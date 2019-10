Oroscopo di oggi 8 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 8 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 8 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: scegli ciò che funziona per te anziché combattere ciò che è contro di te. Non proverai nulla né guadagnerai punti vincendo una battaglia per la quale non vale la pena lottare. Sarai ispirato a seguire la rotta da un Sagittario che ti accenderà anche a nuove idee.

Amore / Amicizia: il tuo sovrano, Marte, opposto a Chirone ferito nel tuo segno può metterti in una posizione vulnerabile se tu e il tuo partner vi trovate in contrasto. Sotto questa spigolosa influenza, uno scontro può sembrare un attacco personale. L'energia si intensifica ulteriormente quando si risponde in modo difensivo. Pertanto, oggi è meglio evitare potenziali aree di conflitto. Se sei single, fai attenzione a un potenziale interesse amoroso che è troppo aggressivo o che ti fa sentire insicuro. È una bandiera rossa che non dovrebbe essere ignorata.

Carriera / Finanza: oggi l'attrattore Venere entra nello Scorpione e nel tuo regno di risorse condivise. Fino al 1 ° novembre, contanti e vantaggi esclusivi potrebbero arrivare nelle tue relazioni più strette, in particolare attraverso altri partner importanti o un partner commerciale. Potresti anche avere un accesso più facile a prestiti, sovvenzioni e altre forme di assistenza. Se hai bisogno di chiedere un favore, questo è un buon momento per farlo perché le persone sono inclini a essere molto generose con te.

Crescita personale / spiritualità: entrare in contatto con un amico o un gruppo che condivide il tuo interesse per la spiritualità, gli accademici o gli affari del mondo può essere confortante. Ti divertirai a condividere informazioni e idee.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: ti agiti facilmente quando le cose non vanno secondo i piani. Consideralo un'opportunità per imparare ad andare con il flusso. Solo un avvertimento: uno Scorpione potrebbe metterti sul sedile caldo. Ora puoi andare preparato e pronto per essere impeccabile.

Amore / amicizia: una rivelazione sorprendente potrebbe metterti in contrasto con il tuo partner. È un promemoria che tu e il tuo altro significativo potreste non sapere abbastanza l'uno dell'altro come pensate. Se sei single, qualcuno con cui hai chattato su un'app di appuntamenti potrebbe diventare un fantasma (o viceversa). Oppure potresti improvvisamente scoprire che questa persona non è chi dice di essere. Non credere all'hype.

Carriera / Finanza: Devi fare tutto. Tuttavia, la tua produttività potrebbe fermarsi quando un stressante allineamento sole / Saturno / Nodi rivela che non stai facendo cose dal libro. Potresti avere le informazioni sbagliate. Oppure le linee guida sul tuo attuale incarico potrebbero essere più rigorose del solito. Se non hai fatto le cose correttamente, dovrai ricominciare. Accomodati. Potrebbe essere una lunga giornata.

Crescita personale / spiritualità: hai molti interessi e sei curioso di sapere molte cose. Non lasciarti distrarre dal dedicare tempo a un'abilità che ha bisogno di essere lucidata. Dopo aver imparato questo, puoi diramare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: il tuo mantra è "vivi e lascia vivere" con la luna nell'Acquario distaccato. Bene, fino a quando i desideri di qualcuno non entrano in conflitto con i tuoi. Non essere un ipocrita, Gemelli. Controllati prima di chiamare qualcuno che non farà le cose a modo nostro. Lascia che un Acquario intelligente ti trasformi in qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: è un po' intenso con amici e partner romantici mentre Marte infuocato si oppone a Chirone ferito. Sotto questa influenza, agire secondo i tuoi desideri potrebbe provocare il respingimento di qualcuno che si sente ferito dalle tue mosse. Forse questa persona è eccessivamente sensibile? O forse sei troppo aggressivo? Ad ogni modo, qualcuno potrebbe finire per sentirsi ferito. Se i ruoli sono invertiti, indica i tuoi sentimenti ma non aggiungere carburante al fuoco.

Carriera / Finanza: le tue attività lavorative quotidiane diventano più un piacere che un lavoro ingrato con Venere che si trasferisce nello Scorpione e nella tua zona di lavoro. Fino al 1 ° novembre, le relazioni amichevoli con i colleghi e i compiti che ti piacciono illumineranno la tua esperienza quotidiana. Sarai particolarmente nella zona quando lavori su un progetto di cui sei appassionato. È un momento eccellente per cercare una nuova posizione perché potresti trovare un lavoro che ami.

Crescita personale / spiritualità: l'irrequietezza può suscitare il desiderio di staccarsi dalla routine e fare qualcosa di diverso. Contatta un amico altrettanto animato e fai piani per fare qualcosa di avventuroso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: nel bene e nel male, senti le cose profondamente. Tuttavia, i sentimenti forti non indicano necessariamente che sta succedendo qualcosa di significativo. È estenuante reagire ad ogni innesco. Devi lasciare passare alcune cose. Nel frattempo, una cooperativa Sagittario può aiutarti a fare un lavoro.

Amore / Amicizia: la tua vita da fidanzato sarà super hot mentre Venere si trasferirà nell'afoso Scorpione e nella tua zona sentimentale. Fino al 1 novembre, la tua intensità e giocosità sexy ti renderanno difficile resistere. Se single, potresti attrarre alcune persone molto interessanti. Fai della tua missione uscire e fare le cose che ti piacciono. Se sei accoppiato, è un momento eccellente per riaccendere la scintilla. Uscire con il tuo partner può aiutarti ad avvicinarti.

Carriera / Finanza: più visibilità hai, più vulnerabile ti senti. La tensione può diventare intensa quando l'ambizioso Marte si oppone al ferito Chirone. Potresti pensare di dover difendere il tuo diritto di essere dove sei. Sei troppo sensibile o sei davvero sotto attacco? Sii reattivo, non reattivo. Questo significa aspettare fino a quando non ti senti più calmo e più centrato prima di affrontare ciò che ti fa sentire debole o minacciato.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che un buon momento venga compromesso insistendo sulla tua versione di divertimento. Siate aperti a nuove idee e attività, specialmente se qualcuno vuole accenderti a qualcosa che non hai mai fatto prima.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non rovinare un'atmosfera dolce esplodendo per qualcosa che non è così importante. In altre parole, non lasciare che un Ariete premi i tuoi pulsanti. Sappi che puoi sempre scegliere di rilassarti e non dare loro la soddisfazione di vederti perdere la calma.

Amore / Amicizia: con l'amichevole Luna in Acquario che si sincronizza dolcemente con Cerere e Giove in Sagittario, stai per andare d'accordo. Sarai particolarmente attratto dalla cura delle persone che ti espongono a nuove esperienze. Che tu abbia un appuntamento o esca con un amico, questa atmosfera calda e accogliente ti fa divertire.

Carriera / Finanza: esprimere i tuoi pensieri in modo energico non ti rende giusto. Ti fa sentire forte. L'aggressivo Marte che si oppone al ferito Chirone potrebbe metterti sulla difensiva quando qualcuno sfida le tue idee. È un attacco personale? O non sai quanto pensi di fare? Faresti meglio a controllare fatti e cifre prima di rispondere. Allo stesso modo, se sei quello che chiama il know-how di qualcuno, è meglio che tu sappia di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica è destinata a diventare piuttosto dolce mentre Venere si trasferisce nello Scorpione e nel tuo regno domestico. Fino al 1 ° novembre, la felicità arriva a casa tua quando dai il benvenuto a famiglia e amici nella tua casa. Se sei divertente, vorrai che il tuo posto sia bello e invitante, quindi è un momento eccellente per ridipingere. Inizia con la tua camera da letto se vuoi dare una spinta alla tua vita amorosa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: l'atmosfera è adorabile e dolce, tranne quando si tratta di gestire denaro e beni. Quello che è loro non è tuo. Non lasciare che l'invidia o il diritto oscurino il tuo umore e rovinino ciò che promette di essere davvero una bella giornata. Nel frattempo, un Acquario con abilità folli è la persona a cui rivolgersi se hai bisogno di aiuto per un compito.

Amore / Amicizia: avrai ogni sorta di cose adorabili da dire alle persone a cui tieni con Venere che si muove nella tua zona di comunicazione. Fino al 1 ° novembre, esprimere il tuo affetto attraverso messaggi di testo, e-mail, chiamate e conversazioni farà parte della tua routine quotidiana. Ciò che accade viene, quindi non essere sorpreso quando un ammiratore risponde in natura. Cerca un messaggio speciale da qualcuno che ami.

Carriera / Finanza: una mossa di denaro aggressiva potrebbe rovinare una relazione importante poiché Marte ostile si oppone al ferito Chirone. Una spesa spericolata potrebbe indurre il tuo partner (innamorato o in affari) a ritirare il sostegno finanziario. Oppure le tue azioni potrebbero mettere in pericolo una relazione con un istituto finanziario o un'altra fonte di assistenza. Fai attenzione che il senso del diritto non ispiri una mossa disastrosa.

Crescita personale / spiritualità: il tempo trascorso a casa o in compagnia delle tue persone preferite può essere emotivamente rigenerante e stimolante grazie all'amichevole Luna dell'Acquario che si sincronizza con la cura di Cerere e il saggio Giove. Anche fare il giro dei progetti domestici può essere divertente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: questo è il periodo dell'anno in cui dovresti pensare a te stesso e ai tuoi obiettivi. Nessuna scusa, Bilancia. Quindi, non lasciare che un Capricorno ti metta in colpa. Concentrati prima su te stesso e poi puoi prenderti cura dei bisogni degli altri.

Amore / Amicizia: quella che dovrebbe essere una data o un'escursione divertente potrebbe improvvisamente diventare caotica grazie allo scontro di luna con Mercurio e Urano. Le preoccupazioni legate al denaro potrebbero rovinare il divertimento o qualcuno potrebbe improvvisamente decidere di non seguire il programma. È ancora più difficile quando si prevede di risolvere il problema. Se non hai ancora pianificato la serata, potrebbe essere meglio rimandare a una data successiva.

Carriera / Finanza: l'allineamento del sole / Saturno / nodi di oggi è una chiamata a spingerti a fare di più. Una mancanza di ambizione potrebbe non sembrare problematica ora, ma molto presto potrebbe esserlo. Se i problemi con la casa o la famiglia ti trattengono, è tempo di trovare una soluzione. Una volta che sarà curato, avrai più energia da dedicare alla tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: va bene mettersi al primo posto, specialmente se il catering per una famiglia o un amico intimo ha impiegato troppo tempo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: rilassati oggi. Il tuo muoverti come un carro armato sta funzionando a vuoto, quindi trova il tempo per le attività che aiutano a reintegrare il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito. Ti sentirai molto meglio dopo un po' di auto-cura. E se un Capricorno cupo chiama, lascialo andare alla casella vocale.

Amore / amicizia: è difficile prevedere in che modo qualcuno potrebbe rispondere a una rivelazione personale mentre Mercurio chiacchierone si scontra con la distaccata Luna dell'Acquario e l'urto shock con Urano. Quello che è certo è che non otterrà la risposta prevista. Forse l'altra persona sta cercando di dirti qualcosa (o viceversa)? Potrebbe sicuramente farti ripensare a ciò che ci aspetta.

Carriera / Finanza: la tua energia potrebbe essere un po' bassa. Quindi, non è un buon momento per fare grandi mosse o decisioni critiche. Per ora, è meglio concentrarsi su attività di routine. In effetti, fare il lavoro occupato potrebbe distogliere la mente dai tuoi problemi.

Crescita personale / spiritualità: lo stress entra in gioco quando inizi a preoccuparti di prendersi cura dei tuoi bisogni emotivi e materiali. Con un allineamento teso del sole / Saturno / nodi che ti recita, può sembrare che il peso del mondo sia sulle tue spalle. Una conversazione con un amico catastrofico può farti sentire ancora peggio. Se hai bisogno di sfogarti, scegli un ascoltatore che può reindirizzare la tua narrativa verso il positivo. Potrebbe anche essere utile intraprendere azioni concrete per combattere le tue paure.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: prendersi cura del proprio cuore ed estendere la stessa gentilezza agli altri aumenta l'atmosfera ovunque tu vada. Anche se qualcuno fa qualcosa che ti fa arrabbiare, come quel boss Ariete che è stato una spina nel fianco di recente, non devi sprofondare al loro livello.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa va sottoterra mentre Venere entra nello Scorpione furtivo. Fino al 1 novembre, potresti avere le tue ragioni per mantenere il romanticismo al minimo. Potresti essere coinvolto in uno scenario complicato che non vuoi che il mondo sappia, o potresti aver bisogno di privacy per elaborare le tue emozioni. Forse devi rivalutare i tuoi sentimenti riguardo alla tua attuale relazione? O forse hai bisogno di guarire le ferite e ottenere la chiusura sul passato?

Carriera / Finanza: i tuoi sentimenti potrebbero essere feriti se una squadra abbatte le tue idee mentre Marte ostile si oppone a Chirone ferito. È difficile non prenderlo sul personale e difendersi quando i tuoi contributi non sono accolti. Lascialo per ora e torna indietro al problema quando le persone sono più ricettive nei confronti del tuo contributo. Se sei quello che sta chiudendo qualcuno, ricorda che non ti costa nulla essere gentile.

