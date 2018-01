Oroscopo di oggi lunedì 22 gennaio 2018: previsioni astrali inizio settimana

Oroscopo oggi lunedì 22 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 22 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata e iniziare la settimana col favore delle stelle. Ecco l'orosocopo di lunedì.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In ambito lavorativo riacquisterai la fiducia in te stesso grazie ad un evento imprevisto che ti farà guadagnare gli elogi di chi ti circonda. In ambito affettivo, dovrai cercare di non essere troppo pignolo se vorrai passare una serata romantica con la partner.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : In questa giornata, in ambito lavorativo riuscirai a trovare facilmente l'intesa con chi ti circonda e le tensioni degli ultimi tempi si allenteranno. In ambito affettivo, se hai concluso da poco una relazione di coppia, è probabile che lei si faccia avanti.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Sarai tentato di dare un taglio netto al tuo passato. In ambito lavorativo, cercherai nuovi percorsi che stimolino la tua esigenza di primeggiare. In ambito affettivo, tasterai bene la situazione prima di affrontare qualsiasi argomento con lei/lui.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Avrai modo di tirare le somme e di compiacerti per i risultati che hai ottenuto in ambito professionale, che vanno ben oltre le tue aspettative. In ambito affettivo, ti sentirai più pretenzioso nei confronti della partner. Un consiglio: non esagerare.



LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : È tempo di effettuare dei cambiamenti, magari iniziando con l'eliminare vecchi rancori. In ambito lavorativo, dovrai evitare di spazientirti se i tempi saranno diversi da quelli che ti eri prefissato. In ambito affettivo, ottima fase per il tuo rapporto.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : La tua impazienza oggi potrebbe farti fare passi azzardati, cerca di mantenere la calma e di contenere il tuo istinto. In ambito lavorativo, sarai particolarmente disponibile e ricettivo. In ambito affettivo, in questa fase è consigliabile un momento di riflessione.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : In questa giornata gli Astri ti suggeriscono di tenerti pronto a cogliere qualsiasi nuova opportunità, soprattutto se stai cercando un lavoro o se vuoi modificare la tua attuale professione. In ambito affettivo, sarai molto coinvolgente.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione: In questa giornata, gli Astri suggeriscono la possibilità di qualche tensione nel tuo ambito lavorativo; ne uscirai vincente se saprai dosare correttamente silenzi ed interventi. In ambito affettivo, potrai concederti degli svaghi con la persona amata fuori dalla routine quotidiana.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Dovrai essere diplomatico e convincente, per ottenere un avanzamento professionale. In ambito affettivo, potresti stancare la partner con le tue continue insinuazioni sul suo comportamento. Un consiglio: evita di essere scortese.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Oggi potrai concludere un affare molto importante, cerca però di non fare troppi esperimenti. In ambito lavorativo, darai il meglio di te stesso e ti attrarrà l'insolito. In ambito affettivo, cercherai di tamponare le afflizioni di questa fase.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Non riuscirai a comprendere l'atteggiamento scostante di qualcuno che collabora con te in ambito lavorativo, forse le cause sono da ricercarsi in una vecchia discussione. In ambito affettivo, cercherai la comprensione della partner e dissiperai le tue malinconie.

.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci: Dovrai riflettere a lungo prima di agire, soprattutto nelle problematiche di tipo sentimentale. In ambito lavorativo, il periodo risulta essere buono e solido. In ambito affettivo, le tue domande potrebbero scatenare le sue ire. Un consiglio: impara a fingere.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 22 gennaio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani