Oroscopo di oggi martedì 17 luglio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 17 luglio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 luglio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In ambito affettivo questo è il momento giusto per mettersi in mostra, soprattutto se non hai ancora trovato l'anima gemella. Cerca di essere chiaro e dimostra la tua onestà. In ambito lavorativo, dovrai riflettere parecchio prima di fare una scelta azzardata.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Toro: In questa giornata dovrai cercare di capire come si muovono le cose nel tuo ambito lavorativo per prevenirle ed affrontarle. In amore, dovrai essere giudizioso e complice della tua partner: trascorrerai così una bella serata ricca di momenti di intimità e di tenerezza. Un consiglio: rafforza le tue energie psicofisiche.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli: Oggi in ambito affettivo avrai un intimo equilibrato ed armonico che ti permetterà di raggiungere un ottimo status quo nel tuo rapporto di coppia e di rasserenarla. In ambito lavorativo, riceverai una gratifica inaspettata e questo ti farà sentire più disponibile nei confronti dei tuoi colleghi e più fiducioso nel tuo futuro professionale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : La Luna con i suoi raggi ti irradia benevolmente, suggerendoti i giusti percorsi da prendere nel lavoro. In amore, la tua grande capacità di comunicare e di importi ti offrirà ottime nuove facendoti superare gli ostacoli. Un consiglio: sii onesto con te stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Leone: Avrai una grande necessità di concretezza e chiederai consigli a tutte le persone care per evitare di commettere errori. In ambito lavorativo, si profilano delle occasioni vantaggiose di investimento e non dovrai fartele sfuggire. In ambito affettivo sono facili dei disaccordi con la partner per un tuo eccessivo desiderio di indipendenza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine: Non dovrai ascoltare i pettegolezzi perché rischi di vivere una fase infelice senza motivo. In ambito lavorativo, dovrai stare molto attento ai tiri mancini che ti potranno arrivare da persone invidiose. In ambito affettivo, avrai voglia di rendere più vivace questa fase e prenderai delle iniziative piacevoli che rallegreranno la partner.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia: Oggi mostrati diplomatico con i tuoi interlocutori: otterrai buoni risultati. In ambito lavorativo, dovrai rispettare i tuoi impegni ed evitare di prendere tempo. In ambito affettivo, avrai un atteggiamento amorevole nei confronti della partner e saprai lusingarla con frasi dolci e romantiche.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : Ancora qualche difficoltà da affrontare per il tuo segno, soprattutto di ordine pratico lavorativo: forse è necessario ascoltare i consigli che ti vengono dati! In ambito affettivo, si consolida la tua relazione e potrai prendere decisioni importanti per il futuro.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario: In ambito affettivo dovrai riflettere circa una scadenza che riguarda te e la partner, ed ogni suo suggerimento ti renderà nervoso; non dirle cose ingiuste! In ambito lavorativo, dovrai riflettere a lungo prima di affrontare le grandi decisioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno: Oggi in ambito affettivo avrai il favore degli Astri e dopo molte complicazioni riuscirai a ritrovare un'ottima serenità e a mettere le ali al tuo rapporto di coppia. In ambito lavorativo, sarai molto giudizioso nell'intraprendere un nuovo percorso e rimarrai saldo nei tuoi principi evitando di farti influenzare da altri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : In questa giornata ti sentirai poco disponibile nei confronti del prossimo, qualcosa non ti soddisfa completamente nel tuo quotidiano lavorativo. In amore, la tua partner non chiede altro che il tuo affetto. Un consiglio: sii più aperto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : Se ti dimostrerai disponibile in ambito lavorativo, oggi potresti avere da un tuo superiore un incarico molto importante per il tuo futuro professionale: non lasciarti sfuggire questa opportunità. In amore, l'insistenza della partner ti renderà intrattabile.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 17 luglio 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani