Oroscopo di oggi lunedì 7 maggio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 maggio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 7 maggio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : I transiti planetari risultano essere benefici ed in questa fase nulla turberà i tuoi affetti. In ambito lavorativo, le prospettive sono ottime e le finanze migliorano grazie al tuo impegno e alla tua dedizione. In ambito affettivo, evita la gelosia e l'eccessiva curiosità.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Sarai molto raffinato e conquisterai l'attenzione delle persone che ti circondano. In ambito lavorativo, il tuo ingegno ti aiuterà in un compito difficile. In ambito affettivo, sarai corteggiato da una nuova conoscenza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : È probabile che oggi tu debba prendere una decisione molto importante in merito ad un'amicizia. In ambito lavorativo, agirai con grande diplomazia. In ambito affettivo, saprai come rimuovere ogni malessere fra te e la persona amata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : Questa fase sarà altalenante, ma ci saranno comunque parecchie sorprese piacevoli. In ambito lavorativo, è probabile una piccola nube passeggera. In ambito affettivo, approfitterai di un piccolo inconveniente per prolungare una situazione piacevole.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : Dovrai evitare le esagerazioni e cercare un compromesso per ogni evenienza. In ambito lavorativo, non dovrai prendertela se le attese non saranno quelle preventivate. In ambito affettivo, avrai modo di recuperare e di chiarire un malinteso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Non dovrai essere troppo intransigente e dovrai cercare delle vie alternative. In ambito lavorativo, non dovrai preoccuparti delle piccole battute d'arresto. In ambito affettivo, riconoscerai i tuoi limiti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : Ti sentirai sereno e questo ti renderà disponibile verso chi ti circonda. In ambito privato avrai un grande carisma, che affascinerà tutte le tue amicizie. In ambito affettivo, ti sentirai sicuro dei suoi sentimenti e vorrai rendere più stabile il vostro rapporto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : Avrai modo di vincere le ostilità superando la pigrizia e cambiando il tuo modo di gestirti. In ambito lavorativo, avvertirai una grande crescita e ti sentirai vicino alla realizzazione di un tuo obiettivo. In amore, la partner cercherà nuovi riscontri sulla tua sincerità.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Sarai spronato da una cara amicizia a fare dei passi più grandi di te, ma avrai il suo valido appoggio. In ambito lavorativo, ci saranno dei cambiamenti repentini che risulteranno per te vantaggiosi. In ambito affettivo, vivrai con lei delle sensazioni molto belle.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : I tuoi amici si sentono un po' trascurati, coinvolgili di più! In ambito lavorativo, risulta essere saggio ascoltare le persone con più esperienza. In ambito affettivo, sarai molto spiritoso e divertirai con la tua simpatia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Avrai modo di conquistare una nuova amicizia che sicuramente ti accompagnerà per una lunga fase della tua vita. In ambito lavorativo avvertirai un grande bisogno di serenità, sarai accondiscendente con i tuoi partner lavorativi e troverai soluzione ad ogni incomodo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci: In questa giornata non vorrai ascoltare nessuno perché sarai convinto di essere nel giusto, soprattutto nel tuo ambito lavorativo: cerca comunque di non essere scontroso! In ambito affettivo, desidererai fare una vacanza con lei e gliene parlerai.

