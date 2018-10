Oroscopo di oggi lunedì 8 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 8 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 8 ottobre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Dovrai esaminare bene le proposte che ti verranno fatte: potrebbero nascondere delle insidie ed allontanarti dai tuoi obiettivi, quindi fai un percorso di introspezione ed ascolta il tuo istinto. In ambito affettivo, esamina quello che lei ti dice perché contiene una grande prova d'amore

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Le stelle sono favorevoli in tutti i settori. Nel tempo libero, le tue iniziative avranno successo. In amore, esprimerai i tuoi sentimenti con chiarezza e grande sensibilità. Un consiglio: evita di bere troppi caffè.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il tuo partner ti darà un valido aiuto ed ottimi consigli su come risolvere una questione di lavoro. In ambito affettivo, saprai essere molto dolce e accattivante con una persona conosciuta da poco. Un consiglio: fagli un regalo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Le stelle ricevono influssi benefici, quindi il rapporto con la partner vivrà momenti magici ed irripetibili. In ambito lavorativo, dovrai evitare la fretta ed essere più convincente. Un consiglio: inizia con l'essere puntuale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Tutto dipende da te: cerca di essere ottimista ed affronta questa fase con determinazione senza farti abbattere dalle difficoltà. In ambito affettivo, non prendere in considerazione gli atteggiamenti mutevoli del tuo partner: è soltanto un po' scontento.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Sarai più saggio del solito e non reagirai alle provocazioni che ti verranno fatte. In ambito affettivo, il tuo partner pretenderà dei chiarimenti circa degli eventi che gli hai tenuto nascosti. Un consiglio: cerca di essere sincero.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Se hai avuto un litigio con il partner hai buone possibilità di appianare i dissapori, quindi cerca di non essere ostinato se non vuoi peggiorare la situazione. In ambito lavorativo, potrai concederti una pausa di meritato relax.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Potrai ricevere un invito in un ambiente molto prestigioso; magari approfittane per comprarti qualcosa di nuovo, un vestito o un accessorio, potresti fare ottimi incontri per il tuo lavoro. In ambito affettivo, il tuo partner ti farà capire quanto ti ama in tutti i modi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Potrai concludere dei buoni affari e ottenere delle ottime gratificazioni nel lavoro. In amore devi fare attenzione a non sopravvalutare i consigli che ti danno gli amici, potrebbero farti reagire in modo spropositato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Gli Astri ti consigliano di cogliere ogni occasione propizia a migliorare i tuoi rapporti interpersonali. In ambito affettivo, sciogli l'atmosfera tesa con un nuovo atteggiamento, magari più ironico. Un consiglio: mostrati per come sei.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Ti si profilano importanti decisioni professionali ed avrai un'occasione unica per incrementare i tuoi guadagni. In amore, un turbamento può farti dire cose che non pensi. Un consiglio: evita di essere superficiale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Avrai ottime occasioni per fare cose nuove e piacevoli; gli influssi planetari ti favoriscono soprattutto nel settore affettivo rendendoti affascinante e portandoti a facili conquiste. Nel tempo libero, coltiverai nuovi contatti vantaggiosi per i guadagni.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 8 ottobre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani