Oroscopo di oggi martedì 23 gennaio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 23 gennaio

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata potrai approfittare di un ottimo equilibrio e di una grande calma. In ambito lavorativo, la fase risulta essere fervida di novità. In ambito affettivo, la tua gelosia rischia di provocare instabilità inutili nel tuo rapporto, tienila a bada!

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Sarai un vulcano di idee ma dovrai tenerti a freno perché rischi di non portare a termine tutto quello che hai in mente di fare, quindi fai una cosa per volta. In ambito lavorativo, dai priorità alle cose essenziali. In ambito affettivo, concediti una pausa.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Dovrai affidarti al tuo intuito per fronteggiare al meglio le problematiche di questa giornata. In ambito lavorativo, il momento risulta essere favorevole per farti avanti e dimostrare a tutti le tue capacità. In ambito affettivo, lei/lui ti vuole più responsabile.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : In questa giornata sarai estremamente brillante, ed in più la fortuna ti accompagnerà. In ambito lavorativo, il tuo dinamismo sarà l'arma vincente. In ambito affettivo, il tuo intimo sarà apprezzato e ricambiato. Un consiglio: controlla le spese.



LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : In questa giornata, saprai mantenere la calma ed un atteggiamento equilibrato dinanzi ad ogni imprevisto. Se vivi una relazione di coppia, la partner riuscirà a coinvolgerti in un episodio molto divertente e fuori dal comune. Se invece sei single, avrai la tentazione di ricontattare una tua ex. Pensaci bene!



VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Non dovrai temere di essere spiazzato da un rivale in ambito affettivo, perché saprai essere molto tenace e determinato nei tuoi intenti. In ambito lavorativo, cerca di non far trapelare il tuo malcontento. Un consiglio: conquistala con la seduzione.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Oggi dovrai evitare di essere troppo impulsivo e cercare di contenere l'istinto che potrebbe suggerirti comportamenti errati. In ambito lavorativo, sarai dotato di grande vitalità ed energia. In ambito affettivo, andrai d'amore e d'accordo con la tua partner. Un consiglio: regalale un romanzo.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Sarai un po' brusco ed imporrai le tue esigenze a chi ti circonda. In ambito lavorativo, farai delle aspre critiche sul modo di agire di un collega o di un partner lavorativo. In ambito affettivo, non riuscirai a mantenere la calma ed avrai bisogno di sfogarti.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Non riesci ancora a riprenderti dalle ultime fatiche lavorative ma dovrai reagire. In ambito affettivo, colpirai una nuova conoscenza per il tuo sguardo e per la tua cultura. Un consiglio: dimostra che hai anche altro.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Sarai molto favorito soprattutto nel settore affettivo, avrai molto fascino e saprai trovare il giusto modo di proporti verso la persona che ti interessa. In ambito lavorativo, una buona dose di ottimismo ti agevolerà nell'assolvere i tuoi impegni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Possibilità nuove di conquista se sei single, accetta quindi un invito anche se ti arriverà all'ultimo momento. In ambito lavorativo, dovrai correre per riuscire a fare tutto e non potrai contare sull'aiuto dei tuoi colleghi perché anche loro saranno molto impegnati.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata riuscirai a vedere il lato positivo di tutte le cose. In ambito lavorativo, sarai molto intraprendente e coglierai al volo le occasioni che ti si presenteranno. In ambito affettivo, evita di chiuderti e cerca di esprimere le tue esigenze.

