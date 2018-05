Oroscopo di oggi giovedì 3 maggio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 3 maggio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 3 maggio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : Avrai la possibilità di eccellere in tutti i settori del tuo quotidiano. In ambito lavorativo, saprai dosare estro e fantasia ottenendo molto da questa giornata. In ambito affettivo, assumerai dei toni misteriosi per affascinarla.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : In questa fase allontanerai le ansie e le preoccupazioni con un atteggiamento filosofico. In ambito lavorativo, troverai un'ottima intesa con chi ti circonda. In ambito affettivo, sarai brillante ed estroverso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : In questa giornata potresti risentire di un calo energetico e tenderai ad essere pigro e volubile. In ambito lavorativo, cercherai di fare il minimo indispensabile. In ambito affettivo, non ti andrà bene niente e non cercherai nemmeno di nasconderlo!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : Se avverti una certa confusione e non sai come agire, gli Astri ti consigliano di fissare una meta da raggiungere. In ambito affettivo la persona amata cercherà di sopraffarti con la sua gelosia... cerca di non prendertela perché si tratta soltanto di una sua debolezza momentanea!

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : Qualcuno cercherà di darti dei consigli, gli Astri però ti suggeriscono di non seguirli alla lettera. In ambito lavorativo, ti sentirai in ottima forma e pieno di brio. In ambito affettivo, avrai la possibilità di rendere il tuo rapporto più solido.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Potrai cogliere l'occasione al volo per dire quello che pensi ad un'amicizia che ritieni falsa. In ambito lavorativo, avrai delle nuove proposte interessanti. In ambito affettivo, potrai concederti dello svago con la persona amata.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : Dovrai ascoltare le richieste di una persona cara e cercare di assecondarle. In ambito lavorativo, ti farai coinvolgere da un collega estremamente positivo. In ambito affettivo, sarai audace verso una nuova conoscenza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata saprai mantenere la calma in ogni situazione: chi ti circonda non riuscirà a trovarsi in contrasto con te! In ambito lavorativo, andrai contro corrente e deciderai di procedere come pensi sia meglio per te. In ambito affettivo, sarai impulsivo dinanzi ad una sua provocazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Sarai predisposto alle comunicazioni e all'intrattenimento. In ambito lavorativo, riuscirai a conquistare un cliente molto diffidente. In ambito affettivo, si prevede una serata romantica e ricca di momenti piacevoli.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Avrai modo di uscire dalla solita monotonia frequentando un nuovo gruppo di persone. In ambito lavorativo, sarai aperto e disponibile verso gli altri. In ambito affettivo, tenderai a provocare la partner a causa della tua gelosia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Secondo gli Astri, i tuoi familiari si aspettano da te una presa di posizione. In ambito lavorativo, qualcuno cercherà di sopraffarti con l'astuzia ma difficilmente riuscirà nei suoi intenti. In ambito affettivo, si prospettano scelte di condivisione di vita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : Molti aspetti astrali sono a te favorevoli e ti permetteranno una scalata verso il successo. In ambito lavorativo, le prospettive risultano essere vantaggiose. In ambito affettivo, otterrai ciò che desideri.

