare può essere portato troppo lontano e un semplice processo può diventare eccessivamente complicato. Alcune persone (forse tu) potrebbero essere più investite nella difesa del loro genio che nel far funzionare l'incarico. Sforzati di mantenerlo semplice.

Crescita personale / spiritualità: è facile lasciarsi influenzare dalle opinioni degli altri, ma solo tu sai di cosa hai veramente bisogno. Quindi, non dovresti allontanarti da un impegno che hai preso con te stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: fai attenzione che le tue esigenze di sicurezza non ti impediscano di esplorare nuove opzioni. Parla con le persone e raccogli informazioni. Non fa male scoprire cosa c'è là fuori. Puoi decidere cosa fare con ciò che apprendi in seguito. Nel frattempo, aspettati l'inaspettato da un Acquario. Non si può dire cosa farà questa persona.

Amore / Amicizia: una relazione può essere scossa quando qualcuno esprime i suoi desideri più intimi. Con l'allineamento tra luna tagliente / Mercurio / Urano che influisce sul partenariato, può esserci un cambiamento quando gli interessi di una parte si discostano dai piani condivisi. Ciò richiede flessibilità e una mente aperta, anche se oggi tutti saranno super attaccati alle proprie opinioni. Se single, è meglio non rivelare informazioni online a cui non si desidera che il pubblico abbia accesso.

Carriera / Finanza: un vecchio modo di affrontare il tuo lavoro potrebbe non funzionare più per te poiché il sole si scontra con Saturno e i nodi della luna. Le tue abilità potrebbero essere dietro i tempi. Oppure potresti scoprire che giocare al sicuro con le tue scelte lavorative non è in grado di fornire soddisfazione. Avventurarsi in territori sconosciuti potrebbe sembrare particolarmente spaventoso in questo momento. Tuttavia, potresti presto scoprire che è proprio quello che devi fare.

Crescita personale / spiritualità: non essere scioccato se scopri che la libertà ha un prezzo. Tuttavia, potrebbe essere più costoso compromettere la tua individualità o indipendenza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: esercitati ad essere ricettivo piuttosto che essere quello da fare e da dare. I regali stanno aspettando di venire a modo tuo, ma devi lasciare spazio per riceverli. Inoltre, potresti usare un Cancro nella tua vita. Potrebbe esserci anche qualcuno che sta aspettando di entrarci da un po'. Guardati intorno.

Amore / amicizia: non puoi continuare a correre gli stessi cattivi rischi romantici e aspettarti di ottenere un risultato diverso. Il sole e Saturno che si scontrano con i nodi della luna suggeriscono che una differenza di valori tra te e il tipo che di solito cerchi potrebbe essere la fonte dei tuoi problemi. Anche la disparità di reddito potrebbe essere un problema. In un mondo perfetto, queste cose non avrebbero importanza. Purtroppo, è qualcosa che potresti dover affrontare.

Carriera / Finanza: il flusso di lavoro potrebbe essere interrotto quando ti trovi confuso da una procedura complicata. L'inventiva Luna dell'Acquario che si scontra con Mercurio e Urano afferma che potresti sentirti sotto pressione per dare un senso a qualcosa che è molto al di sopra della tua testa. La tua intelligenza o abilità non sono il problema. Qualcuno potrebbe rendere un compito più complesso del necessario. Potrebbero esserci anche problemi con computer e altri dispositivi elettronici. Non sei solo tu.

Crescita personale / spiritualità: sei un attivista, quindi fai accadere le cose piuttosto che aspettare che le cose arrivino a te. È una buona cosa, anche se diventa problematico quando non sai come creare spazio affinché qualcuno possa contribuire alla tua vita. Hai bisogno di ciò che la gente ha da dare e loro hanno bisogno di darlo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: questo è il periodo dell'anno in cui dovresti pensare a te stesso e ai tuoi obiettivi. Nessuna scusa, Bilancia. Quindi, non lasciare che un Capricorno ti metta in colpa. Concentrati prima su te stesso e poi puoi prenderti cura dei bisogni degli altri.

Amore / Amicizia: quella che dovrebbe essere una data o un'escursione divertente potrebbe improvvisamente diventare caotica grazie allo scontro di luna con Mercurio e Urano. Le preoccupazioni legate al denaro potrebbero rovinare il divertimento o qualcuno potrebbe improvvisamente decidere di non seguire il programma. È ancora più difficile quando si prevede di risolvere il problema. Se non hai ancora pianificato la serata, potrebbe essere meglio rimandare a una data successiva.

Carriera / Finanza: l'allineamento del sole / Saturno / nodi di oggi è una chiamata a spingerti a fare di più. Una mancanza di ambizione potrebbe non sembrare problematica ora, ma molto presto potrebbe esserlo. Se i problemi con la casa o la famiglia ti trattengono, è tempo di trovare una soluzione. Una volta che sarà curato, avrai più energia da dedicare alla tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: va bene mettersi al primo posto, specialmente se il catering per una famiglia o un amico intimo ha impiegato troppo tempo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: rilassati oggi. Il tuo carro armato sta funzionando a vuoto, quindi trova il tempo per le attività che aiutano a reintegrare il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito. Ti sentirai molto meglio dopo un po' di auto-cura. E se un Capricorno cupo chiama, lascialo andare alla casella vocale.

Amore / amicizia: è difficile prevedere in che modo qualcuno potrebbe rispondere a una rivelazione personale mentre Mercurio chiacchierone si scontra con la distaccata Luna dell'Acquario e l'urto shock Urano. Quello che è certo è che non otterrà la risposta prevista. Forse l'altra persona sta cercando di dirti qualcosa (o viceversa)? Potrebbe sicuramente farti ripensare a ciò che ci aspetta.

Carriera / Finanza: la tua energia potrebbe essere un po' bassa. Quindi, non è un buon momento per fare grandi mosse o decisioni critiche. Per ora, è meglio concentrarsi su attività di routine. In effetti, fare il lavoro occupato potrebbe distogliere la mente dai tuoi problemi.

Crescita personale / spiritualità: lo stress entra in gioco quando inizi a preoccuparti di prendersi cura dei tuoi bisogni emotivi e materiali. Con un allineamento teso del sole / Saturno / nodi che ti recita, può sembrare che il peso del mondo sia sulle tue spalle. Una conversazione con un amico catastrofico può farti sentire ancora peggio. Se hai bisogno di sfogarti, scegli un ascoltatore che può reindirizzare la tua narrativa verso il positivo. Potrebbe anche essere utile intraprendere azioni concrete per combattere le tue paure.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: una volta che sei consapevole delle tue esigenze, puoi iniziare a contattare le persone che possono aiutarti. Non sei destinato a fare tutto da solo. Accetta l'assistenza di persone che sono sinceramente interessate ad aiutarti ed evita il petulante Ariete che è determinato a buttarti giù.

Amore / Amicizia: vuoi il tuo domani luminoso e lo vuoi ieri. Con Marte nella Bilancia socievole e il tuo gruppo e la tua zona di amicizia, avrai bisogno di amici e conoscenti a bordo per farlo accadere. Sarebbe bello potere e fare le cose a modo tuo. Tuttavia, ci vorrà un villaggio per costruire il cambiamento monumentale che desideri. Fino a metà novembre, trarrai beneficio dalla collaborazione con persone altrettanto motivate e operose. Certo, farai il culo, ma ti avvicinerai molto di più al raggiungimento del tuo sogno.

Carriera / Finanza: è meglio mantenere i tuoi piani finanziari per te. Un bizzarro allineamento tra il furtivo Mercurio in Scorpione e lo stoico Saturno in Capricorno suggerisce che dovrai lavorare in segreto se vuoi evitare di attirare l'opposizione. Questa non sarà una soluzione rapida o semplice, quindi accontentati del lungo raggio.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel tuo segno ti rende super sensibile. Aggiungi un cenno del fuoco di Marte al mix e potresti infastidirti piuttosto rapidamente. Senti i tuoi sentimenti, ma non lasciare che un piccolo fastidio si trasformi in un grosso problema. Lascialo andare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: è tempo di esplorare modi per ampliare i tuoi orizzonti. Ultimamente, ci hai giocato troppo piccolo. Dai un'occhiata in giro e decidi dove devi crescere. Una Bilancia esperta può indicarti la strada giusta, ma spetta a te seguirla.

