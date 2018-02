Oroscopo di oggi giovedì 15 febbraio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 15 febbraio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 15 febbraio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata riuscirai a ribaltare molte situazioni a tuo favore, grazie alla tua ferrea volontà. In ambito lavorativo dovrai evitare le maldicenze. In ambito affettivo, avrai modo di soddisfare le tue esigenze e di esprimerti al meglio con lei.

TORO OROSCOPO DI OGGI DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Oggi gli Astri ti consigliano di mostrarti più obiettivo. In ambito lavorativo, dovrai anticipare gli eventi se vorrai riuscire ad ottenere quello che ti sei prefissato. In ambito affettivo sarai molto fortunato, soprattutto se sei single: è in arrivo un colpo di fulmine.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Dovrai evitare di essere diffidente e dare più fiducia alle persone che ti circondano. In ambito lavorativo, con un piccolo sforzo otterrai grandi risultati. In ambito affettivo, potrai rilassarti e concederti delle pause. Un consiglio: sviluppa le tue idee.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Un evento molto importante, nel corso di questa giornata ti aiuterà a migliorare il tuo ambito professionale. In ambito affettivo, ti lascerai corteggiare da un'ammiratrice che non farà nulla per nasconderti il suo interesse. Un consiglio: attento agli abbagli.



LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Sarai pervaso da una forma di pigrizia, e malgrado i vari impegni, ti concederai delle pause, fai attenzione però affinchè non siano lunghe, potresti accumulare dei ritardi. In ambito affettivo, la tua partner, ti difenderà dall'attacco di un familiare.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : In questa giornata avrai le idee chiare su quello che vuoi e sarai in grado di proporti con grande maestria. In ambito familiare, le tue capacità saranno apprezzate ed ammirate. In ambito affettivo dovrai fare attenzione, la tua partner potrebbe accorgersi di una tua bugia.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : In questa fase il buonumore e l'ottimismo non ti mancheranno. Nel tuo tempo libero, malgrado le difficoltà procederai per la tua strada senza nessun intoppo. In ambito affettivo, cercherai di contenere gli attacchi della tua partner e ci riuscirai perfettamente.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata un nodo rischia di venire al pettine nel tuo ambito affettivo, e allora preparati ad affrontare una partner a dir poco alterata utilizzando tutte le tue capacità diplomatiche! In ambito lavorativo, sarai calmo e sicuro di te stesso. Un consiglio: mantieni il tuo equilibrio.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Un'amicizia potrà trasformarsi in affetto, ma dovrai valutare bene la situazione prima di prendere delle decisioni, potresti far soffrire qualcuno. In ambito lavorativo, avrai ottime occasioni per farti valutare meglio dai tuoi superiori.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Gli Astri ti consigliano di valutare più attentamente le persone che ti circondano in ambito professionale, potresti scoprire i loro lati migliori che fino ad ora ti sono nascosti. In ambito affettivo, la fase risulta essere propizia per le decisioni importanti.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Sarai ricercato per la tua sensibilità e per la tua disponibilità ad ascoltare i malesseri di chi ti circonda. In ambito lavorativo sarai in grado di prevenire gli ostacoli grazie ad una buona intuizione. In ambito affettivo una notizia ti entusiasmerà.



PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : Dovrai prestare particolare attenzione nel dare fiducia agli altri, potresti avere delle sorprese! In ambito lavorativo, prenderai tutto alla leggera per attenuare le tue tensioni. In ambito affettivo qualcosa ti impensierisce? Non agire ma aspetta.



