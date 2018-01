Oroscopo di oggi martedì 2 gennaio 2018: previsioni dei segni zodiacali

Oroscopo oggi martedì 2 gennaio: le previsioni astrali segno zodiacale per segno zodiacale



Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 2 gennaio: ecco i consigli delle stelle per i dodici segni zodiacali. Spunti e suggerimenti per fare di oggi un giorno speciale



ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : oggi gli Astri suggeriscono la necessità di scendere ad un compromesso se desideri evitare complicazioni in ambito lavorativo. In amore, sceglierai di cedere alle lusinghe di una nuova partner e lascerai che sia lei a condurre il gioco.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : il dialogo sarà l'arma vincente di questa tua giornata, quindi venditi bene e dai il meglio di te stesso! In ambito lavorativo, dovrai assumerti delle nuove responsabilità e ne sarai contento. In ambito affettivo, lei accarezza l'idea di dividere la vita con te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : alcuni aspetti astrologici favorevoli ti permetteranno di attenuare le tensioni e vivere meglio. Nel lavoro, riuscirai a metterti in linea con le esigenze del tuo ambiente professionale. In ambito affettivo, avvertirai una profonda attrazione verso qualcuno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : gli Astri ti consigliano di non reagire ad una provocazione che ti arriverà in ambito professionale, aspetta con pazienza gli eventi e vedrai che risolverai ogni cosa. In ambito affettivo, deciderai di cambiare il tuo modo di rapportarti con lei per evitare litigi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : guarda al tuo futuro affettivo con ottimismo perché le novità non tarderanno ad arrivare e tu dovrai essere pronto ad afferrarle. In ambito lavorativo, dedicati a qualcosa di nuovo e lascia agli altri i grattacapi. Un consiglio: fallo con classe.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : ritroverai una certa serenità ed avrai ottimi motivi per raggiungere un compromesso con un'amicizia. In ambito affettivo, una discussione accesa con la partner rischia di mettere in crisi il vostro rapporto. Un consiglio: evita la drasticità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : una piccola contrarietà in ambito affettivo rischia di renderti di umore pessimo nei confronti della tua partner, cerca di non prendertela e tutto si risolverà in fretta! In ambito lavorativo, riceverai una notizia positiva circa un avanzamento professionale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : in questa giornata ti sentirai in armonia con te stesso, soprattutto grazie all'andamento del tuo percorso professionale; la realizzazione di un tuo progetto lavorativo è vicina. In ambito affettivo, gli Astri ti suggeriscono moderazione nei confronti dei tuoi cari.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : in questa giornata avrai un'intuizione forte che ti porterà ad essere molto guardingo in ambito professionale. In ambito affettivo, una nuova conoscenza susciterà il tuo interesse e la tua curiosità. Un consiglio: proiettati verso il futuro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : non dovrai abusare dei piaceri della vita perché potresti danneggiare il tuo fisico. In ambito lavorativo, evita di prendere decisioni impulsive, cerca di essere profondo ed analizza tutto. In ambito affettivo, dovrai distinguere il vero dal falso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : in questa fase sarai un attento osservatore degli atteggiamenti altrui e ne trarrai vantaggio. In ambito lavorativo, avrai un fare malizioso nei confronti di chi ti circonda. In ambito affettivo, appoggerai la partner nelle sue decisioni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : tuffati nel tuo interesse principale e riuscirai a trarne vantaggio. In ambito lavorativo, non avrai voglia di sottostare alle imposizioni. In ambito affettivo, dovrai agire con astuzia per eludere le sue domande. Un consiglio: riempila di baci.

