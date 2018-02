Oroscopo di oggi lunedì 12 febbraio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 12 febbraio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 12 febbraio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Una cara amicizia in questa giornata cercherà di spronarti, soprattutto per farti uscire da questa fase introspettiva. In ambito lavorativo, ti sentirai stimolato a dare di più. In ambito affettivo, dovrai evitare di far pesare alla partner ogni suo difetto.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Ti sentirai a tuo agio in una situazione lavorativa molto complessa, saprai come muoverti e troverai subito la strada giusta. In ambito affettivo, sarai molto saggio e delicato nei confronti della partner. Un consiglio: sfrutta al meglio questa fase.



GEMELLI OROSCOPO OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Riceverai degli elogi inattesi che ti caricheranno di nuovo spirito di iniziativa. In ambito lavorativo, farai degli incontri importanti per il tuo lavoro e per la tua professione. In ambito affettivo, giocherai al gatto con il topo.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Parecchie cose non ti soddisfano e vorrai sempre di più. In ambito lavorativo raggiungerai un traguardo importante. In ambito affettivo, se sei single avrai modo di conquistare una nuova conoscenza. Un consiglio: parla poco della tua vita privata.



LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Sarai apprezzato per il tuo impegno e per la tua sincerità. In ambito lavorativo, sarai elogiato per un compito difficile condotto con grande professionalità. In ambito affettivo, potrai concederti delle pause per riflettere per evitare di commettere degli errori irreparabili.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Sarai facilmente irritabile anche se le cose vanno abbastanza bene. In ambito lavorativo, avrai un eccesso di pignoleria e criticherai tutti. In ambito affettivo, farai pressioni sulla partner per una decisione di vita in comune. Un consiglio: attendi ancora un po'.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Fai attenzione alle distrazioni, potresti perdere degli effetti personali. In ambito lavorativo, potrai ricevere una gratifica. In ambito affettivo, tutto va a gonfie vele con la partner. Un consiglio: rimani con i piedi per terra.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata saprai affrontare ogni cosa con grande determinazione. In ambito lavorativo, sarai apprezzato per la tua professionalità e competenza. In ambito affettivo, valuta attentamente una nuova conoscenza prima di arrenderti alle sue lusinghe!



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Scoprirai di aver avuto la stessa sensazione della partner riguardo ad un progetto futuro. In ambito lavorativo, ritroverai gli stimoli e nuova grinta grazie ad un grosso incentivo che ti arriverà da un superiore. Un consiglio: evita di adagiarti.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Anche se avrai voglia di oziare e di raccontare quello che hai fatto durante i giorni trascorsi, dovrai rimboccarti le maniche e lavorare sodo. In ambito affettivo, una sorpresa ti attende fra le mura domestiche e non saprai trattenere la tua gioia.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Se sei alla ricerca di una partner, in questa giornata avrai grandi occasioni per conoscere la persona adatta a te. In ambito lavorativo dovrai fare un accurato controllo e rivedere il tuo operato. Un consiglio: cerca di essere te stesso.



PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : Questa fase risulterà essere molto importante se vorrai prendere una decisione circa un'eventuale convivenza o unione matrimoniale. In ambito lavorativo, dovrai affrontare una persona spigolosa e ostile.



