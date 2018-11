Oroscopo di oggi 8 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 8 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 8 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Riuscirai a proporre le tue idee ad un tuo superiore che ne rimarrà entusiasta e ti agevolerà nel realizzarle. In ambito affettivo, il tuo umore non è al meglio e non avrai voglia di ascoltare le sue continue esternazioni di critica e di disappunto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata, sarai coinvolto in una situazione familiare difficile da districare che ti farà sentire nervoso. In ambito affettivo, dimostrerai alla tua partner quanto sai essere passionale e fantasioso. In ambito lavorativo, l'assenza di problematiche ti sembrerà strana.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata, gli influssi planetari rafforzano il tuo mentale ed il tuo intimo; tutto va a gonfie vele soprattutto in ambito lavorativo, settore in cui se hai avuto dei problemi verranno superati definitivamente. In ambito affettivo, ti conviene non insistere troppo sulle convinzioni di lei.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata gli influssi astrali ti favoriranno rendendoti più accondiscendente e meno pignolo del solito. In ambito lavorativo, avrai modo di sperimentare un nuovo percorso vantaggioso. In amore, ti sentirai appagato ed avrai la sensazione di essere ricambiato.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata avrai voglia di rischiare ma le Stelle consigliano prudenza, quindi se stai pensando ad un cambiamento in ambito lavorativo dovrai pensarci molto bene. In ambito affettivo, gli amici cercheranno di coinvolgerti in una serata al di fuori della norma.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Le stelle in questa giornata suggeriscono che devi usare a dosi la tua energia, non è il momento di strafare, soprattutto nel lavoro. In ambito affettivo, potrai approfittare di un invito per svagarti e per abbandonare momentaneamente le tue preoccupazioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata sarai favorito in ambito professionale, settore in cui potresti guadagnarti l'elogio di un tuo superiore che apprezzerà il tuo impegno. In ambito affettivo, una cenetta a due sarà molto gradita dalla tua partner. Un consiglio: falla sentire importante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata, nel tuo ambito lavorativo potrai contare sull'appoggio di una persona molto influente che ti stima parecchio e risolverà una problematica che si è venuta a creare. In ambito affettivo, il tuo umore risolleverà la partner da un suo momento di crisi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Non si esclude che in questa fase tu possa concludere un affare molto vantaggioso dal punto di vista economico. In ambito affettivo, la tua poca disponibilità al dialogo potrebbe alterare il rapporto con la partner. Un consiglio: confidale le tue perplessità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa fase potrai essere un po' malinconico, magari perché qualcuno con i suoi discorsi ti farà ricordare una vecchia fiamma che ha lasciato un segno nel tuo cuore. In ambito lavorativo, avrai un diverbio con una persona anziana che non è in grado di gestire neanche la sua occupazione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata non dovrai perdere il tuo entusiasmo, anzi approfittane per migliorare la tua situazione in ambito lavorativo. In ambito affettivo, lei vorrà delle certezze che tu ancora non sei pronto a darle. Un consiglio: prendi tempo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

In questa giornata dovrai mostrare il tuo coraggio e prendere una nuova iniziativa con una certa decisione: cerca quindi di vincere la paura che potrebbe risultare un freno e farti perdere un'occasione. In ambito affettivo, se sei single, sono favorite le nuove conoscenze che nascono in ambito sportivo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 8 novembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani