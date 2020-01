Oroscopo di oggi 8 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 8 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 8 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: assicurarsi di mantenere il telefono completamente carico. La luna in Gemelli chiacchierone promette di portare un sacco di messaggi, e-mail e chiamate a modo tuo. Un acquario esperto può farti catturare da ciò che sta accadendo nella tua cerchia sociale e oltre.

Amore / amicizia: l'amichevole luna in Gemelli che contatta Venere socievole la rende un'ottima serata per socializzare. Questa atmosfera rilassata ti fa divertire con gli amici. I single potrebbero essere incuriositi da un amico di un amico. Premere per un'introduzione. Per gli arieti accoppiati, una data che ti consente di trascorrere del tempo con i tuoi rispettivi amici potrebbe essere piacevole.

Carriera / Finanza: hai realizzato cose straordinarie! Tuttavia, rendere il successo la tua priorità numero uno e la misura del tuo valore è una ricetta per l'infelicità. Un epico allineamento di Giove / Nodi mette in guardia dal porre troppa enfasi su carriera, status e guadagno materiale. Queste cose sono significative, ma non dovrebbero essere poste al di sopra dell'amore e coltivando relazioni amorevoli con la famiglia e gli amici. È tempo di riparare lo squilibrio tra la tua vita personale e quella professionale.

Crescita personale / spiritualità: è un momento eccellente per discutere delle tue aspirazioni segrete con qualcuno che è in grado di aprire una porta. Con l'espressivo Mercurio in sincronia con il mistico Nettuno, le tue parole hanno il potere di creare la tua realtà. Potrebbe essere necessario guardare oltre l'ovvio per capire cosa desideri veramente. Potrebbe non essere quello che pensi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: trovare un modo per finanziare i tuoi sogni e capire un piano per realizzarlo può apparire oggi nei tuoi pensieri. Un Pesci artistico può offrire una visione visionaria, anche se potrebbe essere necessario consultare un accorto Capricorno per fare le cose.

Amore / Amicizia: se stai andando in giro, vuoi mettere in mostra la tua faccia migliore. Un allineamento di luna / Venere di supporto può ispirarti a spendere un po' di più per ottenere il tuo look giusto. L'attrattore Venere nella parte superiore della carta dice che qualcuno potrebbe guardare le tue mosse. Anche se non sei alla ricerca di ammiratori, ti divertirai a apportare modifiche di stile che ti aiuteranno ad apparire al meglio.

Carriera / Finanza: Espansivo Giove allineato ai nodi lunari enfatizza il tuo benessere con il pensiero generale. Tuttavia, non puoi arrivarci senza essere altrettanto appassionato di occuparti dei dettagli. Non hai bisogno di un'altra grande visione. Ciò di cui hai bisogno è una solida strategia per arrivare da dove sei a dove vuoi essere. Inizia a mapparlo.

Crescita personale / spiritualità: le tue convinzioni svolgono un ruolo essenziale nella tua capacità di manifestare i tuoi sogni. Con Mercurio ponderato in sintonia con il mistico Nettuno, dovresti considerare se ritieni che sia possibile raggiungere i tuoi obiettivi. Se la tua mentalità ha bisogno di un adattamento, un mentore perspicace, un percorso spirituale o un libro di auto-aiuto potrebbe fornire la saggezza e la guida potenzianti che riavvia la tua fede.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: gestire i desideri e le esigenze di tutti non è in cima alla lista delle priorità. Con la luna nel tuo segno, è tutto su di te. Puoi rimandare un Capricorno duro ed esigente per un breve periodo, ma probabilmente non indefinitamente.

Amore / amicizia: il tuo umore cambia con la caduta di un cappello con la luna nel tuo segno. Quindi, le persone potrebbero trovarti difficile da definire. Non stai cercando di essere complicato. Non sei sicuro di come ti senti. Affrontare la volubilità fa parte del pacchetto quando ami un Gemelli. Le persone nella tua cerchia interna dovrebbero esserne ben consapevoli ormai. Tuttavia, potresti dover spiegare i tuoi umori mutevoli a una conoscenza più recente.

Carriera / Finanza: c'è qualcosa di magico in te che attira l'attenzione e rende tutti desiderosi di vedere cosa puoi fare. Puoi ringraziare un allineamento di supporto tra il Sole in Capricorno cosciente dello stato e il mistico Nettuno per averti messo sotto i riflettori e darti un bagliore glamour. Anche se il tuo lavoro è banale, il talento creativo che porti fa sembrare che stai facendo qualcosa di speciale. Se lavori in un campo artistico, potrebbe essere una giornata da banner.

Crescita personale / spiritualità: cosa ti appassiona di più all'apprendimento? Cosa vuoi fare che non hai mai fatto prima? Dove vuoi viaggiare? Fai un elenco e pianifica un'avventura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: i piaceri tranquilli portano gioia mentre la Luna in Gemelli nella tua dodicesima casa nascosta contatta la deliziosa Venere. Trascorrere del tempo di qualità con un Acquario che significa molto per te potrebbe darti una gioia tremenda. Raggiungi e vedi se riesci a farlo accadere.

Amore / amicizia: con Mercurio comunicativo che aspira il mistico Nettuno, è un momento opportuno per avere una conversazione sulla spiritualità. Concentrati sulle cose in cui entrambi credete piuttosto che attirare l'attenzione sulle vostre differenze. Un legame più profondo può essere forgiato quando scopri di condividere credenze simili. I single dovrebbero aggiungere compatibilità spirituale a ciò che stanno cercando in un partner. Le viste condivise aumentano le possibilità di successo della relazione.

Carriera / Finanza: collaborare è facile per te. Un allineamento tra espansivo Giove e i nodi della luna suggerisce che la collaborazione potrebbe essere più di un aiuto che di un ostacolo. Soprattutto se ti impedisce di sviluppare i tuoi talenti e brillare di diritto. Identifica le abilità che devi rafforzare e inizia a prendere provvedimenti per stare in piedi da solo. Andando avanti, sarà estremamente importante che tu sia in grado di agire in modo indipendente e con fiducia.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Venere ti incoraggia a coltivare la tua passione in privato piuttosto che trasmetterla al mondo. Qualcosa di sacro può perdere la sua particolarità quando inizi a raccontarlo a tutti. Mantieni il tuo consiglio.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: al lavoro e nei periodi di inattività, avrai molto da stare con le persone che ti ispirano. Un acquario intelligente e affascinante potrebbe davvero coinvolgerti. Se la connessione è platonica, professionale o qualcosa in più, vale la pena esplorare.

Amore / Amicizia: non avrai problemi ad andare d'accordo con gli amici o il tuo interesse amoroso poiché l'affabile Luna in Gemelli si sincronizza con la socievole Venere in Acquario. Perché non fare piani per stare insieme con la tua gente preferita? Se speri di incontrare qualcuno di nuovo, un amico potrebbe dimostrarsi un grande matchmaker. Chiedi ai tuoi amici se conoscono qualcuno che potrebbe essere una buona partita per te.

Carriera / Finanza: fidati del tuo intuito quando si tratta di risolvere i problemi. Il mercurio esperto che aspira il mistico Nettuno ti consente di accedere a una profonda saggezza interiore. Se il tuo know-how non ti porta proprio lì, le intuizioni di un collega percettivo possono colmare il divario.

Crescita personale / spiritualità: sei un mago quando si tratta di affrontare compiti procedurali. È di fronte a concetti e attività vaghi che ti mettono fuori dalla tua zona di comfort che perdi il coraggio. L'espansivo Giove che aspira ai nodi lunari è una chiamata a trovare conforto nell'ignoto. Andando avanti, non ci sarà sempre una roadmap per guidarti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il tuo senso dell'umorismo, l'intelligenza e la buona atmosfera generale ti rendono uno da guardare. Un Gemelli potrebbe desiderare di vedere cosa farai dopo. Se hai bisogno di aiuto per identificare i tuoi beni più sostanziali e il modo migliore per applicarli, questa è la persona a cui chiedere.

Amore / Amicizia: tu e qualcuno a cui sei interessato potresti avere più cose in comune di quanto pensi. Con l'espressivo Mercurio e il mistico Nettuno che eccita le tue zone di relazione, una discussione approfondita potrebbe avvicinarti a qualcuno a cui tieni. Non aver paura di essere te stesso. Sentiti libero di esprimere i tuoi veri pensieri e sentimenti. Più sei autentico, più incoraggia l'altra persona ad aprirsi e rivelare il proprio vero io. Un incontro profondo di cuori e menti potrebbe essere in serbo.

Carriera / Finanza: la popolarità e le relazioni positive con i colleghi possono far passare la giornata senza intoppi quando l'amichevole luna in Gemelli contatta Venere socievole. Se stai cercando di cambiare, è un giorno eccellente per un'intervista. La tua atmosfera affabile potrebbe rendere un potenziale datore di lavoro desideroso di farti entrare nella loro squadra.

Crescita personale / Spiritualità: sei attinto al tuo genio creativo e ben versato nell'esprimere le tue idee uniche. Tuttavia, quando si tratta di mettere in comune i tuoi talenti con gli altri, non sei all'altezza. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un invito ad abbracciare la collaborazione. Andando avanti, giocherà un ruolo essenziale nell'evoluzione delle tue abilità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: non puoi negare di desiderare di liberarti dalla routine e provare qualcosa di nuovo. La Luna Gemelli dice che dovresti seguire dove ti conduce la tua mente curiosa. Un acquario mondano nella tua cerchia potrebbe essere desideroso di unirsi alla tua avventura.

Amore/ Amicizia: Il romanticismo potrebbe aggiungere pepe ad un appuntamento super emozionante! Perché non pensare fuori dagli schemi quando fai progetti con il tuo interesse amoroso? Se voli da solo o in giro con gli amici, controllare un punto caldo che non hai mai visto prima potrebbe aumentare le tue possibilità di incontrare qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: il pensiero creativo può essere uno strumento prezioso per realizzare un sogno di lavoro. Visualizzare il risultato desiderato e poi elaborare un piano per realizzarlo ti permetterà di arrivare dove vuoi andare. Il mercurio intelligente in sincronia con il mistico Nettuno supporta la manifestazione dei tuoi obiettivi, a condizione che una brillante idea sia sostenuta dall'azione. Parla con un collega di fiducia o un amico. Potrebbero avere alcune informazioni utili sul tuo piano.

Crescita personale / spiritualità: fai molto per sostenere la tua famiglia e la vita familiare e sei sempre pronto a fare di più. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un invito a investire di meno nella tua vita personale e di più nella tua professione. L'iper-focus sulla casa può essere un mezzo per mantenere il controllo. Non è salutare per te o per i tuoi cari.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le persone ripongono molta fiducia in te, in particolare un Gemelli. Sentono che sei qualcuno di cui ci si può fidare per mantenere un segreto. Tienilo a mente se ti senti tentato di diffondere notizie che non sono tue da condividere. Scopri quando comprimere le labbra.

Amore / amicizia: il mercurio espressivo che contatta il fantasioso Nettuno può elevare il tuo gioco di flirt a una forma d'arte. Ti darà il brivido di dire cose che catturano l'attenzione di qualcuno. Non andare troppo lontano. Non lasciare che le tue parole diano a qualcuno un'idea sbagliata delle tue intenzioni. Allo stesso modo, dovresti prendere l'adulazione con un granello di sale. L'altoparlante potrebbe provare a imburrarti per un motivo. Guarda più in profondità prima di prendere a cuore un complimento.

Carriera / Finanza: il pensiero dogmatico e orientato al dettaglio è qualcosa in cui sei bravo; tuttavia, può significare che si abbraccia un punto di vista stretto. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è una chiamata per ampliare i tuoi orizzonti mentali. Considera il quadro generale, nonché i punti di vista che sfidano la tua prospettiva. Il tuo successo futuro può dipendere dalla tua capacità di crescere oltre ciò che conosci.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento positivo tra l'amichevole luna in Gemelli e l'attrattore Venere mette in evidenza la bellezza della casa e il calore fornito dalla famiglia e dalla tribù prescelta. Non sottovalutare i semplici piaceri della vita. Trascorrere una serata tranquilla con la tua gente preferita può essere rigenerante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: riconoscere che alcune persone aggiungono valore alla tua vita ti rende più consapevole delle tue benedizioni. È un grande momento per riconoscere un Cancro che ha sempre le spalle. Forse puoi trovare un modo per ripagare la gentilezza o pagarla in avanti ad altri?

Amore / Amicizia: esprimere liberamente il tuo affetto per qualcuno a cui tieni riempie la loro coppa emotiva mentre la Luna in Gemelli comunicativa contatta Venere. Non devi aspettare che l'altra persona trasmetta prima il loro affetto. Non dovrebbe essere un grosso problema condividere spontaneamente i tuoi sentimenti. Se senti qualcosa, dì qualcosa.

Carriera / Finanza: sei orgoglioso della tua capacità di guadagno e indipendenza finanziaria. Senti che tutto andrà bene nel tuo mondo a condizione che tu possa pagare la tua strada. Non è un cattivo credo; tuttavia, la tua rete di sicurezza potrebbe risiedere nella tua capacità di coltivare una sana interdipendenza con amici e persone care. Le persone su cui puoi fare affidamento ti faranno galleggiare quando il denaro ti fallisce. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è una chiamata per espandere il sistema di supporto emotivo.

