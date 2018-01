Oroscopo di oggi giovedì 11 gennaio 2018: previsioni astrali dello zodiaco

Oroscopo oggi giovedì 11 gennaio 2018, i suggerimenti delle stelle su tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 gennaio per i segni dello zodiaco. Scopriamo insieme come affrontare la giornata di oggi con il favore delle stelle.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : Dovrai rimanere in equilibrio ed essere determinato per migliorare e rendere il più positiva possibile la tua giornata. Se vivi una relazione di coppia, troverai le giuste soluzioni per rinnovare il tuo rapporto. Se invece sei single, studia l'atteggiamento di qualcuna a te molto vicina.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Dovrai essere molto attento e riflessivo in ambito lavorativo, tutto procede bene, ma gli astri esigono da te più fermezza e determinazione. In ambito affettivo, dovrai evitare di chiuderti in casa perché la tua partner necessita di svago.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : Dovrai canalizzare le tue energie verso un solo settore, per evitare di sprecare occasioni importanti. In ambito lavorativo, dovrai seguire il tuo percorso senza farti condizionare. In ambito affettivo, sentirai l'esigenza di esprimere i tuoi pensieri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : È probabile uno screzio con un'amicizia di vecchia data perché invade il tuo spazio, o comunque perché avrai l'impressione che non ti rispetti a causa della sua curiosità. In ambito lavorativo, avrai un percorso facile da seguire. In ambito affettivo, godrai di una fase fortunata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : In questa fase il tuo stato d'animo non sarà del tutto stabile, gli Astri ti suggeriscono quindi di non agire impulsivamente dinanzi ad eventuali critiche in ambito lavorativo. In ambito affettivo la tua partner sarà disponibile al dialogo; approfittane se desideri chiarire qualche questione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : In questa giornata avrai una grande energia psicofisica e potrai fronteggiare ogni difficoltà senza l'aiuto di nessuno. In ambito lavorativo, dovrai evitare di contraddirti e portare avanti le tue idee. In ambito affettivo, sarai passionale e romantico.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : In questa giornata potresti essere facilmente irritabile, gli Astri quindi ti suggeriscono di fare attenzione a come ti proponi agli altri. In ambito lavorativo, grazie alla tua professionalità otterrai la stima delle persone che ti circondano. In ambito affettivo, riceverai delle belle sorprese.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata ti sentirai invogliato a curare maggiormente le tue relazioni interpersonali. In ambito lavorativo, avverti l'esigenza di essere compreso ed accettato. In ambito affettivo, una tua iniziativa potrebbe dare una svolta importante al rapporto di coppia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Avrai un fascino particolare e riuscirai a persuadere anche gli scettici. In ambito lavorativo, riuscirai a risolvere con grande armonia un grosso problema. In ambito affettivo, ti farai coinvolgere da un desiderio di avventura. Un consiglio: non eccedere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Dovrai fare attenzione alle decisioni repentine ed alle scelte che possono determinare i grandi cambiamenti; cerca di essere molto profondo e valuta tutto prima di fare grandi passi, soprattutto in ambito professionale. In ambito affettivo, la giornata ti è molto favorevole.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Cerca di avere più fiducia in te stesso e di aumentare l'autostima, magari facendo un corso di training autogeno o di yoga. In ambito lavorativo, ti pervaderanno delle sensazioni positive. In ambito affettivo, vorrai dare nuove basi al tuo rapporto di coppia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : Dovrai deciderti ad effettuare alcuni cambiamenti se non ti soddisfa ciò che hai in ambito affettivo. In ambito lavorativo, cercherai l'aiuto di chi ti circonda per risolvere una questione difficile. Un consiglio: procedi con calma.