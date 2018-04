Oroscopo di oggi giovedì 26 aprile 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 26 aprile: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 26 aprile: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata, alcuni contatti con delle nuove conoscenze ti stimoleranno al meglio. In ambito lavorativo, vincerai la pigrizia e darai un'ottima impressione di te alle persone che ti circondano. In amore, non sarai molto disponibile verso i suoi capricci.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Toro : Avrai modo di scaricare varie tensioni rendendo partecipi i tuoi amici di ciò che ti impensierisce. In ambito lavorativo, avrai un atteggiamento prudente che risulterà molto utile nei momenti di difficoltà. In ambito affettivo, il tuo rapporto procede a gonfie vele.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : Avrai modo di apportare delle innovazioni nel tuo ambiente o nella tua casa. In ambito lavorativo, dovrai dosare meglio le tue energie. In ambito affettivo, la fase risulta essere fortunata. Un consiglio: evita gli eccessi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Cancro : Avrai un grande autocontrollo e risulterai essere efficiente su tutto. In ambito lavorativo, farai dei notevoli sforzi ma riuscirai ad incrementare le entrate. In ambito affettivo, le tue iniziative saranno sostenute dalla persona amata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Leone : Oggi in ambito lavorativo sarai molto soddisfatto dei risultati ottenuti e soprattutto ti farà piacere notare il compiacimento dei tuoi superiori. In ambito affettivo, non dovrai farti prendere dallo sconforto ma lottare per raggiungere il tuo obiettivo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Gli Astri suggeriscono che saprai organizzare perfettamente la tua giornata. In ambito lavorativo, qualcosa non procede come desideri e vorrai effettuare dei cambiamenti di rotta. In ambito affettivo fai attenzione, perché la fretta potrebbe giocare un brutto scherzo al tuo rapporto di coppia!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : Sarai pervaso da un'energia positiva che ti farà affrontare il quotidiano con grande vivacità. In ambito lavorativo, dovrai fare uso di una buona concentrazione se non vorrai incorrere in dimenticanze difficili poi da rimediare. In ambito affettivo, dovrai essere più dolce e attento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : In questa fase avrai l'opportunità di cambiare il corso della tua vita ed elevarti sempre più. In ambito lavorativo, gli astri suggeriscono popolarità e prese di posizione vincenti. In ambito affettivo, frequenterai nuovi ambienti alla moda.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Saprai essere generoso ed avrai un grande slancio verso i tuoi affetti più cari. In ambito lavorativo, ti sentirai oppresso da una grande mole di lavoro ed avvertirai l'esigenza di concretizzare i tuoi sforzi. In amore, saprai essere indulgente e non te la prenderai troppo per una sua manchevolezza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Una persona a te cara avrà uno slancio positivo nei tuoi confronti e questo servirà a ritrovare la serenità in famiglia. In ambito lavorativo, le difficoltà risultano essere solo momentanee. In ambito affettivo, prenderai in mano le redini del rapporto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Farai un incontro imprevisto che ti farà ripensare ai vecchi tempi e sarai pervaso da una vena nostalgica. In ambito lavorativo, in questa giornata sarai piuttosto pigro. In ambito affettivo, saprai usare le armi della seduzione per conquistare chi desideri tu.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Pesci : Se qualcosa ti preoccupa, dovrai evitare di farti prendere dallo sconforto ed affrontare apertamente la situazione. In ambito lavorativo, reagirai con fermezza ad un evento imprevisto che ti coinvolgerà personalmente. In ambito affettivo, attirerai l'attenzione di chi desideri tu.

