Oroscopo di oggi 8 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 8 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 8 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Il mondo è la tua ostrica oggi! Mentre la luna si sposta nel Sagittario gioviale e si strofina con Giove nel settore della tua carta che governa l'avventura, i viaggi e la mente superiore, è anche in una potente relazione positiva con i tuoi pianeti natali in Ariete. Quindi tutti i pianeti sono attualmente in Leone. Con tutte queste scintille che volano qua e là, fai attenzione a non commettere troppo o fare troppo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Oggi potresti ricevere ottime notizie sugli investimenti o sulle eredità mentre la luna si sposta nel Sagittario e scivola contro il fortunato Giove nel settore della tua carta che governa tali questioni. Vai avanti e acquista un biglietto della lotteria, non hai altro da perdere se non un euro e con la fortuna che brilla su di te come è oggi, chissà cosa potrebbe fare quell’euro? La tua natura eminentemente pratica ti guida bene, quindi ascolta quella voce interiore che ti guida.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Mentre la luna si sposta nel Sagittario e attraversa la tua casa di matrimonio e unione, ha anche un incontro ravvicinato con Giove (il Grande Beneficio) nel suo stesso segno del Sagittario. Quindi, le cose promettono molto bene per te nel dipartimento del romanticismo oggi! Se hai una relazione, compra fiori e prepara una cena per una bella serata. Se stai cercando una relazione impegnata, stasera è un momento eccellente per perseguire quel desiderio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : La luna in Sagittario è un po' troppo per la tua anima sensibile, e ciò è aggravato dalla sua congiunzione con la grande energia di Giove oggi. Potrebbe essere necessario prenderti un po' di tempo e spegnere le cose per arrivare alla fine della giornata. Il lavoro può essere intenso e senza sosta, quindi un pisolino è una scelta legittima per il pranzo oggi! Una lettura con un percorso di carriera psichica può aiutarti a darti idee per percorsi di carriera che si allineano con il tuo desiderio di aiutare e coltivare

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Guarda il mondo, la regalità è arrivata ed è arrivata con un BANG! Sei così brillante oggi, tutti gli altri possono solo ammirare la tua luce. La luna in Sagittario si avvicina a Giove in Sagittario oggi nel settore della tua carta che governa la creatività, quindi l'espressione creativa è un modo divertente per dirigere tutto quel potere. Lascia che i sogni, le idee e le possibilità scorrano, il cielo è il limite. Combina il fuoco del Sagittario con tutti i pianeti del Leone che attivano le tue energie natali del Leone e oggi sarai inarrestabile.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La potente Luna Sagittario di oggi si muove attraverso il settore della tua carta che governa casa e famiglia, quindi otterrai punti extra oggi se raggiungi e tocchi la base con un membro della famiglia. Non devi essere coinvolto in nessun dramma familiare però; i buoni confini sono essenziali e ti permettono di goderti i tuoi parenti senza essere assorbito da loro. Ne trarrai beneficio trovando un po' di tempo da trascorrere nella natura oggi, anche se sta solo pranzando nel parco.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: La luna di oggi in Sagittario, nelle immediate vicinanze di Giove in Sagittario, fa luce sul settore della tua carta che regola la comunicazione, la connessione e l'apprendimento. Oggi è un grande giorno per iscriverti a quel corso online a cui stai pensando. I pianeti attualmente in Leone, incluso il tuo pianeta dominante Venere, stanno anche proiettando la loro luce celeste su di te e scoprirai che le persone da cui hai bisogno di aiuto per realizzare i tuoi sogni sono ansiose di aiutarti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La luna in Sagittario evidenzia il settore della tua carta che governa valori, denaro e tutto ciò che ti è caro. Questo è un momento eccellente per entrare in contatto con ciò che vuoi, perché lo vuoi e come puoi farlo accadere. Anche se al momento sembra che tu sia Sisifo, che spinge quell'enorme masso su e giù per la collina ancora e ancora, questo è pensato per aiutarti a decidere cosa vuoi fare e come vuoi usare le tue energie e talenti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Da metà mattina fino al resto della giornata, hai le ali ai piedi. La luna in Sagittario, che congiunge il tuo pianeta dominante Giove nello stesso segno, attiva tutti i tuoi pianeti sagittari natali ed è alchemico! Stai bene, ti senti benissimo e la vita è la tua ostrica, quindi divertiti. Tieni sotto controllo le tue spese ed evita di lasciarti andare ai piaceri sensoriali: fai del tuo meglio per essere moderato mentre ti godi la giornata d'oro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Il Sagittario di oggi cade nella tua casa di sogni e visioni ed è nelle immediate vicinanze di Giove, un'influenza astrologica molto benefica. L'intuizione è evidenziata per te oggi, quindi prenditi del tempo per una riflessione silenziosa e, se possibile, trascorri un po' di tempo nella natura. È importante trovare modi sani per scaricare lo stress e non assorbirlo fisicamente. Una camminata veloce, una passeggiata attraverso l'arboreto, la lettura di un libro nel parco, sono tutte attività semplici che fanno la differenza nella tua vitalità generale.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La luna in Sagittario di oggi, nelle immediate vicinanze di Giove in Sagittario, attiva il settore della tua carta che governa l'amicizia e la comunità, quindi decidere di cenare e bere con gli amici dopo il lavoro è un modo ideale per sfruttare al massimo questa energia. Gli attuali pianeti in Leone, incluso il sole che congiunge Venere, splendono nella tua casa di matrimonio e di unione, quindi se hai una relazione impegnata, fai qualcosa di adorabile per il tuo altro significativo. Se stai cercando una relazione, sei potenziato e pronto ad attirare quella persona speciale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : La luna di oggi in Sagittario attraversa il settore della tua carta che governa carriera, risultati e riconoscimento. Anche Giove, il Grande Beneficio, ora risiede lì, quindi cerca le opportunità per brillare sul lavoro. Nettuno, il tuo pianeta dominante sta rafforzando la tua intuizione e le tue abilità psichiche, quindi puoi usarle a tuo vantaggio. Oggi c'è molta energia infuocata e può sembrare travolgente per sirene e sirene, quindi prendi spazio se ne hai bisogno.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 8 agosto 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.