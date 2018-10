Oroscopo di oggi lunedì 22 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 22 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 22 ottobre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai coinvolto in una nuova iniziativa da parte di un'amicizia, seguila. In ambito affettivo potresti sentirti mal ricambiato dalla partner perché vorresti che lei seguisse le tue linee. Un consiglio: forse è il caso che segui le sue.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Potrai distoglierti dagli impegni lavorativi soliti e fare una piccola vacanza in un luogo poco affollato, magari con le persone care o i familiari. In ambito affettivo, sarai più tenace del solito e non ti farai condizionare da nessuno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti vivere dei momenti di tensione nell'ambito delle tue amicizie. In ambito affettivo, ti si prospetta l'opportunità di trovare le parole giuste per farle capire il tuo amore e la tua passione. Un consiglio: dedicale una canzone.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Questa giornata non risulta essere molto felice per le comunicazioni, quindi potresti ricevere delle notizie fastidiose che indirettamente riguardano il tuo ambito lavorativo. In ambito affettivo, avrai voglia di essere te stesso e questo gioverà molto al rapporto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata, gli influssi planetari ti aiutano nell'amore, quindi sono favorite le nuove unioni che nascono sotto una buona stella. Nel tempo libero, inizierai a coltivare una nuova passione. Un consiglio: gestisci bene il tuo tempo!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Sarai particolarmente disponibile al dialogo e accetterai di buon grado le proposte che ti verranno fatte nell'ambito delle amicizie. In amore, riuscire a dare alle volte è più importante che ricevere. Un consiglio: non prenderti troppo sul serio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Potrai trascorrere del tempo con i tuoi familiari ed i tuoi cari e magari essere coccolato e servito come tu ami. Nel tempo libero, nulla riuscirà a frenare i tuoi slanci ed avrai anche l'opportunità di fare nuove conoscenze importanti per il tuo lavoro e per la tua professione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Si annuncia un periodo propizio per i tuoi affetti; dovrai soltanto fare attenzione al tuo intimo, che rischia di farti apparire troppo autoritario agli occhi della partner. Se sei single, osserva più attentamente una persona che ti è vicina e che fa parte delle tue amicizie.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Ti sentirai molto attivo e propenso a capovolgere la tua vita sociale, approfitta di questo momento per instaurare nuove amicizie che rimarranno nel tuo quotidiano. In ambito affettivo, evita di esprimere pareri che non sei certo siano pienamente condivisi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Gli influssi planetari ti proteggono da tutto: la tua bravura avrà il giusto riscontro e conquisterai la stima di chi conta. In ambito affettivo, dovrai concedere più fiducia alla tua partner. Un consiglio: non dubitare delle sue capacità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Un'amicizia ti sarà particolarmente vicina e ti aiuterà a fare le scelte giuste verso la persona amata. Nel tempo libero, potrai organizzarti e porre le basi per un futuro lavorativo vincente. Un consiglio: studia un nuovo metodo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Gli Astri suggeriscono di programmare meglio le tue scadenze per evitare sorprese. In ambito affettivo, goditi la vita e metti da parte le gelosie che non sono motivate. Un consiglio: passa più tempo a contatto con la natura.