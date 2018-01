Oroscopo di oggi lunedì 8 gennaio 2018: previsioni astrali dello zodiaco

Oroscopo oggi lunedì 8 gennaio, i suggerimenti delle stelle su tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 8 gennaio per i segni dello zodiaco: ecco come affrontare questo inizio di settimana al meglio.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Avrai a che fare con una persona insistente che non vorrà sentire ragioni e questo ti farà mettere in discussione il tuo futuro professionale. In ambito affettivo, vivacizza l'ambiente con qualcosa di nuovo ed insolito: lei ne sarà entusiasta!



TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Sarai rasserenato da pensieri positivi, in questa fase le cose infatti sembrano andare abbastanza bene. In ambito lavorativo, le difficoltà si allontanano ed avrai più certezze. In ambito affettivo, dovrai guardarti attorno perché hai già quello che stai cercando.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Ti accorgerai che una persona cara ti dirà delle bugie, e questo ti farà dubitare della sua serietà. In ambito lavorativo sarai stimolato dalla fase attuale, che ti offre numerose prospettive. In ambito affettivo, saprai come convincere la persona amata.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Un evento lieto ti farà dimenticare le fatiche che hai affrontato in questo periodo, soprattutto in ambito lavorativo, settore in cui non sei riuscito a concederti uno spazio personale. In ambito affettivo, gli Astri ti suggeriscono di tenere d'occhio il tuo istinto.



LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Nulla riuscirà a frenarti e andrai a ruota libera. In ambito lavorativo, dovrai cercare di non irritare chi collabora con te, rischi di essere surclassato. In ambito affettivo, evita le rivalità, potresti danneggiare il tuo rapporto. Un consiglio: dai il meglio di te stesso.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Ritroverai un ottima forma grazie ad una notizia lieta che ti farà sperare bene. In ambito lavorativo, avrai modo di sperimentare nuove opportunità. In ambito affettivo, sarai incoraggiato da una sua iniziativa ed apprezzerai la sua presenza nei momenti difficili.



BILANCIA OROSCOPO DI DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Veramente eccezionale questa giornata, promettente in amore ma anche nel lavoro, che sia un incontro che ha a che fare con il tuo ambiente lavorativo? Le stelle ti consigliano di non trascurare nulla di quello che ti riserverà questa fase perché sarai molto favorito.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Avrai modo di crescere professionalmente e di apportare un grande rinnovamento, utile per la tua carriera e per il tuo prestigio. In ambito affettivo, vivrai una fase piuttosto statica e nulla riuscirà ad accontentarti fino in fondo. Un consiglio: cerca sempre nuovi stimoli!



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : In questa giornata un evento ti farà ricordare una relazione finita. In ambito lavorativo, sarai interessato a tutte le iniziative. In ambito affettivo, dovrai cercare di andare maggiormente incontro alle esigenze della partner. Un consiglio: non rivangare troppo nel passato!



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : In questa giornata vorrai trascorrere il tuo tempo libero in compagnia di amicizie di vecchia data, che ultimamente avevi perso di vista. In ambito lavorativo, potrai ricevere una gratifica inaspettata. In ambito affettivo, le dirai tutto quello che pensi.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Non aspettare che siano gli altri a dirti quello che devi fare ma cerca di stupirli dimostrando loro che sai anche essere creativo quando lo desideri. In ambito affettivo, fase lieta in famiglia. Un consiglio: apprezza la tua partner.



PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : Troverai molto stimolante dedicarti ad un tuo hobby e cercherai di non farti scoprire soprattutto in ambito lavorativo. In ambito affettivo le chiacchiere alle volte possono arrecare danno, quindi evita di fare confidenze troppo intime sul tuo rapporto o comunque scegli attentamente i tuoi interlocutori!

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 8 dicembre 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani