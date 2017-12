Oroscopo di oggi giovedì 28 dicembre 2017: zodiaco, le previsioni astrali

Oroscopo oggi giovedì 28 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi per tutti i segni zodiacali

Le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, l’oroscopo di oggi 28 dicembre: la parola allo zodiaco, ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per trascorrere al meglio la giornata di oggi

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Ariete : Sarai un po' inquieto perché una notizia che riguarda il settore lavorativo non arriva e questo ti preoccuperà parecchio. In ambito affettivo, avrai modo di migliorare la tua situazione prendendo delle inziative nei suoi confronti.Un consiglio: tieni duro.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Toro : La soluzione di molti eventi è vicina, avrai modo di guardare al tuo futuro con più certezze e tutti gli obiettivi saranno alla tua portata. In ambito lavorativo, un nuovo programma ti alletterà. In ambito affettivo, se sei single, dovrai decidere fra due nuove conoscenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Gemelli : Varie circostanze in questa giornata sembrano essere a tuo favore. In ambito lavorativo, la tua esperienza risulterà vantaggiosa dinanzi alle ostilità. In ambito affettivo, ti metterai in luce grazie al tuo savoir faire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Cancro : Dovrai essere diplomatico per non incorrere in una discussione accesa con una persona a te cara. In ambito lavorativo, ti si apriranno nuove porte ed avrai l'occasione di far valere il tuo estro. In ambito affettivo, ti sentirai confuso e non avrai voglia di parlarne.



LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Leone : Una persona a te vicina sembra aver bisogno del tuo aiuto, quindi cerca di essere pronto dinanzi a questa evenienza. In ambito lavorativo, la giornata sarà veramente intensa ma avrai la giusta energia per affrontarla. In ambito affettivo, dovrai evitare la routine.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Vergine : Una nuova conoscenza ti istigherà curiosità e simpatia, soprattutto per la sua grazia. In ambito lavorativo avrai una questione difficile da affrontare, ma sarà per te anche un importante stimolo. In ambito affettivo, darai prova di maturità.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Bilancia : In questa giornata un nodo rischia di venire al pettine nel tuo ambito affettivo, e allora preparati ad affrontare una partner a dir poco alterata utilizzando tutte le tue capacità diplomatiche! In ambito lavorativo, sarai calmo e sicuro di te stesso. Un consiglio: mantieni il tuo equilibrio.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Scorpione : Avrai modo di alimentare le tue entrate grazie ad una nuova opportunità che ti si presenterà in questa fase. In ambito lavorativo, imporrai il tuo volere ad ogni costo. In ambito affettivo, sarai favorito soprattutto se sei ancora single. Un consiglio: cambia look.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Sagittario : Qualcosa stuzzicherà il tuo eros e la tua fantasia, dovrai fare attenzione a non prendere lucciole per lanterne se non vorrai ritrovarti, poi, deluso e amareggiato. In ambito lavorativo, dovrai essere molto attivo e dimostrare il tuo impegno.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Capricorno : In questa giornata, è probabile che la tua partner voglia metterti alla prova cercando in tutti i modi di avere delle certezze sui tuoi veri sentimenti. Nel tempo libero, ti dedicherai ad un nuovo progetto che richiederà molto impegno e molta attenzione.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Acquario : Dovrai tenere il passo con i tempi per evitare di accumulare troppo lavoro arretrato. In ambito affettivo, avrai voglia di trasgredire e di concederti delle avventure. Un consiglio: non mettere a repentaglio il tuo rapporto!



PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Pesci : Sarai in grado di affrontare le sfide di questa giornata con grande determinazione e grande sicurezza. In ambito lavorativo, saprai far tacere un collega ficcanaso. In ambito affettivo, desidererai trascorrere una fase di relax con la tua partner.



