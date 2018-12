Oroscopo di oggi 8 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi sabato 8 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi sabato 8 dicembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, le informazioni trasmesse da un familiare o da un amico potrebbero rivelarsi molto utili. Sei orgoglioso di essere la persona che sa, ma perché farlo diventare una competizione? Aprirti su una questione che preferiresti tenere per te potrebbe indirizzarti verso una soluzione. Nonostante la natura privata del soggetto, alcune cose sono meglio condivise. Potresti scoprire che qualcun altro è nella stessa barca e ciò può essere molto rassicurante.

TORO OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, dovresti renderti disponibile per una conversazione a due, occhi negli occhi: mettersi in contatto con il tuo partner o con qualcuno vicino a te potrebbe essere esperienza significativa. Non ci sarà bisogno di cimentarsi in un discorso troppo impegnativo. Concentrati, ma il giusto. Tanta connessione si è persa nei messaggi istantanei e nelle e-mail e sarà bello avere un vero faccia in faccia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, un collaboratore potrebbe essere il tuo collegamento con un'opportunità di guadagno. Mercurio eccita le tue zone di lavoro e di denaro, vale la pena di raggiungere qualcuno che possa farti un'introduzione o fornirti un vantaggio prezioso. Una volta acquisite le informazioni necessarie, ci vorrà la motivazione per agire su ciò che hai imparato. A volte devi spingerti a prendere una possibilità per ricevere la benedizione che è là fuori in attesa che tu la trovi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, a volte devi uscire dal tuo guscio ed esprimerti. Le persone ti troveranno sia divertente che preparato. Se stai pensando avviare una conversazione con le persone che preferisci o canalizzare le tue idee in un progetto creativo, una volta entrato nel flusso, scoprirai che hai molto da dire. All'improvviso, la persona a cui ti rivolgi sempre per idee brillanti potrebbe non sembrare così brillante dopo tutto. È sempre stato lì dentro di te. Devi solo avere fiducia in te stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, non aver paura di esplorare i misteri della vita. Una conversazione che si avventura in un territorio per te interessante potrebbe essere molto illuminante. Solo perché qualcosa non sembra immediatamente utile o rilevante (o addirittura vero) non significa che non ha alcun valore. In realtà, il valore non è solo nelle informazioni in sé, ma nella tua capacità di coesistere pacificamente con qualcosa che ti strappa la tua anima ma non riesci a chiudere nella testa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, se sei un buon ascoltatore come sei un chiacchierone, potresti sentire alcune informazioni molto importanti da un amico. Sei un'autorità su una vasta gamma di cose e ti piace condividere le tue conoscenze, anche se a volte è importante lasciare spazio a qualcun altro per condividere ciò che sanno. Anche se non è rilevante per te, di dimostrerai un buon amico ascoltando qualcuno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, se vuoi essere un giocatore vincente, dovrai metterti in contatto con un giocatore esperto che ti può offrire alcuni suggerimenti. Avrai bisogno delle tue conoscenze se vuoi giocare nei campionati più importanti. Una conversazione con un esperto potrebbe fornire informazioni utili. Non sai cosa non sai, quindi vale la pena ascoltare qualcuno con più conoscenza ed esperienza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Hai una grande quantità di informazioni su un sacco di piccole cose, ma dove ti porterà? Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, avrai bisogno acquisire una visone d’insieme più grande in modo che tutto abbia un senso. Gli allineamenti astrali del periodo potrebbero aprire un nuovo mondo di saggezza. Forse è il momento di fare il salto in un corso di studi più impegnativo invece di limitarsi a ballare intorno a un argomento che ti interessa? Mettiti alla ricerca di una classe, un insegnante o materiale di lettura che si adatta al tuo interesse.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, devi avere il coraggio di credere che c'è qualcuno là fuori che può aiutarti a realizzare un sogno. Quando hai l'abitudine di procurarti tutto da solo, dimentichi che ci sono persone disponibili e generose che hanno esattamente le risorse di cui hai bisogno. Gli allineamenti astrali potrebbero metterti in contatto con un potenziale benefattore. Ma tu, non solo dovrai chiedere aiuto, ma dovrai anche essere aperto a ricevere ciò che gli altri devono dare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

La conversazione è una strada a doppio senso. O almeno dovrebbe essere. Secondo il tuo oroscopo del giorno, Capricorno, sarà dura che tu prenda l'iniziativa quando si tratta di condividere le tue conoscenze con gli amici. Grazie agli allineamenti astrali trarrai vantaggio dalla saggezza di un'altra persona. Potrebbe essere un amico o il tuo partner. Non si tratta di chi è il più intelligente o più informato. Si tratta di permettere di ascoltare dal cuore e imparare da ciò che gli altri hanno da dire.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Acquario, sarai il portavoce o la guida designata per gli eventi di oggi, quindi è importante che tu fornisca informazioni e istruzioni pratiche e facili da seguire. Non renderlo troppo esoterico o complesso, e ricorda che le persone non possono leggere quello che sta succedendo nella tua testa. Possono solo rispondere a ciò che articola con la parola. Sarai un comunicatore efficace quando ti limiti alle notizie pertinenti che il tuo pubblico può utilizzare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI SABATO 8 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Pesci, i tuoi amici sono un gruppo esperto e ti danno molta ispirazione e idee interessanti. Quindi, non devi fare troppi sforzi quando si tratta di creatività. Un allineamento astrale positivo ti invita a fare un tuffo più profondo nelle tue idee. È un ottimo momento per fare ricerche su un argomento che ti interessa. Ciò che impari scatenerà la tua creatività e ti darà l'ispirazione per agire sulle tue idee.