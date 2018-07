Oroscopo di oggi lunedì 9 luglio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 9 luglio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 luglio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In ambito affettivo, riceverai un invito da una nuova conoscenza: cerca di essere te stesso, sarai pieno di fascino. Nel tuo tempo libero, non affidarti al caso, ma cerca di pianificare i tuoi programmi: sarà un fine settimana ricco di impegni molto stimolanti. Un consiglio: non farti sopraffare dalla stanchezza: rischi di essere scontroso.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : In questo fine settimana hai ottime chance nella sfera privata: potresti fare un piccolo viaggio ed avere l'opportunità di divertirti e anche di trascorrere momenti di relax e tranquillità, da solo o in compagnia. Un consiglio: apprezza le piccole cose!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : In questo fine settimana le Stelle ti suggeriscono di non isolarti, e di contattare gli amici e le persone a te care per passare queste giornate in piacevole compagnia. Nel tempo libero, avrai l'opportunità di dedicarti ad una tua passione che ultimamente avevi un po' trascurato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : In questo fine settimana riuscirai ad allontanare i pensieri negativi, raggiungendo un'ottima energia psicofisica. Nel tempo libero avrai la possibilità di visitare posti nuovi e conoscere diverse persone. In ambito affettivo il rapporto con chi ami potrebbe riservarti una piacevole novità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : È in arrivo per te una fase particolarmente piacevole ed avrai la possibilità di sbizzarrirti nei tuoi hobby. In ambito affettivo, cerca di non essere troppo geloso: susciteresti del malessere intorno a te, che rischierebbe di rovinare una piacevole armonia. In questo fine settimana, sarai particolarmente affascinante, e saprai stupire con la tua eleganza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : In questo week end è probabile che tu venga coinvolto in un'iniziativa che ti vede protagonista. In ambito affettivo troverai il modo migliore per far capire alla persona che ami ciò che provi per lei. Un consiglio: non reagire alle provocazioni!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : In questo week end, grazie agli influssi benefici delle Stelle, avrai con la partner un'ottima intesa. Nel tempo libero sarai pervaso da un'energia benefica e una grande voglia di fare; ti dedicherai alle tue passioni e ritroverai il piacere di praticare uno sport.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : In ambito affettivo, non accetterai prevaricazioni di alcun genere e vorrai affrontare una discussione seria e onesta con la tua partner. Evita di prendertela con lei che non c'entra. In ambito lavorativo, avvertirai una grande esigenza di cambiamento, vorrai trovare un nuovo lavoro che soddisfi le tue qualità innovative, ma il momento non è propizio.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Molto rilassante questo fine settimana che trascorrerai lontano dalla mischia vacanziera. Se invece lavorerai, ti tufferai a capofitto nel tuo lavoro. Se sei single, avrai ottime chance di frequentare nuovi ambienti e di fare nuove amicizie.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : In questo fine settimana si prevede una fase piuttosto serena, che ti permetterà di rilassarti come desideri. In amore, avrai la possibilità di dedicare parte del tuo tempo libero alla partner; la fase è propizia per organizzare una breve gita. Un consiglio: non trascurare le vecchie amicizie!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : In questo fine settimana avrai voglia di rilassarti e di pensare un po' a te stesso, dedicandoti alle tue attività preferite. In amore, i tuoi desideri saranno esauditi e tutto procederà per il meglio. Un consiglio: non trascurare le amicizie!

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : In questo fine settimana avrai un'ottica positiva e tutte le tue problematiche svaniranno lasciando il posto all'ottimismo. In ambito affettivo, porterai una ventata di freschezza al tuo rapporto e riuscirai a scacciare i pensieri negativi che turbavano la vostra serenità.