Crescita personale / spiritualità: il finanziamento creativo può aiutarti a finanziare un progetto a casa, anche se è una soluzione temporanea, non una soluzione permanente. L'astuto illusorio mercurio di Nettuno può renderti terribilmente intelligente riguardo ai soldi, ma quando Nettuno è nel mix, le cose non sono proprio come sembrano. Un membro della famiglia o un compagno di stanza può offrirti consigli illuminanti sulla tua situazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: con la luna in Gemelli multi-tasking, fare le cose è il nome del gioco. Perché non delegare un'attività o due a un Cancro premuroso? Potrebbe essere difficile da credere, ma il granchio operoso sta morendo per darti una mano. Accetta il loro aiuto.

Amore / amicizia: un uso creativo del linguaggio può aiutarti a dare una svolta positiva a qualcosa che devi dire, ma fai attenzione a non ricoprire la verità. Con l'astuto Mercurio che aspira il fantasioso Nettuno, il confine tra realtà e finzione è facilmente sfumato. Potrebbe essere meglio mordere il proiettile e parlare onestamente piuttosto che dire a qualcuno quello che pensi che vogliono sentire.

Carriera / Finanza: se c'è una pallina lucida che desideri, lavorerai sodo per raggiungerla mentre la luna nella tua zona di lavoro contatta Venere di lusso. Non c'è niente come avere gli occhi su un premio per farti sistemare ed essere produttivo.

Crescita personale / spiritualità: puoi fare tutto, ma non è necessario. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un appello a rallentare lo sviluppo personale a favore di mettere di più nelle relazioni più importanti. Ciò di cui hai più bisogno sono connessioni forti, non un'altra piuma nel tuo cappello.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: sei in vena di divertirti. Spero che ci sia qualcosa di divertente nella tua agenda. Non deve essere niente di elaborato. In effetti, potresti preferire fare qualcosa di low-key. Un divertente Gemelli potrebbe avere un paio di buone idee.

Amore / Amicizia: la spiritosa luna in Gemelli nella tua zona di vita amorosa che contatta l'attrattore Venere nel tuo segno migliora il tuo fascino naturale. La tua intelligenza, unita a uno stile unico, ti rende quello da guardare. Questo dovrebbe renderti super sicuro del tuo gioco d'amore. Fidati di avere ciò che serve per mantenere l'attenzione di qualcuno.

Carriera / Finanza: fai attenzione ai tuoi sogni stasera. Con il messaggero Mercurio nella tua zona subconscia che aspira il mistico Nettuno, potresti ricevere un messaggio importante su questioni di denaro o un possesso che ha un significato per te. Se hai problemi a decifrare le informazioni, connettiti con qualcuno che può aiutarti a capire cosa viene comunicato. La meditazione o la contemplazione silenziosa possono anche fornire informazioni utili su un problema finanziario. In fondo, sai cosa fare.

Crescita personale / spiritualità: anche l'Acquario più razionale è ben versato nei misteri della vita. Sei orgoglioso della tua capacità di approfondire le profondità emotive e spirituali. Sei andato tanto in profondità quanto devi andare con questo. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un invito ad essere altrettanto ambiziosi nel coltivare abilità pratiche, in particolare quelle che possono giovare al tuo lavoro o al tuo benessere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: le persone e le cose che sono vicine a casa e al cuore hanno la precedenza con la Luna in Gemelli nel tuo regno di casa e famiglia. Desideri il calore e la sicurezza forniti da relazioni di fiducia. Un Acquario con un desiderio segreto può tentare di accoglierti.

Amore / amicizia: se hai bisogno di consigli su una questione importante, ignora le persone con una fantasia limitata. Invece, controlla con un amico con il quale senti una connessione spirituale. Il mercurio comunicativo, nella tua zona di amicizia, allineato al mistico Nettuno, apre la porta a una visione più profonda e alla comprensione reciproca. Questa persona può aiutarti ad accedere alla tua saggezza innata e può fornire una prospettiva che ti consente di riformulare la tua storia in una luce più positiva.

Carriera / Finanza: sei bravo a collaborare a progetti di gruppo e ne ottieni molto. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un invito a prestare maggiore attenzione alla coltivazione della creatività individuale e delle abilità uniche. È bello andare d'accordo con la banda; tuttavia, andando avanti, sarà fondamentale distinguersi dalla massa.

Crescita personale / spiritualità: un affetto segreto e speciale che condividi con qualcuno merita di essere coltivato in privato. La luna che contatta Venere nella tua dodicesima casa nascosta dice che non tutti hanno bisogno di sapere chi ami. Il supporto reciproco che offri può aiutare uno di voi a superare un momento di prova.

