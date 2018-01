Oroscopo di oggi lunedì 29 gennaio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 29 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 29 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata e iniziare la settimana alla grande.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Vivrai questa fase in maniera molto tranquilla. In ambito lavorativo, evita di essere troppo sbrigativo, potresti omettere di fare qualcosa. In ambito affettivo, una nuova conoscenza ti farà viaggiare con la fantasia. Un consiglio: non andare troppo lontano.



TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Oggi ti sentirai nel pieno delle tue energie e non dovrai faticare per portare avanti i tuoi impegni, sia in ambito privato che professionale. In ambito affettivo, senti la necessità di rinnovare la tua vita sentimentale ma non vuoi prendere decisioni drastiche.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli: Sarai molto indaffarato, ma avrai molta voglia di fare. In ambito lavorativo, saranno apprezzati la tua puntualità ed il tuo impegno. In ambito affettivo, darai prova di solidità e di comprensione. Un consiglio: non rivangare il passato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Prima di convincere gli altri, dovrai convincere te stesso che quello che stai facendo è ciò che desideri. In questa giornata avrai una buona intuizione che ti aiuterà a non commettere errori. In ambito affettivo, le tue doti di seduttore saranno irresistibili.



LEONE OROSCOPO DI OGGI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : In questa fase risulti essere facilmente irritabile e vorrai fare tutto da solo. In ambito lavorativo, vorrai agire con una certa indipendenza. In ambito affettivo, metterai i puntini su tutto quello che ti dirà. Un consiglio: accetta il confronto.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Sarà difficile non assecondare le necessità della partner perché lei saprà come convincerti. In ambito lavorativo, curerai meglio i tuoi interessi e riuscirai ad affrontare gli impegni con molta grinta. Un consiglio: non essere brontolone.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Riceverai una proposta entusiasmante che potrà cambiare il tuo futuro economico. In ambito lavorativo, avrai grandi opportunità per migliorare la tua situazione attuale. In ambito affettivo, non dovrai sottovalutare l'intelligenza della tua partner.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : Ti si ripresenterà un occasione vantaggiosa, quindi cerca di sfruttarla al meglio. In ambito lavorativo, raggiungerai un traguardo inatteso. In ambito affettivo, si rafforza l'intesa con la partner. Un consiglio: concediti degli svaghi.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario: Non sembra questa la giornata giusta per fare grossi investimenti, quindi se hai quest'intenzione le Stelle ti consigliano di rimandare. In ambito affettivo, cerca di dissipare i tuoi dubbi sulla partner e vivi il tuo rapporto serenamente.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Oggi in ambito lavorativo dovrai evitare di dare peso alle chiacchiere dei tuoi colleghi ed andare avanti senza sosta. In ambito affettivo, cercherai un modo nuovo per dimostrare il tuo affetto alla partner. Un consiglio: non farti vincere dall'emozione.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Sentirai l'esigenza di nuove alternative che possano alimentare le tue entrate. In ambito lavorativo, ti ritaglierai degli spazi per aver modo di affrontare nuove opportunità. In ambito affettivo, evita di curiosare nei suoi oggetti personali.

PESCI OROSCOPO DI OGGI OGGI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata potrai beneficiare di una grande serenità ed avrai modo di ponderare meglio ogni tua scelta. In ambito lavorativo, conoscerai meglio una persona che collabora con te e stringerete un nuovo rapporto d'amicizia. In amore, non è il momento di prendere alcuna decisione.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 29 gennaio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani