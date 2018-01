Oroscopo di oggi giovedì 4 gennaio 2018: previsioni dei segni zodiacali

Oroscopo oggi giovedì 4 gennaio: le previsioni astrali segno zodiacale per segno zodiacale



Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 4 gennaio: ecco i consigli delle stelle per i dodici segni zodiacali. Spunti e suggerimenti per fare di oggi un giorno speciale



ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : dovrai fare degli esercizi fisici per mantenerti in ottima forma. In ambito lavorativo, i tuoi sforzi saranno ripagati e potrai contare sull'aiuto di un collega che ti vuole molto bene. In ambito affettivo, tornerà la calma ed avrai modo di dividere con la tua partner dei momenti di gioia.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : dovrai essere più convinto di quello che fai per trasferire agli altri sicurezza e certezze future. In ambito lavorativo, la fase risulta essere propizia e remunerativa. In ambito affettivo, lei ti accuserà di averla trascurata per i tuoi impegni di lavoro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : in questa giornata sarai molto portato alla dialettica ed al confronto, colpirai le persone che ti circondano con la tua disponibilità e la tua serietà. In ambito lavorativo, se hai avuto delle complicazioni, le risolverai. In ambito affettivo, se sei single, farai una nuova conoscenza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : qualcuno a te vicino, in questa giornata ti stupirà con un gesto del tutto inaspettato ma positivo. In ambito lavorativo, non sottovalutare il tuo istinto che ti consiglia le cose giuste. In ambito affettivo, dovrai cambiare atteggiamento.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : forse ultimamente hai esagerato un po' nelle spese, quindi è probabile che tu debba limitare i tuoi acquisti personali! In ambito lavorativo, avrai una grande mole di impegni. In ambito affettivo, sarai molto ottimista e riuscirai a trovare un buon equilibrio nel tuo rapporto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : avrai modo di realizzare dei nuovi programmi e di renderti indispensabile nel tuo settore professionale. In ambito affettivo, farai un incontro veramente piacevole con una persona più matura di te. Un consiglio: mantieni l'autocontrollo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : in questa giornata saprai trovare facilmente punti in comune con chi ti circonda. In ambito lavorativo, cercherai di essere duttile per conformarti alle esigenze esterne. In ambito affettivo, sarai in grado di risolvere una questione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : in questa giornata riuscirai ad affrontare le difficoltà in ambito lavorativo con forza e determinazione: saprai dimostrare il tuo valore a chi ti circonda. In ambito affettivo, non accettare qualcosa che non ti soddisfa pienamente ma datti da fare per ottenere un cambiamento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : in questa giornata ti sentirai bene ed in pace con te stesso. In ambito lavorativo ti sentirai sicuro ed utilizzerai al meglio le tue qualità. In ambito affettivo, i tuoi giochi potranno essere male interpretati dalla partner. Un consiglio: non essere avaro di spiegazioni!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : in questo periodo gli Astri ti consigliano di prestare particolare attenzione al tuo ambito economico. In ambito lavorativo ti sentirai un po' demotivato; reagisci! In ambito affettivo la tua partner ti farà una sorpresa con una cenetta molto romantica.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : in questa giornata potresti fare una nuova conoscenza che sarà molto importante per l'ampliamento o l'evoluzione del tuo settore professionale. In ambito affettivo, riuscirai a rendere felice la tua partner con un'uscita fuori programma in un luogo molto romantico.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : le cose iniziano a procedere come desideri tu, continua così! In ambito lavorativo, sarai aperto alle varie proposte di snellimento delle procedure burocratiche ed apporterai il tuo concreto contributo alle innovazioni. In amore, evita i toni troppo accesi e prendi le redini della situazione!

