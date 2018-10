Oroscopo di oggi martedì 2 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 2 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 ottobre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Gli influssi delle stelle in questa giornata ti mettono in guardia dalle facili illusioni soprattutto in ambito lavorativo, quindi cerca di non lasciarti tentare da proposte molto allettanti ma poco concrete. In ambito affettivo, non hai nulla da temere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata ti sentirai insicuro forse a causa di un errore in ambito lavorativo, non dovrai preoccuparti perché sarai in grado di riparare. In ambito affettivo, qualunque cosa deciderai sarà condivisa dalla partner. Un consiglio: parlale dei tuoi progetti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Bellissima questa giornata, un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e nel corso della serata non è da escludersi un invito intrigante con risvolti molto eccitanti anche dal punto di vista sentimentale. Un consiglio: affila le tue armi!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Oggi faticherai a convincere un tuo superiore sulla validità di una tua decisione riguardo ad una trattativa di lavoro. In ambito affettivo, è necessario chiarire un malinteso con la partner. Se sei single sono consigliate le uscite in compagnia di amici e conoscenti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Non sempre con l'insistenza si ottiene quello che si vuole, quindi non assillare le persone che ti circondano in ambito lavorativo se non vuoi rischiare una discussione con qualcuno. In ambito affettivo, un'improvvisa pacificazione con la partner ti renderà amabile con chi ti circonda.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata è probabile un piccolo litigio con la partner ma saprai calmare le sue ire con dolci parole cariche di sentimento. In ambito professionale, novità che sapranno stimolare la tua creatività. Un consiglio: proponile un viaggio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata gli influssi planetari fanno prevedere un piccolo disaccordo in ambito affettivo o familiare. Nel settore lavorativo, questa Luna porta successo e prestigio. Un consiglio: migliora i rapporti con i parenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata sarai particolarmente favorito nel settore affettivo, la partner ti riempirà di attenzioni e ti sentirai felicemente appagato. In ambito lavorativo, qualche incomprensione con un tuo superiore ti porterà ad essere spigoloso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Molte cose andranno al di sopra delle tue aspettative. In ambito lavorativo, una collaborazione che ritenevi inutile risulterà importantissima. In ambito affettivo, lei ti inviterà in un ambiente romantico. Un consiglio: non rifiutare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata non ti sentirai completo nel tuo ambito lavorativo perché avrai l'impressione che non tutto procede per il meglio ma è soltanto una tua paura, perché il tempo che scorre ti è favorevole. In ambito affettivo, darai il meglio di te stesso alle persone care. Un consiglio: non temere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata, qualche difficoltà di tipo lavorativo ti sarà di stimolo per cercare nuove soluzioni. In ambito affettivo, dovrai cercare di accontentare la partner che in questa fase si sente trascurata nelle sue necessità. Un consiglio: sii disponibile.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Le stelle oggi suggeriscono buone nuove in amore soprattutto se sei single; se sei in coppia, avrai una grande carica energetica e non ci saranno intoppi nelle vostre iniziative. In ambito lavorativo, la tua bravura e il tuo impegno verranno messi alla prova in questa fase.

