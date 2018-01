Oroscopo di oggi lunedì 15 gennaio 2018: previsioni dei segni zodiacali

Oroscopo oggi lunedì 15 gennaio 2018: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 15 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per inziare al megli la settimana.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata il tuo umore cambierà repentinamente in positivo, grazie ad un gesto amorevole nei tuoi confronti da una persona che non ti aspettavi. In ambito lavorativo, saprai mettere radici in un ambiente nuovo. In ambito affettivo, ti sentirai bene anche da solo.



TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Tutto procede bene in questa giornata, godrai di un ottimo equilibrio psicofisico e chi ti circonda potrà beneficiarne. In ambito lavorativo, ti sembrerà di non essere all'altezza su un compito assegnato e chiederai consiglio. In ambito affettivo, trascorrerai una serata dolce e romantica.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Dovrai decidere cosa fare, soprattutto in ambito lavorativo, settore in cui ti si prospetterà una nuova e vantaggiosa opportunità di miglioramento. In ambito affettivo, se sei single, dovrai dedicare più tempo ai divertimenti e frequentare nuovi ambienti.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : In questa giornata ti sentirai particolarmente selettivo con le tue conoscenze. In ambito lavorativo, dovrai evitare decisioni improvvise ed essere prudente. In ambito affettivo, adotterai un atteggiamento molto delicato verso la partner.



LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Il tuo quotidiano non ti soddisfa del tutto e cercherai di movimentarlo in compagnia di qualche cara amicizia. In ambito lavorativo, il momento risulta essere favorevole. Un consiglio: batti il ferro finche' è caldo! In ambito affettivo, la fase è stabile.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : In questa giornata ritroverai la serenità nel tuo ambito familiare. In ambito lavorativo, l'atmosfera risulta essere armonica e ricca di novità positive. In ambito affettivo, dovrai evitare le provocazioni per migliorare anche in futuro la qualità del tuo rapporto.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : È probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito ad un litigio. In ambito lavorativo, avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti dei momenti di relax. In ambito affettivo dovrai stringere i denti ed incassare le istigazioni di lei, raggiungerete presto un chiarimento.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : In questa fase avrai una mente molto fervida e sarai in grado di fronteggiare tutto senza nessuno sforzo. In ambito lavorativo, avrai modo di dimostrare il tuo valore. In ambito affettivo, sono probabili nuove avventure che ti alletteranno parecchio.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Avrai modo di alimentare le tue entrate grazie ad una nuova opportunità che ti si presenterà in questa fase. In ambito lavorativo, imporrai il tuo volere ad ogni costo. In ambito affettivo, sarai favorito soprattutto se sei ancora single. Un consiglio: cambia look.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Il tuo umore risulta essere rinnovato, ed in questa giornata agirai con molta creatività; con il tuo talento saprai colpire chi ti circonda. In ambito lavorativo, riuscirai a scaricare le tensioni e a vivere meglio. In ambito affettivo, avrai una vena romantica che la partner apprezzerà.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : In questa giornata, nel tuo ambito lavorativo riuscirai a collaborare in modo più che soddisfacente con chi ti circonda. In ambito affettivo, ti basterà uno sguardo per trovare la giusta intesa con la persona che ami. Un consiglio: non dare niente per scontato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : Sarà molto importante per te, essere pratico ed indipendente nelle scelte, soprattutto dovrai cercare di non farti condizionare da chi ti vuole bene. In ambito lavorativo, dovrai mantenere il ritmo e cercare di vincere lo stress. In ambito affettivo, si prevede una serata ricca di imprevisti piacevoli.



