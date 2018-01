Oroscopo di oggi giovedì 18 gennaio 2018: previsioni astrali segni zodiacali

Oroscopo oggi giovedì 18 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 18 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata farai un'attenta analisi delle persone che ti circondano, soprattutto di quelle che conosci da più tempo. In ambito lavorativo, avrai modo di prenderti delle rivincite. In ambito affettivo, giungerai a degli accordi importanti con la tua partner.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Sarai indeciso su come comportarti dinanzi ad una nuova opportunità che riguarda il tuo settore professionale e prenderai tempo per decidere. In ambito affettivo, avrai un atteggiamento piuttosto introverso. Un consiglio: confrontati di più.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Ottime occasioni e nuove proposte renderanno questa fase molto favorevole. In ambito lavorativo, otterrai risultati ricercati da tempo. In ambito affettivo, sarai molto abile nel fronteggiare gli umori della tua partner con una carica di sensualità.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : La tua intuizione sarà fervida in questa fase, e ti darà modo di incentivare le tue entrate. In ambito lavorativo, non scarterai nulla e saprai cogliere le buone occasioni. In amore, avrai voglia di allontanarti dalle sue eccessive effusioni.



LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : In questa giornata potrai gioire di un'iniziativa che verrà presa nei tuoi confronti in ambito lavorativo. In ambito affettivo, saprai essere convincente con la persona del cuore e questo ti farà sentire bene. Un consiglio: devi osare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Evita di dare sempre tutto per scontato e cerca di essere più pignolo e meticoloso del solito. In ambito lavorativo, dovrai programmare tutto con grande precisione per evitare un eccessivo stress. In ambito affettivo, avrai ottime occasioni soprattutto se ami l'avventura.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : Questa giornata sarà caratterizzata da un grande slancio emotivo in ogni settore. In ambito lavorativo, lo stress dovuto ai vari impegni ti impedirà di essere te stesso ed agirai con una certa impulsività. In ambito affettivo, sarai vicino alla tua partner.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : Si prevedono delle belle novità in campo economico, sarai alla ricerca di nuovi stimoli e vincerai l'irrequietezza. In ambito lavorativo, gli auspici sono ottimi e potrai alimentare le entrate. In ambito affettivo, l'intesa intima non sarà delle migliori.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Dovrai rivedere le decisioni prese in quest'ultimo periodo, soprattutto quelle che riguardano la tua sfera affettiva. In ambito lavorativo, parecchie delle tue aspettative hanno ottime opportunità di essere soddisfatte. Un consiglio: non demordere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Nel corso di questa giornata tenderai ad avere una vena un po' nostalgica; non dare spazio ai pensieri negativi! In ambito lavorativo, avrai un confronto circa il tuo stipendio. In ambito affettivo, potrai prendere delle decisioni che aumenteranno il benessere e la stabilità di coppia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Alcune problematiche lavorative si risolveranno in questa fase, e ti daranno modo di riprenderti economicamente. In ambito affettivo, avrai la possibilità di chiarire con la tua partner in merito alle spese che hai affrontato in quest'ultimo periodo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : Qualche problematica di tipo lavorativo ti farà vivere momenti di tensione. In ambito affettivo, la tua partner ti sembrerà impaziente di raggiungere la stabilità nel rapporto. Un consiglio: non essere scontroso.

