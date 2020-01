Oroscopo di oggi 9 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 9 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le emozioni vanno in alto alla vigilia della Luna Piena. Fai attenzione a non lasciarti coinvolgere da ciò che avresti dovuto e potuto fare su una questione importante. Cerca una Bilancia perspicace per una prospettiva rinfrescante sulla tua situazione.

Amore / Amicizia: sei troppo occupato per interpretare il doveroso partner mentre le piazze di allineamento sole / mercurio hanno dedicato Giunone. Fai attenzione a non fare una promessa che non sei sicuro di poter seguire. Anche i single hanno molto da fare. Quindi, non c'è tempo per dare priorità alla ricerca della partnership. Se non riesci a dare alla ricerca l'attenzione che merita, mettila in stand by per ora.

Carriera / Finanza: ti aspetta una giornata frenetica mentre il sole e Mercurio si incontrano nel diligente Capricorno. Ci saranno molte chiamate da effettuare, e-mail a cui rispondere e persone importanti di cui hai bisogno per stupire con il tuo know-how. Le persone ascoltano attentamente ciò che dici, quindi è fondamentale sapere di cosa stai parlando. Qualcuno in una posizione di autorità potrebbe essere particolarmente desideroso di ascoltare la tua opinione.

Crescita personale / spiritualità: un improvviso attacco di insicurezza potrebbe minacciare di far deragliare la tua giornata mentre i delicati quadrati del Cancro della Luna frammentano Chirone nel tuo segno. Presta attenzione ai tuoi sentimenti, ma non dare loro troppo peso. È una sensazione fugace. Passerà se lo lasci.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: più parli con le persone, più ti rendi conto che non tutti condividono i tuoi pensieri e capiscono le tue emozioni. Prova ad ascoltare una Bilancia invece di spegnerli. Potresti sentire qualcosa che ti dà una nuova prospettiva.

Amore / Amicizia: non paga per impazzire e paranoico. Le tue peggiori paure possono essere scatenate quando la sensibile Luna del Cancro si scontra con Chirone ferito in Ariete. Il tuo interesse amoroso non è buono? Un amico può davvero fidarsi? Questi sono esempi delle domande folli che potrebbero attraversarti la mente. Va bene pensare, ma non dirlo ad alta voce a meno che tu non abbia prove coraggiose per sostenere la tua affermazione folle.

Carriera / Finanza: la tua prospettiva su una questione lavorativa non è terribilmente oggettiva. Una congiunzione sole / mercurio che si scontra con Giunone impegnato suggerisce che la tua devozione al compito da svolgere non può salvarti. In particolare, se sei troppo vicino alla questione per fare una valutazione accurata di ciò che sta succedendo. Hai bisogno di un occhio esperto per guardare questo. Rivolgiti a un collega di cui ti fidi delle tue conoscenze ed esperienze.

Crescita personale / spiritualità: il sole che si fonde con Mercurio nell'autorevole Capricorno ti rende desideroso di raccogliere quante più informazioni possibili su un argomento di interesse. Ciò potrebbe comportare lo studio o la conversazione con qualcuno che conosce. Tuffarsi, buttarsi! Puoi decidere cosa è rilevante per te in seguito.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: in tutte le aree, fai del tuo meglio per non superare te stesso. C'è molto da affrontare nel presente senza farti preoccupare di ciò che ci aspetta. Un controllo della realtà da un Capricorno può aiutarti a radicarti nel qui e ora.

Amore / Amicizia: con una congiunzione sole / mercurio che quadra Giunone dedicato, troppe chiacchiere sui tuoi rispettivi desideri potrebbero rendere difficile entrare nell'umore. La comunicazione in una relazione è una buona cosa fino a quando non lo è. I single dovrebbero fare attenzione a dipingersi come partner prima che l'altra persona abbia deciso di essere pronta a impegnarsi.

Carriera / Finanza: l'attenzione è rivolta alle finanze condivise mentre il sole incontra Mercurio nel Capricorno attento alla sicurezza. Potrebbe essere necessario discutere delle finanze con un altro significativo o un alleato aziendale. Oppure potresti dover negoziare con la banca. Anche le questioni relative a prestiti, debiti e tasse potrebbero essere sul tavolo. Al momento, non sei molto obiettivo. Cerca di mantenere una mente aperta e considera tutti gli angoli.

