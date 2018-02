Oroscopo di oggi giovedì 1 febbraio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 1 febbraio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 1 febbraio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata e l'inizio del nuovo mese.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In questa fase, dovrai deciderti ad attuare dei cambiamenti se non ti soddisfa quello che hai in ambito affettivo. In ambito lavorativo, cercherai l'aiuto di chi ti circonda per risolvere una questione difficile. Un consiglio: chiedi con fiducia.



TORO OROSCOPO DI OGGI DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Avrai un rallentamento delle entrate economiche e questo ti preoccuperà. In ambito lavorativo, sarai portato per le innovazioni e per le nuove metodologie. In ambito affettivo, avrai la sensazione che la tua partner ti dica delle bugie. Un consiglio: non farla diventare convinzione.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Dovrai evitare di prendertela con gli altri se le cose non procedono nel verso giusto ed essere più accondiscendente. In ambito lavorativo, una persona che avevi criticato ti farà ricredere. In ambito affettivo, aumenterà la sintonia con la partner.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Dovrai mettere a fuoco le tue aspirazioni e quindi cercare di individuare il percorso più consono alle tue aspettative. In ambito lavorativo, dovrai evitare di tergiversare ed essere diretto. In ambito affettivo, parteciperai ad una festa o ad una serata carina fra amici.



LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Sarai molto fortunato soprattutto al gioco e negli investimenti. In ambito lavorativo, una tua richiesta sarà ben accolta da un tuo superiore. In ambito affettivo, dovrai deciderti a dare più fiducia alla partner e non dovrai tirarti indietro dinanzi alle sue necessità.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : La malinconia e la tristezza ti pervaderanno, ti sentirai deluso dagli eventi e cercherai conforto dagli amici. In ambito lavorativo, sarai impaziente su una decisione da dover prendere. In ambito affettivo, sarai molto curioso e geloso.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : In questa giornata reciderai i rami secchi ed eliminerai le amicizie negative che ti circondano. In ambito lavorativo, dirai ad un collega quello che pensi con grande chiarezza e fermezza. In ambito affettivo, la tua emotività colpirà la partner e la renderà più dolce.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Avrai modo di farti valere grazie ad una tua intuizione. In ambito lavorativo, la tua personalità sarà molto apprezzata soprattutto per il suo spessore. In ambito affettivo, ti farai coinvolgere in una serata fuori programma davvero piacevole.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : In questa giornata avrai ottime occasioni per far valere la tua persona e per prenderti delle rivincite in ambito professionale. In ambito affettivo, la tua partner potrebbe accusarti di mancanza di delicatezze. Un consiglio: dedicale più tempo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Sarai molto intraprendente con la partner e scoprirai che stimoli nuovi possono vivacizzare piacevolmente il vostro rapporto. In ambito lavorativo, ritroverai la grinta necessaria per portare a termine i tuoi impegni. Un consiglio: falle un piccolo dono.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Dovrai fare appello alla tua solidità e saggezza per fronteggiare il meglio possibile questo quotidiano. In ambito lavorativo, evita di tergiversare e cerca di essere molto diretto. In ambito affettivo, non dovrai fare alcuno sforzo per ottenere le sue attenzioni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata avvertirai una grande euforia, sarà la tua percezione di un evento positivo che arriverà presto. Nel tempo libero, sarai in grado di programmare i tuoi impegni con molta calma. In ambito affettivo, guadagnerai la fiducia della tua partner.



