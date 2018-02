Oroscopo di oggi martedì 13 febbraio 2018: previsioni dei segni zodiacali oggi

Oroscopo oggi martedì 13 febbraio: le previsioni astrali di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 13 febbraio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In questa fase le Stelle ti suggeriscono di controllare bene le tue entrate e le tue uscite, soprattutto per non intaccare troppo il tuo bilancio personale. Bene in ambito lavorativo. Nel settore affettivo, riceverai delle proposte interessanti.



TORO OROSCOPO DI OGGI DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Tentennerai su una decisione che dovrai prendere nel tuo ambito professionale, evita di essere precipitoso e valuta bene le varie opportunità. In ambito affettivo, evita di dire sempre quello che pensi e cerca di addolcire il tuo modo di esprimerti.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : La giornata odierna risulta essere fortunata per gli investimenti e per i grossi acquisti. In ambito lavorativo, avrai delle note di merito per il tuo comportamento serio e perspicace. In ambito affettivo, avrai più fiducia dalla partner.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : In ambito lavorativo è probabile un turbamento per un atteggiamento fastidioso di un tuo superiore nei tuoi confronti. In ambito affettivo, dovrai evitare di buttarti alla cieca dinanzi alla prima occasione perché quest'atteggiamento non ti sarebbe di grande aiuto.



LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Fase molto intensa in ambito lavorativo, potrai finalmente raggiungere i traguardi che insegui da tempo e nuovi stimoli si affacciano all'orizzonte. In ambito affettivo, un'amicizia cercherà di trascinarti in una serata insolita. Un consiglio: accetta se sei single.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Potresti sentirti un po' stanco a causa degli eccessivi impegni lavorativi, comunque quello che farai sarà ben valutato e remunerato. In ambito affettivo, non ci saranno ostacoli e tutto procederà bene. Un consiglio: non impigrirti.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Sarai molto dinamico ed un'energia positiva ti condurrà ad esprimerti al meglio e senza timori. In ambito lavorativo, guadagnerai la stima di una persona che conta. In ambito affettivo, qualcosa potrebbe non procedere bene perché la tua partner si sente trascurata.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Sarai un po' incerto sul da farsi perché non sei molto convinto di muoverti nel modo consono. In ambito lavorativo, una nuova proposta allettante ti renderà allegro ed euforico. In ambito affettivo, non saprai resistere alle sue provocazioni.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Devi cercare di migliorare il tuo impegno se vorrai ottenere il plauso di chi ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo, desidererai maggiore complicità dalla tua partner anche se le sue titubanze talvolta ti rendono scontento. Un consiglio: non essere drastico!



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Un tuo genitore ti aiuterà a risolvere un problema quotidiano. In ambito lavorativo, trarrai molti vantaggi nelle nuove iniziative. In ambito affettivo, ritroverai un ottimo equilibrio ed avrai una grande armonia con la tua partner.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Giocare non può esserti di aiuto, soprattutto in ambito lavorativo, quindi cerca di essere chiaro con chi ti circonda. In ambito affettivo, ti accorgerai di non essere più al centro delle sue attenzioni e questo ti deluderà parecchio.



PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata sarai particolarmente impegnato nel tuo ambito lavorativo: anche se i tempi ti sembrano lunghi, non arrenderti e prosegui nel tuo percorso. In ambito affettivo le attenzioni di qualcuno ti faranno sognare, anche se stai già vivendo una relazione di coppia!



Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 13 febbraio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani