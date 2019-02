Oroscopo di oggi 8 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 8 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 8 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Il successo richiederà una certa finezza. La Luna nel tuo segno sta vivificando la tua personalità e fornendo la motivazione per fare un passo verso qualcosa (qualcuno?) Che vuoi. Tuttavia, uno scontro con Venere suggerisce che potresti sperimentare un passo falso nel modo in cui ti avvicini a una relazione, il che può far deragliare i tuoi sforzi. Il problema può riguardare il tuo atteggiamento nei confronti dell'autorità, come l'avvicinarsi troppo forte o resistere a qualcuno che ti dice cosa fare. Oppure, al contrario, potresti sembrare insicuro di te stesso. Essere chiari sulla tua motivazione ti aiuterà a rimanere in pista.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Un conflitto interiore può richiedere la tua attenzione. Mentre la Luna nel tuo regno inconscio si scontra con Venere, potresti sperimentare un tiro alla fune interiore tra il passato e ciò che desideri per il tuo futuro. Principalmente, si tratta di chiarire la tua vita ideale e non lasciare che il passato ostacoli il tuo sogno. Come tale, ora è il momento di prendere coscienza ed eliminare i limiti autoimposti, come la paura o una credenza errata su di te, che ti aiuterà ad andare avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Un piccolo passo falso con un amico potrebbe sbilanciarti. Mentre la Luna illumina la tua zona di amicizia, sarai ispirato a entrare in contatto con un amico che ti conosce bene. Tuttavia, uno scontro con Venere suggerisce che ciò che dici e ciò che intendi potrebbe essere a miglia di distanza. Oppure prenderai ciò che l'altra persona dice nel modo sbagliato, il che ti farà fraintendere da dove viene il tuo amico. Per chiarire la confusione, cerca di fare chiarezza su ciò che vuoi dire prima di parlare, mentre ascolti consapevolmente le parole degli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Un conflitto tra il tuo lavoro e la vita personale potrebbe sorgere oggi. La Luna che illumina la tua zona di carriera sta stimolando la voglia di ottenere riconoscimento dimostrando le tue abilità. Tuttavia, uno scontro con Venere nella tua zona di partnership suggerisce che sarebbe saggio dare credito a qualcuno che ti ha aiutato a riuscire. Esprimere il tuo apprezzamento per i suoi sforzi a tuo nome sarebbe un passo nella giusta direzione. O forse il tuo tempo trascorso al lavoro sta causando un conflitto con il tuo altro significativo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Pensare alla tua relazione ideale può farti perdere l'equilibrio. La Luna che illumina il tuo settore di maggiore consapevolezza ti sta mettendo in contatto con le tue speranze e i tuoi sogni riguardo alla tua vita personale. Tuttavia, uno scontro con Venere può innescare un caso di necessità se non ottieni quello che vuoi dal tuo partner o hai dei dubbi sulla tua capacità di attrazione o capacità di incontrare qualcuno di speciale. In ogni caso, la tua prospettiva sul futuro della tua vita amorosa è un po' distorta. Andare verso l'interno per accedere alla tua verità ti aiuterà a vedere le cose chiaramente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Hai bisogno di amore e l'affetto sta attirando la tua attenzione. Mentre la Luna risveglia le tue emozioni più profonde, puoi diventare consapevole della necessità di una cura curativa o emotiva. Questo sarà particolarmente vero se sei stato solo o faticato in una relazione intima. Inoltre, un'afflizione di Venere può innescare una sensazione di mancanza di amore e sostegno se non sei soddisfatto della tua vita personale. Cerca di capire se un'emozione che devi rilasciare è la colpa. Forse è tempo di una nuova prospettiva.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Un passo falso che coinvolge il tuo altro significativo potrebbe sorgere oggi. La Luna che illumina il tuo regno di coppia intensificherà i tuoi sentimenti riguardo al tuo compagno, che può stimolare o scardinare una conversazione con la persona coinvolta. Inoltre, uno scontro con Venere può innescare un'overdose di bisogno o una sensazione di solitudine, i cui risultati distorceranno la tua prospettiva sulla tua vita amorosa. E altre parole, è improbabile che tu veda le cose chiaramente quando si tratta di una relazione. Questo sarebbe un buon momento per andare verso l'interno per scoprire la verità su cosa sta succedendo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Hai bisogno di cure amorevoli. Mentre la Luna illumina il tuo settore di benessere, probabilmente vorrai dei tempi di inattività per nutrire il tuo corpo, mente e spirito. Tuttavia, uno scontro con Venere suggerisce che avrai difficoltà a chiedere aiuto quando ti senti stressato per le attività che devi svolgere. Se essere bravi con te stesso richiede l'assistenza, sarebbe una mossa nella giusta direzione. Non devi essere sempre la persona su cui tutti si affidano, dopo tutto. Per lo meno, fare pause frequenti al lavoro riempirà la tua energia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: La tua visione dell'amore potrebbe essere temporaneamente distorta. La Luna che illumina il tuo regno romantico sta risvegliando il tuo desiderio, ma uno scontro con Venere può innescare sia il bisogno che la resistenza quando si tratta di condividere il proprio cuore. Da un lato, stai desiderando un po' di romanticismo e ricreazione, ma essere aperto a una connessione profonda potrebbe essere al di là di te oggi. O forse hai dei dubbi sulla tua capacità di attrarre qualcuno di speciale. In ogni caso, entrare in contatto con il tuo cuore ti permetterà di vedere la verità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Le tue emozioni sono in alto quando si tratta della tua vita domestica. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di casa e famiglia può intensificare il tuo bisogno di comfort e sicurezza. Tuttavia, uno scontro con Venere nel tuo segno può distorcere la tua percezione di una relazione, molto probabilmente con un membro della famiglia. Soprattutto, Venere riguarda l'amore, ma può innescare la solitudine o il bisogno se ti senti non supportato da qualcuno a cui tieni. Chiedere ciò di cui hai bisogno dalla persona coinvolta sarebbe un passo nella giusta direzione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Risolvere un conflitto tra la tua testa e il cuore è il tuo obiettivo oggi. La Luna che illumina il tuo settore dell'intelligenza ti sta spingendo ad esprimere i tuoi sentimenti, ma uno scontro con Venere suggerisce che venire dal cuore durante una conversazione sarà difficile per te. Forse sei esitante a rivelare troppe informazioni personali, il che potrebbe essere una buona cosa se parli con il tuo collega, capo o qualcuno che non conosci bene. Tuttavia, se stai parlando con qualcuno a cui tieni, devi aprirti e condividere più te stesso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: L'urgenza di depurarti potrebbe venire su di te oggi. La Luna che illumina il tuo regno dei soldi intensificherà i tuoi sentimenti riguardo alle tue finanze, mentre uno scontro con Venere può innescare il bisogno di bellezza e lusso. Metti insieme i due e potresti essere tentato di comprare qualcosa che vuoi ma di cui non hai veramente bisogno. Questo non è necessariamente un aspetto negativo se puoi permetterti di comprare l'oggetto che vuoi acquistare. Tuttavia, forse puoi soddisfare l'energia venusiana attraverso un'attività che coinvolge l'arte, la natura o trascorrere del tempo con qualcuno che ami.

