Oroscopo di oggi lunedì 23 aprile 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 23 aprile: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 aprile: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata dovrai sostenere una piccola discussione. In ambito lavorativo, riuscirai a dire le cose che pensi e non temerai nessuno. In ambito affettivo, sarai stimolato da un suo nuovo look trasgressivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Toro: Non lasciarti convincere dal tuo stato d'animo che potrebbe suggerirti cose spiacevoli, perché in realtà avrai modo di fronteggiare tutto. In ambito lavorativo, farai colpo per le tue iniziative. In ambito affettivo, avrai modo di sorprendere la tua partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : Dovrai fare attenzione alle tue spese personali ed evitare di accollarti troppi debiti. In ambito lavorativo, troverai gli strumenti giusti per convincere anche gli scettici. In ambito affettivo, avrai voglia di uscire e divertirti in compagnia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Cancro : Un incontro imprevisto ti metterà a disagio perché non saprai come dileguarti. In ambito lavorativo, potrai sfruttare a tuo vantaggio la situazione di oggi e ottenere un buon risultato. In ambito affettivo, lei ti farà una scenata di gelosia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Leone : Dovrai evitare di insistere sui tuoi atteggiamenti poco disponibili e cercare invece di aprirti al dialogo. In ambito lavorativo, sarai particolarmente attento e non mancherai di seguire tutto nei minimi particolari. In ambito affettivo, renderai instabile il tuo rapporto caricandolo di tensione e di nervosismo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Avrai la possibilità di decidere come investire i tuoi risparmi, gli Astri ti consigliano di ponderare bene le tue scelte. In ambito lavorativo, potrai contare su parecchi appoggi da parte dei colleghi e tutto andrà bene. In ambito affettivo, ritroverai una grande armonia di coppia

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : Sarai molto meticoloso e questo ti favorirà nei progetti a lunga scadenza. In ambito lavorativo, sarai talmente preso dalle varie incombenze professionali che rischi di dimenticarti di un impegno importante preso tempo addietro. In amore, cercherai di eludere le sue domande.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : Oggi cercherai in tutti i modi di farti perdonare da una persona piuttosto risentita nei tuoi confronti. In ambito lavorativo, sarai prezioso per l'aiuto che saprai dare ad un tuo collega in difficoltà. In ambito affettivo, sarai alle prese con una partner molto determinata

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Avrai modo di vivere intensamente questa fase e di prendere le decisioni giuste. In ambito lavorativo, avrai una volontà ferrea e ti imporrai senza complicazioni. In ambito affettivo, proverai nuove emozioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Con il favore degli Astri, la giornata odierna risulta positiva in tutti i settori: avrai modo di spaziare e di renderti unico per le tue iniziative. In ambito lavorativo, saprai trarre vantaggio da una situazione difficoltosa. In ambito affettivo, sarai brillante e ricco di brio.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Potrai spezzare la monotonia incontrando amici di vecchia data. In ambito lavorativo, avrai l'opportunità di dedicarti con più calma ai tuoi progetti. In ambito affettivo, la guarderai con occhi diversi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata sarai molto persuasivo e riuscirai a convincere anche gli scettici. In ambito lavorativo, visti i vari impegni, avrai poco tempo per te stesso: cerca di sfruttarlo al meglio! In ambito affettivo, dovrai evitare le insinuazioni.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 19 aprile 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani