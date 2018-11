Oroscopo di oggi 9 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 9 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 9 novembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In questa fase molti pianeti ricevono influssi positivi; la tua giornata sarà quindi ottima in ambito lavorativo, soprattutto se attendi notizie che ti riguardano. In ambito affettivo, puoi fare una conquista insperata. Un consiglio: cura i dettagli.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Gli influssi astrali, in questa giornata, ti suggeriscono di fare attenzione al modo in cui affronti le problematiche sia in ambito affettivo che in ambito lavorativo: una persona che credevi di conoscere alla perfezione ti stupirà con un'azione imprevista. Un consiglio: sii più diplomatico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Nessuno riuscirà a dirti di no vista la tua grande potenzialità ed il fiuto evidenziato in questa fase; in ambito lavorativo tutti seguiranno i tuoi consigli e in amore la tua partner sarà felice del tuo successo e ti metterà in primo piano. Un consiglio: condividi la tua gioia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata, alcuni aspetti astrali in amore rendono probabili diverbi con la partner, forse per una tua mancanza di delicatezza. In ambito lavorativo, ogni decisione che prendi deve essere ponderata. Un consiglio: cerca di essere disponibile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata avrai voglia di essere coccolato, quindi cercherai di catturare l'attenzione della partner assumendo un atteggiamento capriccioso. In ambito professionale, dovrai evitare di mostrarti troppo sicuro di te stesso in ogni occasione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata il Sole favorisce i tuoi sentimenti, quindi ti divertirai più del solito ed avrai l'occasione di dividere questa serata con la persona del cuore e gli amici. In ambito lavorativo, una notizia ti rallegrerà. Un consiglio: non pretendere l'impossibile da te stesso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Sarai in perfetta sintonia con la tua partner, qualsiasi cosa lei ti proporrà tu la accetterai e la seguirai con entusiasmo. In ambito lavorativo, sarà riconosciuto il tuo impegno e riceverai parole di elogio. Un consiglio: tieni i piedi per terra.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata ti si presenteranno delle difficoltà in ambito lavorativo, che dovrai affrontare con calma e pazienza. In ambito affettivo, troverai il modo di catturare l'interesse della persona amata grazie al tuo modo di essere e soprattutto grazie alla tua fantasia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Con le Stelle a tuo favore, nulla potrà nuocerti in questa giornata particolare, neanche i tentativi di una persona invidiosa che cerca di arrecarti danno. In ambito affettivo, non riuscirai a comprendere un atteggiamento della tua partner. Un consiglio: cerca di confortarla.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata gli astri ti sono favorevoli in ambito lavorativo e porterai a compimento progetti veramente interessanti. In ambito affettivo, avrai una forte emozione per un atteggiamento inatteso della partner. Un consiglio: dedica più tempo alle amicizie.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Gli Astri ti incitano a non accontentarti e a volere il meglio, ma è necessario un grande percorso di valutazione degli eventi per non commettere errori irreparabili. In amore, come dice quel detto, a caval donato non si guarda in bocca... quindi accetta i doni senza critiche.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Gli Astri in questa giornata promettono un miglioramento nei tuoi rapporti interpersonali, in particolare ti ispireranno alla sincerità e alla lealtà. In ambito affettivo, farai follie con la partner; in ambito lavorativo, sarai apprezzato per la tua precisione e per la tua puntualità.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 9 novembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani