Oroscopo di oggi 8 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 8 marzo 2019

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 8 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Sei pronto per l'azione! La Luna che viaggia attraverso il tuo segno ti sta dando la spinta di cui hai bisogno per andare dietro a quello che vuoi. Questo non vuol dire che lo otterrai oggi necessariamente, ma il tuo entusiasmo ti darà un buon vantaggio nel realizzare qualsiasi cosa tu voglia fare. E poiché la Luna rappresenta le tue emozioni, questo sarà particolarmente vero se il tuo obiettivo giova alla tua vita personale. Inoltre, il collegamento con persone di supporto ti darà un ulteriore impulso di motivazione.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Un'emozione che hai accantonato si ripresenterà. Quando la Luna illumina il tuo regno inconscio, diventerai consapevole di un desiderio o paura che richiede la tua attenzione. Come tale, sei incoraggiato a prenderti del tempo per l'introspezione ed entrare in contatto con la tua vita interiore. Fare così non solo farà luce su ciò che devi sapere, ma risveglierà anche il tuo intuito. Presta attenzione a qualsiasi forte intuizione che ti capita. Inoltre, probabilmente ti ritroverai a pensare al passato, che fornirà informazioni sulla situazione attuale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Hai una gamma di amici molto ampia, ma non tutti ti capiscono. Oggi, tuttavia, si tratta di connettersi con persone che sono veramente in sintonia con te. Mentre la Luna viaggia attraverso la tua zona sociale, il tuo bisogno di appartenenza può ispirare una conversazione significativa con il tuo migliore amico o suggerirti di condividere i tuoi sentimenti e le tue idee con un gruppo che migliora la tua crescita personale. Principalmente, il collegamento con le persone con le quali ti senti a tuo agio e che apprezzano il tuo vero sé ti avvantaggeranno emotivamente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Se ti senti più emotivo del solito al lavoro, è perché la sensibilizzante Luna viaggia attraverso la tua zona di carriera. Principalmente, sei incoraggiato a prestare attenzione ai tuoi sentimenti per ottenere informazioni sul tuo progresso professionale. Questa influenza può risvegliare la tua soddisfazione per un lavoro ben fatto o innescare la tua frustrazione se sei bloccato in un solco. Se quest'ultimo è vero, potresti avere l'impulso di chiedere l'approvazione di qualcuno all'autorità, ma l'unica approvazione che dovresti cercare è da te stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Stai guardando al futuro. Mentre la Luna viaggia attraverso il tuo regno di maggiore consapevolezza, ti metterai in contatto con il prossimo passo del tuo viaggio. Forse hai messo gli occhi su un obiettivo particolare e stai cercando un modo per farlo accadere. Affidarti alla tua guida interiore ti condurrà alle giuste serie di circostanze per aiutarti ad avere successo. Potrebbe non succedere oggi, ma se hai fiducia in te stesso e nei tuoi sogni, avrai successo quando sarà il momento giusto. Inoltre, questo è un momento eccellente per connettersi con un mentore o un gruppo spirituale per il supporto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Le nuvole temporalesche interne potrebbero essere ancora più cupe oggi. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di guarigione e trasformazione può suscitare le tue emozioni più profonde, specialmente se stai lottando con un problema. Principalmente, sei incoraggiato a prendere coscienza e rilasciare la negatività che diminuisce l'espressione del tuo cuore. Se ti trovi in ​​uno stato di malessere per tutto ciò, contatta un amico o un familiare comprensivo che possa fornire approfondimenti. Ottenere una nuova prospettiva non solo ti permetterà di alleggerire, ma ti aiuterà anche a guarire.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Sei in sintonia con la tua relazione più stretta. La Luna che viaggia attraverso la tua zona di associazione ti sta ispirando a raggiungere il tuo partner o il migliore amico per una conversazione significativa. L'interazione non deve essere pesante, ma deve toccare il tuo cuore. Soprattutto, devi sentirti connesso a qualcuno a cui tieni. Se stai cercando una relazione, sarai attratto dalle persone sulla tua lunghezza d'onda emotiva. Sforzati di evitare gli oppositori adottando un atteggiamento positivo quando incontrano nuove persone

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : C'è qualcosa di serio nella tua mente che devi discutere? Il Sole nella tua quinta casa giocosa che aspira a Saturno suggerisce che mantenere il tono il più leggero possibile potrebbe rendere più facile per qualcuno inghiottire la pillola. In altre parole, non renderlo più pesante di quanto debba essere. Le persone tendono a prestare più attenzione quando si evita di giocare la carta della vergogna o della colpa. Ti aiuta anche a essere un buon ascoltatore. Potresti scoprire qualcosa che hai davvero bisogno di sapere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Adesso sei a casa e in famiglia, quindi dovrai prendere misure per rendere la tua vita personale più stabile e sicura. Il Sole nel vostro regno domestico che aspira costante Saturno nella vostra zona di denaro suggerisce che è un buon momento per investire in piani a lungo termine. Anche se pensi che i tuoi sogni siano fuori portata, dovresti considerare che il futuro che desideri inizia con i piani che fai oggi. Questa è sicuramente una situazione in cui la gara è lenta e costante, quindi il tempo è dalla tua parte.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Sei molto in sintonia con la tua vita domestica. La Luna che viaggia attraverso la tua zona domestica sta risvegliando la tua sensibilità a qualsiasi cosa stia accadendo nella tua casa. In quanto tale, organizzare il tuo spazio vitale, raggiungere un amato parente o semplicemente rilassarti nella tua dimora avrà un effetto edificante su di te. Tuttavia, la tua maggiore sensibilità significa che farai facilmente soffrire i tuoi sentimenti in caso di conflitto con un membro della famiglia. Ora non è il momento di sollevare un argomento spinoso che coinvolge la tua famiglia o proprietà

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Di solito permetti al tuo intelletto di prendere l'iniziativa, ma lascia che le tue emozioni nell'azione migliorino la tua percezione. Questo è il caso oggi mentre la Luna viaggia attraverso la tua zona mentale. Si tratta di accedere sia alla tua mente che al tuo cuore mentre affronti la tua giornata, che approfondirà le tue conversazioni e ti aiuterà a prendere decisioni che sono giuste per te. Fornirà inoltre la guida del tuo intuito. Devi solo aggrapparti alla tua obiettività se incontri una persona o una situazione impegnativa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : I tuoi sentimenti riguardo le finanze stanno prendendo il centro della scena. Mentre la Luna viaggia attraverso la tua zona di denaro, diventerai consapevole dello stato del tuo mondo interiore quando si tratta della tua prosperità (o della sua mancanza). Questa è una buona cosa perché la vostra consapevolezza intensificata rivelerà ogni negatività che avete che impedisce il flusso di denaro che entra nella vostra vita. Ti senti autorizzato a creare abbondanza? Se no, allora è il momento di rilasciare l'emozione o il credo stimolante e concentrarsi sulle benedizioni della tua vita.