Amore / Amicizia: la tua distensione raggiunge la febbre mentre l'espressivo Mercurio e l'eccentrico Urano si scontrano con la luna nel tuo segno. Sotto questa influenza, non puoi essere disturbato a dire o fare ciò che ci si aspetta. In effetti, le tue buffonate rischiano di provocare uno shock. Forse questo è il tuo modo di mettere spazio tra te e una persona che non ti dà abbastanza spazio per respirare? Speriamo che riceveranno il messaggio.

Carriera / Finanza: potrebbe non essere possibile fare progressi nella vita lavorativa se non si è aperti all'apprendimento di nuove cose. Un allineamento stressante di sole / Saturno / nodi dice che potresti avere paura di avventurarti oltre ciò che conosci. È un posto strano dove stare per qualcuno che di solito è così lungimirante, ma anche tu hai i tuoi punti ciechi. Presto dovrai fare un salto di fiducia e scoprire cos'altro puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: una recente scoperta di sé potrebbe essere responsabile del tuo umore strano. È sempre scioccante scoprire qualcosa di te che tutti sapevano tranne te. Hai appena iniziato a staccare gli strati.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: può essere difficile vedere oltre il tuo punto di vista, soprattutto se ti vedi come qualcuno che pensa fuori dagli schemi. È fondamentale lasciare spazio alle persone per condividere idee in conflitto con le tue. Quindi fai attenzione alle parole di uno Scorpione che sta dicendo la stessa cosa.

Amore / Amicizia: una mancanza di consapevolezza attorno a un argomento di cui qualcuno si sente sensibile potrebbe portare a ferire i sentimenti mentre la luna sensibile si scontra con l'irritante Marte. Potresti essere insensibile se non capisci perché questo problema è un grosso problema. Se sei la parte offesa, attendi che le cose si raffreddino prima di far sapere all'altra persona che hanno superato un limite.

Carriera / Finanza: sai di cosa stai parlando anche se non pensi di farlo. Un bizzarro allineamento Mercurio / Saturno dice che la saggezza che cerchi giace dormiente in te. Sbloccarlo è una questione di fiducia in ciò che sai. Potrebbe non essere finché non inizi a parlare e non entri in un flusso che inizi a sentirti sicuro di ciò che stai dicendo.

Crescita personale / spiritualità: con Marte forte in Bilancia e la tua casa di credenze, il tuo ego si identifica con i tuoi ideali. Fino a metà novembre, sarai veloce a difendere il tuo punto di vista e potresti persino provare a forzarlo sugli altri. Potrebbero sorgere dibattiti accesi su politica, religione e altri argomenti di attualità. Non sei quello in cui credi. Si spera che i controargomenti ti aprano gli occhi su visioni alternative.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: se sei alla ricerca di un'esperienza profonda e significativa, non accontentarti di qualcosa di superficiale. Ti meriti molto di più di quello che ti stai concedendo di avere. Sii paziente e risoluto. E guarda un leone senza fronzoli per chiarire la confusione e dartelo dritto.

Amore / Amicizia: fai attenzione che il tuo tentativo di tenere il passo con un amico benestante non ti metta nel buco. Un allineamento stressante di sole / Saturno / nodi suggerisce che le tue aspirazioni sociali potrebbero costare più del loro valore. Sembra che forse stai svalutando la tua freddezza e che hai perso il contatto con come divertirti da solo. Fai un hobby. O perché non uscire ad un appuntamento? Potresti aver bisogno di una pausa da qualcuno nella tua cerchia.

Carriera / Finanza: Non importa quante volte leggi o ascolti le istruzioni, potrebbe comunque sembrare una lingua straniera mentre la Luna dell'Acquario si scontra con il Mercurio espressivo e l'eclettico Urano. È il tipo di interruzione della comunicazione che rende difficile capire cosa dovresti fare. Potresti anche riscontrare problemi con computer e altri dispositivi elettronici. Vacci piano e mantienilo semplice. Non arriverai da nessuna parte alimentando.

Crescita personale / spiritualità: attività divertenti che alimentano il tuo spirito possono aiutarti a riguadagnare qualsiasi mojo che hai perso di recente. Non pensarci troppo. Fai solo quello che ti fa stare bene.