Crescita personale / spiritualità: la simpatica Luna dell'Acquario che si sincronizza con la cura di Cerere e il generoso Giove crea interazioni positive con le persone che ti circondano, ma sei tu a trarre il massimo beneficio dal condurre con amore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: trascorrere del tempo con un amico è il modo perfetto per riprendersi da una giornata lavorativa stressante. Chiama il tuo amico e visita la città per aperitivi o cene. Puoi anche considerare di dare a quel Sagittario una seconda occhiata. Perché, che tu lo realizzi o no, hanno le spalle.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale sta per diventare davvero eccitante con Venere che si trasferisce nella tua undicesima casa comune. Potresti vedere la tua popolarità salire fino al 1 ° novembre. Gli amici si divertiranno ad averti in giro, e i nuovi conoscenti vorranno conoscerti meglio. Puoi aspettarti un sacco di inviti a eventi interessanti. Ti divertirai a trascorrere del tempo con la tua squadra e ad essere coinvolto in divertenti attività di gruppo. Se sei single, potresti trovare l'amore con o attraverso un amico.

Carriera / Finanza: una mossa ostile potrebbe portare a sentimenti feriti quando Marte aggressivo si oppone al ferito Chirone. Essere attaccati è il rischio che prendi se hai intenzione di nuotare con gli squali. Anche se la tua cerchia professionale è più un laghetto tranquillo che acque pericolose, qualcuno (forse tu) potrebbe comunque agire in modo predatore. Non importa da che parte stai, potresti subire un colpo se rispondi nel modo sbagliato. Non puoi controllare ciò che fanno gli altri, ma puoi gestire le tue reazioni.

Crescita personale / spiritualità: cosa farebbe la persona che tanto ammiri? È qualcosa che vale la pena considerare di fronte a una decisione difficile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: può essere difficile vedere oltre il tuo punto di vista, soprattutto se ti vedi come qualcuno che pensa fuori dagli schemi. È fondamentale lasciare spazio alle persone per condividere idee in conflitto con le tue. Quindi fai attenzione alle parole di uno Scorpione che sta dicendo la stessa cosa.

Amore / Amicizia: una mancanza di consapevolezza attorno a un argomento di cui qualcuno si sente sensibile potrebbe portare a ferire i sentimenti mentre la luna sensibile si scontra con l'irritante Marte. Potresti essere insensibile se non capisci perché questo problema è un grosso problema. Se sei la parte offesa, attendi che le cose si raffreddino prima di far sapere all'altra persona che hanno superato un limite.

Carriera / Finanza: sai di cosa stai parlando anche se non pensi di farlo. Un bizzarro allineamento Mercurio / Saturno dice che la saggezza che cerchi giace dormiente in te. Sbloccarlo è una questione di fiducia in ciò che sai. Potrebbe non essere finché non inizi a parlare e non entri in un flusso che inizi a sentirti sicuro di ciò che stai dicendo.

Crescita personale / spiritualità: con Marte forte in Bilancia e la tua casa di credenze, il tuo ego si identifica con i tuoi ideali. Fino a metà novembre, sarai veloce a difendere il tuo punto di vista e potresti persino provare a forzarlo sugli altri. Potrebbero sorgere dibattiti accesi su politica, religione e altri argomenti di attualità. Non sei quello in cui credi. Si spera che i controargomenti ti aprano gli occhi su visioni alternative.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: i tuoi nervi potrebbero essere agitati facilmente, quindi cerca la pace e la tranquillità quando puoi. Sarà inoltre richiesto del tempo tranquillo per contemplare i tuoi piani per il tuo futuro. Ci aspettano cose eccitanti. Ma se hai a che fare con un Ariete, non prestare e non prendere in prestito.

Amore / Amicizia: l'amore assume un tono più avventuroso mentre Venere naviga nella tua nona casa espansiva. Fino al 1 novembre, sarai ispirato ad andare lontano per amore. Questo potrebbe significare pianificare una vacanza romantica con il tuo tesoro o cogliere l'occasione per una relazione amorosa a distanza. Se sei single, potresti trovare l'amore con qualcuno di diversa cultura o provenienza, o forse solo diverso dal tuo solito tipo. Forse è tempo di provare qualcosa di nuovo?

Carriera / Finanza: qualcuno che detiene tutte le carte (o, in questo caso, i soldi) potrebbe decidere di ricordarti che hanno il controllo. Con Marte ostile che si oppone a Chirone ferito, la loro aggressività potrebbe sembrare un attacco personale. Potresti sentirti super vulnerabile se dipendi da questa persona o fonte di supporto. È meglio valutare tutte le opzioni prima di rispondere.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere necessaria una profonda saggezza per superare la giornata. La luna che si sincronizza con il nutrimento di Cerere e il benevolo Sagittario dice che potresti trarre beneficio dal passare il tempo in meditazione o fare il check-in con un amico spiritualmente esperto.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 8 ottobre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.