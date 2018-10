Oroscopo di oggi lunedì 1 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 1 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 1 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In questa giornata, se vuoi ottenere qualcosa da lei mandale tante rose rosse quanti sono i tuoi desideri e magari invitala anche a vedere un film romantico. Nell'ambito delle amicizie, non pretendere troppo da chi ti circonda. Un consiglio: rinnova il tuo look.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Gli influssi astrali ti aiutano, sono quindi in arrivo grandi possibilità di miglioramento dal punto di vista economico e professionale. In ambito affettivo, ti mostrerai romantico e tenero nei confronti della tua partner. Se sei single, guardati bene intorno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Molte cose andranno per il meglio; avrai gioie nel lavoro, arriva una notizia positiva che ti riguarda, mentre in amore lei ti dirà che sei l'unico che le fa provare queste emozioni. Un consiglio: chiedile quante opportunità ha avuto per provarle queste emozioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro :

Potrai sognare liberamente di approdare a nuovi lidi, soprattutto in campo affettivo. Nel tempo libero, il tuo acume ti farà guadagnare una nuova occasione vantaggiosa dal punto di vista economico. Un consiglio: dedicati al tuo hobby preferito.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata, per evitare varie problematiche gli Astri ti suggeriscono di limitare la tua pignoleria. In ambito affettivo, dovrai superare un malessere interiore dettato da una tua convinzione. Un consiglio: sentiti libero di scegliere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine :

Dovrai resistere e contenerti per meglio raccogliere i frutti della tua semina. In ambito affettivo, potrai trascorrere questo week-end in un luogo che ami e dividerlo con la persona amata. Un consiglio: vai al lago.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Se stai cercando l'amore questo periodo risulta essere ottimo per te, farai una conoscenza in un modo insolito e sarai subito attratto dai suoi occhi. Nel tempo libero, una notizia ti rallegrerà perché potrai avere più spazi e spuntarla su qualcuno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione :

Avrai modo di schiarirti le idee e di avere delle buone evoluzioni in ambito professionale. In ambito affettivo, comprenderai al volo le esigenze della tua partner e ti farai in quattro per soddisfarle. Un consiglio: cerca di essere suo complice.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In questa giornata, favorito ancora dal Sole e da altri influssi planetari, avrai un'energia positiva e sarai ottimista nell'affrontare varie problematiche. In amore, gli astri ti consigliano di trascorrere questa fase lontano da occhi indiscreti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata avrai l'occasione per migliorare i rapporti familiari e per attenuare i toni accesi. Nel settore economico, fai attenzione perché sono previste più uscite che entrate. Nel tempo libero, evita di fidarti di chi non conosci per non cadere in un tranello.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

La noia e l'impazienza risultano essere dei deterrenti per te, hai esigenza di eventi nuovi ma per il momento nulla è all'orizzonte, soprattutto nel settore lavorativo. In ambito affettivo, gli Astri ti suggeriscono di essere meno inflessibile e più malleabile.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Avrai l'occasione per verificare chi sono i tuoi veri amici e chi merita di essere contraccambiato. In ambito affettivo, potresti ricevere da parte sua un atteggiamento ostile ed ingiustificato ma non devi preoccuparti, perché è solo una fase di abbattimento.