Crescita personale / spiritualità: la paura per il futuro potrebbe ispirare un momento di panico mentre la Luna del Cancro attenta alla sicurezza si scontra con Chirone frammentato. Potresti preoccuparti di non avere i soldi necessari per finanziare i tuoi sogni. Quando il panico passa, puoi fare una valutazione più realistica di dove stanno le cose. Probabilmente non è così terribile come pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: prendi il controllo della narrazione della tua giornata adottando una visione positiva fin dall'inizio. Lascia che la tua energia dica che sei determinato a trarre il meglio da ciò che accade. L'Ariete sarà impressionato dalla grazia che mostri sotto pressione.

Amore / Amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe rivelare che i tuoi desideri domestici non corrispondono. Una fusione sole / Mercurio quadrata impegnata Giunone illumina le differenze nel tuo gioco finale. Prolungare la discussione non produrrà la risposta che vuoi sentire. Taglialo sul nascere e rivisitarlo in un secondo momento. Per i single, se sei nelle prime fasi di conoscenza di qualcuno, non è il momento di far emergere l'argomento dell'impegno.

Carriera / Finanza: Essere sotto i riflettori può essere fonte di ansia mentre la luna nei tuoi segni quadrava frammentata Chirone. Sembra che ogni tuo difetto sia esposto ai colleghi e ai superiori. Indipendentemente dal fatto che sia vero, devi comunque presentarti e portare la tua esperienza. Fare del tuo meglio farà molto per alleviare le tue paure su come sei percepito sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: se ti paragoni agli altri, rimarrai sempre corto. Lascia che la luna nel tuo segno ti ricordi i tuoi punti di forza e talenti unici. Quando li possiedi, puoi mantenere la tua posizione contro quasi tutti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non lasciare che la frustrazione per una situazione lavorativa ti faccia sentire di cattivo umore. C'è una soluzione al tuo problema, anche se potrebbe non essere quello che desideri. Un Capricorno esperto può avere risposte. Non incolparli di sapere qualcosa che non conosci.

Amore / amicizia: il tuo umore è dolce con l'accogliente Luna Cancro nella tua dodicesima casa solitaria. Quindi, non sei dell'umore giusto per i piagnistei. Se hai intenzione di trascorrere del tempo con qualcuno, scegli un amico a bassa manutenzione. Perché non fare piani per incontrarsi in una lezione di yoga o nel gruppo di meditazione locale?

Carriera / Finanza: le idee si scontrano con l'azione come una fusione sole / mercurio in pratici quadrati Capricorno commessi Giunone. Potresti avere problemi nell'esecuzione di un piano con cui sei sposato. Potrebbe essere necessario guardare oltre le tue idee per trovare una strategia che porti a termine il lavoro con successo. Ciò non significa che il tuo concetto non sia valido. Significa che potrebbe non essere appropriato per l'attività in corso. File via per l'uso in un secondo momento.

Crescita personale / spiritualità: la delicata insicura che Chirone cancella la Luna del Cancro avvisa che quando ti avventuri oltre la tua zona di comfort, non c'è garanzia che atterrerai in uno spazio sicuro. Tuttavia, non puoi lasciarti impedire di allargare i tuoi orizzonti. La buona notizia è che ti dà l'opportunità di coltivare nuovi punti di forza. Avventurati, leone coraggioso. Hai questo!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: puoi anche rilassarti e seguire il flusso perché i tentativi di essere disciplinati possono sfuggirti. Va tutto bene, Vergine. Puoi incolpare una Bilancia giocosa per averti messo fuori pista. Ma anche senza fare le capriole, potresti trovare il modo di scherzare.

Amore / Amicizia: parli un bel gioco, ma stai dicendo qualcosa? Una fusione sole / mercurio ti incoraggia a farti flirtare ed elencare i motivi per cui qualcuno dovrebbe provarti. La persona su cui stai cercando di conquistare rimarrà colpita se sei altrettanto appassionato di scoprire chi sono. Qualcuno che ti conosce bene potrebbe avere alcune intuizioni interessanti sul tuo personaggio. Ascolta!

Carriera / Finanza: il tuo impegno a spremere i tuoi soldi potrebbe andare direttamente fuori dalla finestra mentre il sole e Mercurio dedicano Giunone nella tua zona monetaria. Potresti concederti un appuntamento, un hobby o un'attività divertente. Potresti essere separato dai tuoi soldi prima ancora di decidere che la spesa è ciò che vuoi fare. Divertiti. Domani puoi tornare a risparmiare e risparmiare.

Crescita personale / spiritualità: potresti chiederti se hai il supporto finanziario ed emotivo necessario per realizzare i tuoi sogni a lungo termine mentre la Luna in Cancro si scontra con l'insicuro Chirone. Consideralo una chiamata per rafforzare il tuo sistema di supporto. Ne avrai bisogno nei prossimi mesi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: non puoi negare di desiderare di liberarti dalla routine e provare qualcosa di nuovo. La Luna Gemelli dice che dovresti seguire dove ti conduce la tua mente curiosa. Un acquario mondano nella tua cerchia potrebbe essere desideroso di unirsi alla tua avventura.

Amore/ Amicizia: Il romanticismo potrebbe aggiungere pepe ad un appuntamento super emozionante! Perché non pensare fuori dagli schemi quando fai progetti con il tuo interesse amoroso? Se voli da solo o in giro con gli amici, controllare un punto caldo che non hai mai visto prima potrebbe aumentare le tue possibilità di incontrare qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: il pensiero creativo può essere uno strumento prezioso per realizzare un sogno di lavoro. Visualizzare il risultato desiderato e poi elaborare un piano per realizzarlo ti permetterà di arrivare dove vuoi andare. Il mercurio intelligente in sincronia con il mistico Nettuno supporta la manifestazione dei tuoi obiettivi, a condizione che una brillante idea sia sostenuta dall'azione. Parla con un collega di fiducia o un amico. Potrebbero avere alcune informazioni utili sul tuo piano.

Crescita personale / spiritualità: fai molto per sostenere la tua famiglia e la vita familiare e sei sempre pronto a fare di più. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un invito a investire di meno nella tua vita personale e di più nella tua professione. L'iper-focus sulla casa può essere un mezzo per mantenere il controllo. Non è salutare per te o per i tuoi cari.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: probabilmente hai bisogno di spazio per respirare. Soprattutto se si è alla fine di un periodo emotivamente intenso. Anche se ti piace un po' di drammaticità, a volte hai bisogno di una pausa. Questo potrebbe significare evitare un fastidioso Ariete che ti si infila la pelle.

Amore / Amicizia: giocare al gioco salvatore / martire è motivo di ansia mentre un quadrato di fusione sole / mercurio e Giunone in Bilancia. C'è solo così tanta energia mentale che puoi mettere nel riparare qualcuno che è ferito senza che abbia un effetto negativo su di te. È un lavoro ingrato e non dovresti essere così veloce da affrontare. Gli uccelli tendono a far volare la gabbia una volta che la loro ala rotta è stata riparata. E poi ti rimane il cuore spezzato di un nido vuoto.

Carriera / Finanza: è difficile attenersi alla solita routine, in particolare quando è necessario correggere un problema prima di poter passare a qualcosa di più intellettualmente stimolante. Puoi incolpare la meditabonda luna in Cancro che si scontra con Chirone per aver lanciato una chiave inglese nelle opere. Non lasciare che il tuo umore ti impedisca di chiedere aiuto. Un collega può avere una soluzione inventiva che ti aiuta a prendere la strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: se hai dei dubbi su come espandersi in una nuova direzione, premi pausa sulla tua avventura. Questo potrebbe indicare che non sei completamente preparato. Rivedi i tuoi piani e modificali di conseguenza.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: è un momento eccellente per riappropriarsi dei semplici piaceri della vita. La vita alta perde la sua lucentezza quando passi ogni momento a inseguire il sogno. Lascia che un amico sensibile e sensuale del Toro ti mostri come vivere in grande senza spendere troppo.

Amore / Amicizia: trascorrere del tempo con la tua squadra può comportare notevoli trattative su cosa fare, dove andare e, soprattutto, quanto spendere come una fusione sole / mercurio nelle piazze della tua zona denaro impegnate Giunone. Potresti non essere disposto ad andare d'accordo con il piano se il prezzo è superiore a quello che desideri spendere. Essere un amico potrebbe significare prenderne uno per la squadra. Speriamo che il tuo budget possa resistere al successo.

Carriera / Finanza: la Luna Cancro attenta alla sicurezza che si oppone al tuo sovrano, Giove, avverte ancora una volta dei pericoli della stravaganza. Solo perché ti senti un po' arrossato, non significa che dovresti sprecare il tuo reddito disponibile su qualcosa di frivolo. Sotto questa influenza, più denaro può significare più problemi. Non diventare una vittima del tuo successo.

Crescita personale / spiritualità: è una seccatura quando una cosa apparentemente divertente non è tutto ciò che è stato spezzato per essere. Il bisognoso Cancro della Luna che ferisce Chirone ferito in Ariete avverte che le alte aspettative possono portare alla delusione. Sii la festa che vuoi avere. Il tuo piacere è praticamente garantito quando sei determinato a portare il divertimento.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: con la luna in Gemelli multi-tasking, fare le cose è il nome del gioco. Perché non delegare un'attività o due a un Cancro premuroso? Potrebbe essere difficile da credere, ma il granchio operoso sta morendo per darti una mano. Accetta il loro aiuto.

Amore / amicizia: un uso creativo del linguaggio può aiutarti a dare una svolta positiva a qualcosa che devi dire, ma fai attenzione a non ricoprire la verità. Con l'astuto Mercurio che aspira il fantasioso Nettuno, il confine tra realtà e finzione è facilmente sfumato. Potrebbe essere meglio mordere il proiettile e parlare onestamente piuttosto che dire a qualcuno quello che pensi che vogliono sentire.

Carriera / Finanza: se c'è una pallina lucida che desideri, lavorerai sodo per raggiungerla mentre la luna nella tua zona di lavoro contatta Venere di lusso. Non c'è niente come avere gli occhi su un premio per farti sistemare ed essere produttivo.

Crescita personale / spiritualità: puoi fare tutto, ma non è necessario. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un appello a rallentare lo sviluppo personale a favore di mettere di più nelle relazioni più importanti. Ciò di cui hai più bisogno sono connessioni forti, non un'altra piuma nel tuo cappello.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: Nessuno saprà mai cosa stai pensando se non comunichi i tuoi pensieri con la tua voce esterna. Un Capricorno potrebbe essere più simpatico di quanto pensiate se li lasciate entrare in ciò che avete paura di rivelare.

Amore / Amicizia: è impossibile per qualcuno essere consapevoli dei propri confini e rispettare le regole della propria relazione se non sanno cosa sono. Una fusione sole / mercurio che si scontra con Giunone orientata alla partnership suggerisce che potresti essere riluttante a far sapere a qualcuno dove disegni la linea. Forse pensi che li spaventerai se deciderai la legge? Può essere. Tuttavia, è l'unico modo per scoprire se questa persona si preoccupa abbastanza per, almeno, incontrarti a metà strada.

Carriera / Finanza: cattive informazioni possono gettare una chiave nelle opere e impedirti di completare un incarico mentre la coscienziosa Luna del Cancro si scontra con Chirone frammentato. Può essere un inconveniente nella migliore delle ipotesi e, nel peggiore dei casi, fonte di ansia. Mentre la luna si allinea con l'inventivo Urano, potresti scoprire una soluzione non convenzionale che ti aiuta a fare le cose. Non disperare. Dove c'è una volontà, c'è un modo.

Crescita personale / spiritualità: considera le abilità che hai acquisito da un hobby, un gioco o un'attività sportiva preferiti. Possono tornarti utili oggi quando affronti un dilemma sul posto di lavoro. Cerca modi per trasferire la tua strategia da un'attività divertente a un'attività in cui è in gioco di più.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le persone e le cose che sono vicine a casa e al cuore hanno la precedenza con la Luna in Gemelli nel tuo regno di casa e famiglia. Desideri il calore e la sicurezza forniti da relazioni di fiducia. Un Acquario con un desiderio segreto può tentare di accoglierti.

Amore / amicizia: se hai bisogno di consigli su una questione importante, ignora le persone con una fantasia limitata. Invece, controlla con un amico con il quale senti una connessione spirituale. Il mercurio comunicativo, nella tua zona di amicizia, allineato al mistico Nettuno, apre la porta a una visione più profonda e alla comprensione reciproca. Questa persona può aiutarti ad accedere alla tua saggezza innata e può fornire una prospettiva che ti consente di riformulare la tua storia in una luce più positiva.

Carriera / Finanza: sei bravo a collaborare a progetti di gruppo e ne ottieni molto. L'allineamento odierno di Giove / Nodi è un invito a prestare maggiore attenzione alla coltivazione della creatività individuale e delle abilità uniche. È bello andare d'accordo con la banda; tuttavia, andando avanti, sarà fondamentale distinguersi dalla massa.

Crescita personale / spiritualità: un affetto segreto e speciale che condividi con qualcuno merita di essere coltivato in privato. La luna che contatta Venere nella tua dodicesima casa nascosta dice che non tutti hanno bisogno di sapere chi ami. Il supporto reciproco che offri può aiutare uno di voi a superare un momento di prova.

